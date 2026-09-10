Central được công nhận Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Ngày 29/8/2026, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2136/QĐ-BCT về việc công nhận danh sách sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026. Theo quyết định, có 499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp được công nhận tại kỳ xét chọn lần thứ 10.

Trong danh sách này, Công ty Cổ phần Xây dựng CENTRAL có hai sản phẩm/dịch vụ được công nhận gồm Dịch vụ Tổng thầu thi công xây dựng và Dịch vụ Tổng thầu hệ thống cơ điện MEP.

Việc được lựa chọn tại Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026 diễn ra trong bối cảnh CENTRAL đã định hình rõ giá trị thương hiệu tại thị trường xây dựng trong nước và thị trường quốc tế. Đây cũng là một trong những dấu mốc bản lề của doanh nghiệp trong hành trình phát triển 10 năm.

Từ tổng thầu xây dựng đến định hình giá trị và uy tín thương hiệu

Sau gần một thập kỷ hoạt động, CENTRAL phát triển theo mô hình tổng thầu xây dựng, với phạm vi triển khai từ kết cấu, hoàn thiện đến hệ thống cơ điện MEP. Theo thông tin doanh nghiệp công bố, đến năm 2026, công ty có hơn 1.390 cán bộ nhân viên và 15.000 lực lượng công nhân tham gia triển khai hơn 200 dự án tại Việt Nam và thị trường nước ngoài bao gồm: Thái Lan, Campuchia, Đài Loan (Trung Quốc), Ả Rập Xê Út, Israel.

Trong những năm gần đây, doanh nghiệp ghi dấu ấn khi chinh phục lĩnh vực hạ tầng, với việc tham gia một số dự án hạ tầng và công trình quy mô lớn. Bên cạnh đó, việc đầu tư vào máy móc, thiết bị, công nghệ và các công cụ quản lý như BIM, AI, chuyển đổi số cũng được CENTRAL đưa vào áp dụng và xác định là một trong những hướng nâng cao năng lực quản lý và thi công.

Ở mảng Tổng thầu cơ điện MEP, doanh nghiệp cũng từng bước chinh phục và triển khai ra nước ngoài. Tại Đài Loan, CENTRAL đang tham gia thi công hệ thống MEP tại một số dự án quy mô lớn, trong đó có Taipei Twin Towers của HonHui một trong những nhà đầu tư danh tiếng tại Đài Loan, Zhongya Anju và Jiangong Anju.

Đội ngũ kỹ sư & công nhân CENTRAL đang tham gia thi công tại dự án Taipei Twin Towers, Tp. Đài Bắc, Đài Loan.

Mở rộng thị trường trong bối cảnh ngành xây dựng biến động

Thị trường xây dựng và bất động sản những năm gần đây chịu tác động từ nhiều yếu tố như chu kỳ thị trường, yêu cầu về vốn, chi phí đầu vào, tiến độ pháp lý và mức độ cạnh tranh giữa các nhà thầu. Trong bối cảnh đó, việc duy trì nguồn việc ổn định và đa dạng hóa thị trường trở thành một trong những bài toán đối với các doanh nghiệp xây dựng.

CENTRAL bắt đầu mở rộng hoạt động ra nước ngoài từ cuối năm 2023, với các dự án tại Đài Loan, Campuchia, Thái Lan, Ả Rập Xê Út và Israel. Theo thông tin doanh nghiệp công bố, đội ngũ kỹ sư và công nhân Việt Nam đã được đưa sang tham gia quản lý, thi công tại các thị trường này.

Đội ngũ kỹ sư & công nhân CENTRAL đang tham gia thi công tại Israel

Tại Israel, CENTRAL cho biết doanh nghiệp đã được cấp phép tham gia trực tiếp vào hoạt động xây dựng và triển khai 8 dự án tại Tel Aviv, trung tâm kinh tế của Israel. Thị trường cũng ghi nhận quá trình doanh nghiệp mở rộng hoạt động sang các thị trường quốc tế, trong đó Israel được xem là một thị trường có yêu cầu cao về kỹ thuật, tiến độ, chất lượng và an toàn lao động.

Việc đưa nhân sự Việt Nam tham gia trực tiếp vào các dự án nước ngoài, nếu được duy trì và mở rộng, không chỉ tạo thêm nguồn việc cho doanh nghiệp mà còn là một hướng tiếp cận nhằm nâng cao năng lực quản lý và thi công của nhà thầu Việt Nam trong môi trường quốc tế.

Thương hiệu quốc gia Việt Nam: ghi nhận dấu ấn đồng thời là thử thách và tầm vóc mới

Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam được triển khai từ năm 2003, là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn của Chính phủ, do Bộ Công Thương là cơ quan thường trực. Năm 2026 là kỳ xét chọn lần thứ 10 của chương trình. Theo thông tin công bố, số doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia tăng từ 30 doanh nghiệp năm 2008 lên 190 doanh nghiệp năm 2024 và 227 doanh nghiệp năm 2026.

Đối với CENTRAL, việc hai dịch vụ thuộc nhóm hoạt động cốt lõi được lựa chọn tại chương trình mang ý nghĩa ghi nhận đối với năng lực cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng. Tuy nhiên, đây cũng đặt ra yêu cầu duy trì chất lượng và năng lực cạnh tranh trong những năm tiếp theo, đặc biệt khi doanh nghiệp đang mở rộng hoạt động sang các thị trường có tiêu chuẩn và mức độ cạnh tranh cao hơn.

Trong chiến lược phát triển, CENTRAL đặt mục tiêu tiếp tục củng cố năng lực tổng thầu tại thị trường Việt Nam, đồng thời mở rộng hoạt động hạ tầng, đầu tư và quốc tế. Thực tế triển khai các dự án ở nước ngoài cũng đang tạo thêm một phép thử đối với năng lực quản trị, tài chính, nhân sự và khả năng thích ứng của doanh nghiệp.

Hình ảnh đội ngũ kỹ sư CENTRAL được tuyển chọn tham gia đào tạo cho các dự án quốc tế

Từ góc độ thương hiệu, việc được công nhận tại Chương trình Thương hiệu quốc gia không chỉ mang ý nghĩa về mặt nhận diện mà còn đặt doanh nghiệp vào một hệ quy chiếu rộng hơn về chất lượng, đổi mới sáng tạo và năng lực cạnh tranh. Theo đó, giá trị của danh hiệu sẽ phụ thuộc đáng kể vào khả năng doanh nghiệp duy trì các tiêu chuẩn này trong hoạt động thực tế và chuyển hóa thành năng lực cạnh tranh dài hạn.

Với CENTRAL, chặng đường tiếp theo sẽ gắn với bài toán cân bằng giữa tăng trưởng và kiểm soát chất lượng, giữa mở rộng thị trường và củng cố năng lực cốt lõi. Trong đó, việc phát triển hoạt động quốc tế được xem là một hướng đi nhằm đưa năng lực của nhà thầu Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị xây dựng khu vực và toàn cầu.