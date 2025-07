CĐT CaraWorld ký kết hợp tác cùng nhiều đối tác lữ hành lớn

Sự kiện là bước tiến tiếp theo trong lộ trình vận hành và quảng bá CaraWorld như một điểm đến du lịch trọng điểm tại Cam Ranh nói riêng, Khánh Hòa nói chung.

Thiết lập mạng lưới lữ hành toàn diện cho CaraWorld

Ngày 26/7/2025 tại dự án CaraWorld, lễ ký kết hợp tác đối tác lữ hành giữa KN Cam Ranh - chủ đầu tư siêu đô thị CaraWorld, Lagoon Holdings - đối tác khai thác và quản lý vận hành F&B tại dự án và các doanh nghiệp lữ hành hàng đầu như Vietravel, Saigontourist, Hoàng Trà, EZCloud, Du lịch Việt Promotion, Công ty Lữ hành Quốc tế Việt Nam Winner, Du lịch Phong Cách Việt đã chính thức diễn ra.

Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược thương mại hóa một số tiện ích tại CaraWorld, mở rộng mạng lưới đối tác lữ hành, sẵn sàng đón các đoàn khách du lịch trong nước và quốc tế. Với sự hiện diện của những thương hiệu có bề dày trong ngành lữ hành, CaraWorld từng bước hoàn thiện hệ sinh thái vận hành theo mô hình đô thị biển "all in one", hướng tới đón lượng khách ổn định.

Đại diện ba bên gồm chủ đầu tư CaraWorld, Lagoon Holdings và đối tác lữ hành tiến hành ký kết hợp tác.

Nội dung ký kết tập trung vào hợp tác quảng bá điểm đến CaraWorld trong các chương trình tour, xây dựng gói dịch vụ trọn gói, phối hợp tổ chức sự kiện MICE, lễ hội, tour trải nghiệm theo mùa… Các doanh nghiệp cũng thống nhất cùng phối hợp đào tạo, chia sẻ dữ liệu thị trường và xây dựng quy trình phục vụ khách đoàn, khách lẻ với tiêu chuẩn đồng bộ, chuyên nghiệp.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, đây là bước đi thiết yếu nhằm đưa CaraWorld từng bước chuyển từ giai đoạn phát triển hạ tầng sang giai đoạn vận hành dịch vụ. Với sự đồng hành từ các doanh nghiệp lữ hành giàu kinh nghiệm, CaraWorld kỳ vọng không chỉ là một điểm đến mới mà còn là trung tâm tổ chức sự kiện, hoạt động giải trí cao cấp ven biển miền Trung.

Đưa tiện ích vào vận hành, chuẩn hóa trải nghiệm của du khách

Trước đó, vào tháng 6, chủ đầu tư KN Cam Ranh đã ký kết hợp tác với Lagoon Holdings nhằm khai thác và quản lý vận hành F&B tại CaraBeach Club. Dự kiến, tổ hợp nhà hàng hải sản, nhà hàng Việt Nam, cafe Âu quy mô 1.000m2 tại công viên biển CaraBeach sẽ được khai trương trong tháng 7/2025.

Ông Trần Nam - Chủ tịch Lagoon Holdings chia sẻ tại buổi ký kết.

Sự tham gia của Lagoon được kỳ vọng sẽ hỗ trợ CaraWorld trong việc thiết lập quy trình vận hành chuyên nghiệp, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình kết nối với các đơn vị lữ hành nhằm xây dựng chuỗi trải nghiệm trọn vẹn cho du khách. Với vai trò của đơn vị vận hành, trong mối liên kết với các đối tác khai thác tour, Lagoon sẽ cùng Chủ đầu tư nâng cao hiệu quả phục vụ, đặc biệt là trong phân khúc khách đoàn, khách gia đình và các đoàn MICE.

CaraWorld liền kề sân bay quốc tế Cam Ranh với gần 800 ha, chủ đầu tư KN Cam Ranh xác định đây là đại dự án với mục tiêu kiến tạo biểu tượng du lịch, trở thành điểm đến được định danh độc lập trên bản đồ du lịch Việt Nam. Từ đây, chủ đầu tư phát triển 38 đại tiện ích nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí quy mô lớn. Trong đó, sân golf KN Golf Links 27 hố đã hoạt động, thu hút hơn nghìn golfer mỗi tuần. Sắp tới, những tiện ích như tổ hợp bãi biển, công viên nước, quảng trường sự kiện, nhà ánh sáng, cung điện mùa hè, câu lạc bộ thể thao biển,... sẽ lần lượt triển khai. CaraWorld đang từng bước vận hành theo mô hình một điểm đến đa chức năng, thu hút đông đảo du khách và người dân địa phương.

Sự kiện ký kết giữa các bên là bước tiếp theo trong lộ trình phát triển dịch vụ du lịch tại CaraWorld. Thay vì chỉ tập trung vào hạ tầng và bất động sản, chủ đầu tư hướng đến vận hành thực chất, xây dựng sản phẩm du lịch có chiều sâu và từng bước đưa CaraWorld trở thành điểm đến sống động, có bản sắc, đóng góp tích cực vào bức tranh du lịch khu vực Cam Ranh, Khánh Hòa.