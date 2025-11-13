Central được Tập đoàn Sumou và Buna vinh danh tại dự án Sumou Towers

Trong khuôn khổ chương trình, Công ty Cổ phần Xây dựng CENTRAL vinh dự được chủ đầu tư trao tặng phần thưởng ghi nhận những nỗ lực và đóng góp tích cực trong suốt quá trình thi công dự án. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho tinh thần làm việc chuyên nghiệp, là minh chứng rõ nét cho văn hóa an toàn, kỷ luật và chất lượng – những giá trị mà CENTRAL luôn đặt lên hàng đầu tại mỗi dự án trong nước và duy trì tại công trường quốc tế.

Thay mặt Ban chỉ huy CENTRAL, anh Hoàng Văn Giàu – Project Manager Sumou Towers đón nhận phần thưởng từ ông Eslam Radwan - Giám đốc điều hành BUNA Holding trao tặng

Thành quả này đến từ sự chuẩn bị bài bản về pháp lý, nhân sự quốc tế, cùng hệ thống quản trị linh hoạt chuẩn hóa theo tiêu chuẩn toàn cầu cùng nền tài chính vững mạnh nhờ liên kết với các ngân hàng hàng uy tín trong và ngoài nước.

Hai năm "trường kỳ" kiến tạo – gieo niềm tin nơi vùng đất mới

Gần hai năm thi công tại Jeddah, CENTRAL đảm nhận vai trò nhà thầu thi công cùng hàng trăm công nhân nước ngoài và công nhân Việt Nam. Ban chỉ huy CENTRAL đặc biệt với khả năng tiếng Anh lưu loát, tự tin điều hành công việc từ công nhân nước ngoài đến các đối tác và chủ đầu tư quốc tế dựa trên hệ thống quản lý chuyên nghiệp theo chuẩn mực quốc tế được CENTRAL đầu tư và phát triển qua nhiều năm. Từ đó, đã tạo niềm tin mạnh mẽ và hoàn toàn thuyết phục được Chủ đầu tư và đối tác quốc tế, mang lại niềm tự hào cho kỹ sư và nhà thầu Việt Nam.

"Giữa mùa nắng đỉnh điểm tại Trung Đông, cái nóng như thiêu đốt không khí và thử thách giới hạn con người, hình ảnh người CENTRAL vẫn kiên cường, bền bỉ trên công trường rực nắng — tinh thần vượt khó và khát vọng không ngừng vươn lên của tập thể CENTRAL – những người đang từng ngày mang thương hiệu Việt Nam lan tỏa mạnh mẽ trên thị trường quốc tế. Tôi cảm thấy tự hào vì là một phần trong đó."

Đây là chia sẻ từ anh Hoàng Văn Giàu – một trong những chiến binh CENTRAL đã và đang đồng hành gắn bó cùng Ban chỉ huy tại dự án.

Ban chỉ huy họp trình bày kế hoạch triển khai thi công trước chủ đầu tư và tư vấn

Trước đó, tháng 04/2025, Chủ tịch/CEO Trần Quang Tuấn đã có buổi làm việc với Chủ tịch/CEO Tập đoàn SUMOU cùng với CEO/CSO của BUNA tại TP. Jeddah, Saudi Arabia.

Chủ tịch/CEO Trần Quang Tuấn và đội ngũ chụp ảnh cùng Tiến sĩ Ayedh Farhan Al-Qahtani – Chủ tịch Tập đoàn SUMOU & BUNA và ông Eslam Radwan – Giám đốc điều hành BUNA Holding.

Đến thời điểm hiện tại, dự án đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, dần hiện rõ hình hài của một công trình mang tầm vóc hiện đại. Tiến độ thi công được kiểm soát chặt chẽ, chất lượng đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt do chủ đầu tư quốc tế đề ra – khẳng định năng lực và uy tín của CENTRAL trong vai trò nhà thầu tại một trong những thị trường xây dựng thách thức bậc nhất thế giới. Dự án Sumou Towers cũng được xem là dấu mốc bản lề trong hành trình chinh phục của CENTRAL tại thị trường Trung Đông. Thời điểm này CENTRAL cũng đang triển khai dự án tại ISRAEL, trực tiếp tuyển dụng và đào tạo nhân lực, đưa nhân công và đội ngũ sang làm việc tại Thủ đô Tel Aviv – trung tâm kinh tế, công nghệ và tài chính lớn nhất ISRAEL.

2 tòa tháp Sumou Towers 63 và 71 tầng cao 310m tại Tp. Abdullah, Jeddah, Saudi Arabia.

Thật tự hào khi màu áo CENTRAL phủ khắp tòa tháp 71 tầng – công trình biểu tượng tại Tp. Jeddah, nơi những người con Việt Nam đang góp phần kiến tạo nên dấu ấn của đất nước giữa vùng trời Trung Đông rực nắng.

Dù ở đâu thì mỗi người CENTRAL đều bản lĩnh, chủ động và không ngại vượt khó. Thành quả hôm nay là bước đệm cho những hành trình lớn hơn – nơi giá trị Việt tiếp tục tỏa sáng giữa bầu trời quốc tế.