CEO Bảo Hoàng phản ứng ra sao về phát ngôn coi thường phụ nữ tại Miss Grand Vietnam 2025?

Chiều 22/8, buổi họp báo công bố cuộc thi Miss Cosmo 2025 được diễn ra tại TP.HCM, quy tụ nhiều mỹ nhân của làng nhan sắc Việt cũng như quốc tế. Tại sự kiện, ông Trần Việt Bảo Hoàng - Trưởng BTC - ngoài có những chia sẻ về thông tin cuộc thi năm nay thì có phản ứng gây chú ý khi được hỏi về phát ngôn gây tranh cãi tại Miss Grand Vietnam 2025 vừa qua.

Cách đây 1 ngày, trong họp báo công bố Top 35 Miss Grand Vietnam 2025, đại diện đơn vị đăng cai cuộc thi năm nay đang có phát biểu dấy lên nhiều bức xúc: "Nói về sắc đẹp thì người mê sắc đẹp nhất là mấy anh chúng tôi, chứ không phải mấy cô. Mấy cô làm đẹp cho chúng tôi nhìn. Vì chúng tôi là người mê sắc đẹp nên các cô mới có những cuộc thi hoa hậu".

Video ghi lại phát biểu của đại diện đơn vị đăng cai cuộc thi Miss Grand Vietnam lập tức được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng MXH. Các khán giả đều phản ứng tiêu cực, đánh giá phát ngôn của người đại diện cuộc thi chưa phù hợp, nhạy cảm, thiếu tôn trọng và hạ thấp phụ nữ.

Khi được hỏi về vấn đề này, CEO Trần Việt Bảo Hoàng xin phép từ chối đưa ra phản hồi. Trưởng BTC Miss Cosmo chia sẻ: "Với tôi, mình chưa phát ngôn về nội dung của đơn vị khác, điều đó không phù hợp".

Phản ứng của CEO Bảo Hoàng khi được hỏi về phát ngôn gây bức xúc tại Miss Grand Vietnam 2025

Phát biểu gây tranh cãi gay gắt của đại diện đơn vị đăng cai Miss Grand Vietnam 2025

Dù không phản hồi trực tiếp về phát ngôn gây bão vừa qua từ Miss Grand Vietnam, CEO Bảo Hoàng vẫn khẳng định mục tiêu, sứ mệnh của các cuộc thi nhan sắc một cách rõ ràng: "Sẽ có nhiều câu trả lời khác nhau cho câu hỏi một cuộc thi sắc đẹp được tổ chức để hướng đến điều gì. Giống như một cuộc thi thể thao khi được tổ chức sẽ mang đến nhiều ý nghĩa cho cộng đồng, vừa có giá trị về văn hóa giải trí, nhưng trong quá trình xem thể thao thì mọi người được truyền cảm hứng để tập luyện.

Thì với những cuộc thi sắc đẹp, tôi muốn có thể giúp và động viên cho những cô gái trẻ có thể tự tin hơn, tìm thấy bản thân mình, được truyền cảm hứng và tìm thấy hình mẫu mà họ muốn theo đuổi. Những cuộc thi sắc đẹp nên hướng tới, đó là tạo ra hình mẫu mà giới trẻ thấy bản thân và tương lai mà họ muốn trở thành".

CEO Bảo Hoàng nói về mục tiêu của các cuộc thi nhan sắc

Miss Cosmo sẽ lần thứ hai liên tiếp được đăng cai tại Việt Nam. Tại buổi họp báo, Ban tổ chức đã tiết lộ hàng loạt điểm nhấn nổi bật, từ lịch trình, chủ đề cho đến quy mô giải thưởng, khẳng định tầm vóc của cuộc thi trong bản đồ nhan sắc quốc tế. Miss Cosmo 2025 sẽ được tổ chức với chủ đề Rising Dragon, lấy cảm hứng từ hình tượng Rồng – biểu trưng của sức mạnh, sự thịnh vượng và tinh thần kiêu hãnh. Ông Trần Việt Bảo Hoàng nhấn mạnh: "Việt Nam được biết đến là 'miền đất của rồng xanh' và người Việt tự hào là 'Con Rồng cháu Tiên'. Vì thế, tôi tin rằng Miss Cosmo 2025 sẽ là nơi vẻ đẹp cất cánh cùng bản lĩnh và tầm ảnh hưởng".

Theo công bố, chuỗi hoạt động của Miss Cosmo 2025 sẽ khởi động từ tháng 11/2025, kéo dài 22 ngày và tổ chức đêm chung kết tại Công viên Sáng Tạo (TP.HCM). Số lượng thí sinh tranh tài cuộc thi năm nay đang ở con số 80. Và trong sự kiện chiều nay, nhiều đại diện quốc tế như Miss Cosmo của Philippines, Lào, Campuchia, Hàn Quốc, Thái Lan, Colombia, Nam Phi,.. đã đổ bộ thảm đỏ, đọ sắc tưng bừng trong những bộ váy "chặt chém".

Dàn mỹ nhân đổ bộ thảm đỏ công bố Miss Cosmo 2025

Hoa hậu Ngọc Châu diện đầm đỏ khoe nhan sắc thăng hạng

Hoa hậu Xuân Hạnh (váy đỏ) cùng Miss Cosmo Vietnam 2025 - Phương Linh, Á hậu Miss Cosmo Vietnam 2025 - Cẩm Ly đọ sắc tưng bừng

Đương kim Hoa hậu Tata và Á hậu Miss Cosmo - Mook lên đồ "chặt chém". Được biết cả hai sẽ có sân khấu final riêng để kết thúc nhiệm kỳ của mình

Á hậu Kim Duyên khoe vai trần gợi cảm trong bộ váy cắt xẻ táo bạo

Á hậu Lệ Hằng mặc menswear và khoảnh khắc khoe góc nghiêng "mười điểm"

Á hậu Thủy Tiên ngày càng mặn mà