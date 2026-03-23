Hướng dẫn HỘ KINH DOANH KÊ KHAI THUẾ khi bán hàng trên nhiều sàn thương mại điện tử khác nhau

Bán hàng trên nhiều sàn thương mại điện tử khác nhau, hộ kinh doanh kê khai thuế thế nào?

Hộ kinh doanh đặt câu hỏi với tình huống rằng: Hộ đang bán hàng trên nhiều sàn thương mại điện tử như Facebook, Tiktok, Shopee. Trong trường hợp này, doanh thu từ các kênh các nhau sẽ xác định thế nào? Khi kê khai thuế cần tổng hợp doanh thu thế nào cho đúng?

Sàn thương mại điện tử có chức năng đặt hàng và thanh toán trực tiếp sẽ kê khai thuế, nộp thuế thay cho hộ kinh doanh

Trả lời câu hỏi này, đại diện Cục Thuế cho biết, khi hộ kinh doanh bán hàng trên sàn thương mại điện tử. Hoặc hộ kinh doanh bán hàng trên cả sàn thương mại điện tử, cả bán hàng truyền thống thì đều có cùng phương pháp thực hiện.

Kê khai thuế với các sàn thương mại điện tử không có chức năng đặt hàng và thanh toán trực tuyến

Nếu như bán hàng trên các kênh sàn thương mại điện tử có tính năng đặt hàng và thanh toán trực tuyến thì sàn sẽ khấu trừ thuế và nộp thay cho hộ kinh doanh.

Đối với các sàn thương mại điện tử không có chức năng đặt hàng và thanh toán trực tuyến thì hộ kinh doanh sẽ phải tự kê khai. Hàng hóa kê khai là hàng hóa được bán ở cửa hàng truyền thống, hàng hóa được bán ở các sàn thương mại điện tử không có chức năng đặt hàng và thanh toán trực tuyến.

Sau đó, đến cuối năm hộ kinh doanh tổng hợp lại doanh thu. Trong trường hợp doanh thu trên 3 tỷ thì tính theo phương pháp doanh thu - chi phí . Hộ kinh doanh trừ đi thuế trên sàn đã khấu trừ. Số thuế còn lại nếu thiếu thì nộp bù, thừa sẽ được hoàn lại.

Như vậy, nếu chỉ kinh doanh trên sàn thương mại trực tuyến mà sàn đã kê khai và khấu trừ thuế thì hộ kinh doanh không phải kê khai và làm lại.

Trong trường hợp vừa bán hàng truyền thống, vừa bán hàng trên các sàn thương mại điện tử (trong đó có sàn kê khai và nộp thuế thay, có sàn không) thì cuối năm hộ kinh doanh phải tiến hành tổng hợp và kê khai lại đảm bảo nghĩa vụ và quyền lợi thuế./.