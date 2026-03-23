CEO Apple chỉ ra sai lầm nhiều người dùng iPhone mắc phải

23-03-2026 - 14:43 PM | Kinh tế số

CEO Apple đã có chia sẻ đáng chú ý về việc sử dụng điện thoại thông minh.

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình Good Morning America, CEO Apple Tim Cook đã chia sẻ quan điểm đáng chú ý về cách con người sử dụng công nghệ trong đời sống hiện đại. Theo ông, các thiết bị như iPhone không được tạo ra để chiếm trọn thời gian của người dùng.

Chúng tôi không muốn mọi người sử dụng thiết bị của mình quá nhiều”, ông Cook nói, đồng thời nhấn mạnh Apple định vị sản phẩm như công cụ hỗ trợ cuộc sống, thay vì trở thành trung tâm của mọi hoạt động.

Người đứng đầu Apple cũng bày tỏ lo ngại về hiện tượng “doomscrolling”, thói quen lướt mạng xã hội liên tục để tiếp nhận những thông tin tiêu cực. Theo ông, việc này có thể ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và cách con người tương tác với thế giới xung quanh.

Tôi không muốn mọi người nhìn vào điện thoại nhiều hơn nhìn vào mắt người đối diện”, Tim Cook nhấn mạnh, đồng thời khuyến khích người dùng dành nhiều thời gian hơn cho các kết nối trực tiếp và trải nghiệm ngoài thiên nhiên.

Ở góc độ trách nhiệm công nghệ, CEO Apple cho rằng bản thân công nghệ là trung lập. Giá trị tích cực hay tiêu cực phụ thuộc vào cách con người thiết kế và sử dụng nó. Ông cũng đề cập đến các vấn đề như quyền riêng tư và trí tuệ nhân tạo, những lĩnh vực đang được Apple chú trọng phát triển theo hướng lấy con người làm trung tâm.

Những chia sẻ này xuất hiện trong bối cảnh các nghiên cứu gần đây chỉ ra tác động của việc sử dụng smartphone quá mức. Một công trình công bố trên tạp chí Frontiers in Psychiatry cho thấy việc lạm dụng điện thoại thông minh có thể dẫn đến cảm giác cô đơn, lo âu và trầm cảm, dù thiết bị này đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, Tim Cook cũng bác bỏ các tin đồn liên quan đến việc rời vị trí điều hành. “Tôi yêu công việc này sâu sắc và không thể hình dung cuộc sống mà không có Apple”, ông chia sẻ.

Thông qua các phát biểu, vị CEO 65 tuổi cho thấy định hướng rõ ràng của Apple trong việc xây dựng hình ảnh công nghệ phục vụ con người, đồng thời khuyến khích người dùng sử dụng thiết bị một cách cân bằng và có ý thức.

Windows 11 tồn tại 1 thứ khiến ngay cả sếp lớn Microsoft cũng bức xúc - không phải AI, không phải hiệu suất, mà chính là điều này

