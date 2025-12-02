CEO Đức Thổ và góc nhìn về thị trường môi giới bất động sản dòng tiền nội đô

Nội đô trở thành nơi trú ẩn của dòng tiền

Theo phân tích của CEO Đức Thổ, nhà đầu tư hiện nay ưu tiên lựa chọn các tài sản có khả năng tạo thu nhập ngay thay vì kỳ vọng tăng giá đột biến. Những sản phẩm như nhà phố nhỏ, căn hộ diện tích vừa và nhỏ, tài sản có thể cải tạo nhanh để đưa vào vận hành đang được săn đón trở lại.

Anh cho rằng dòng tiền đang quay về nơi có nhu cầu thực. Trong nội đô, mật độ dân cư ổn định, nhu cầu thuê ở liên tục tăng và thói quen dịch chuyển ít biến động giúp bất động sản giữ giá, đồng thời tạo dòng tiền đều đặn cho nhà đầu tư cá nhân.

Nghề môi giới nội đô thay đổi cách tiếp cận

CEO Đức Thổ nhận định hoạt động môi giới tại khu vực trung tâm không còn dừng ở việc giới thiệu sản phẩm mà đã chuyển sang cung cấp giải pháp tài chính. Một giao dịch thành công cần có sự phân tích sâu về khả năng vận hành, tỷ lệ cho thuê, chi phí cải tạo, thời gian thu hồi vốn và những rủi ro pháp lý có thể phát sinh.

Theo anh, người môi giới hiện đại phải hiểu cách một tài sản vận hành như thế nào, khả năng sinh lời theo từng tầng, từng không gian, cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí sở hữu. Việc tư vấn dựa trên dữ liệu thực tế thay vì cảm tính được xem là tiêu chí quan trọng để xây dựng niềm tin của khách hàng trong bối cảnh thị trường ngày càng minh bạch.

Lý do phân khúc nội đô giữ sức hút

Phân tích của Đức Thổ cho thấy có ba yếu tố khiến bất động sản nội đô tiếp tục hút dòng tiền: nguồn cung hạn chế, nhu cầu thuê ổn định và chi phí cải tạo ngày càng được tối ưu nhờ hệ thống thi công chuyên nghiệp.

Đặc thù của khu vực trung tâm là mỗi tài sản gần như không có sự trùng lặp, tạo lợi thế trong thanh khoản. Bên cạnh đó, lượng người có nhu cầu thuê nhà gần nơi làm việc, học tập luôn duy trì ở mức cao, giúp giảm thiểu rủi ro bỏ trống tài sản. Việc cải tạo nhanh, gọn, tối ưu theo mục đích khai thác cũng giúp nhà đầu tư rút ngắn thời gian đưa tài sản vào vận hành.

Cơ hội và thách thức của môi giới nội đô

Bên cạnh sức hấp dẫn, thị trường nội đô cũng đặt ra nhiều thách thức mới. Rủi ro pháp lý ở những tài sản cũ, việc chênh lệch chi phí cải tạo nếu thiếu đội ngũ chuyên nghiệp, và sự thiếu hụt kiến thức tài chính của một bộ phận môi giới là những yếu tố khiến giao dịch dễ phát sinh tranh chấp.

Tuy nhiên, CEO Đức Thổ cho rằng chính những yếu tố này tạo nên khoảng trống lớn cho những đơn vị làm nghề bài bản. Khi khách hàng ưu tiên sự an toàn, môi giới có chuyên môn và hiểu biết sẽ nắm giữ lợi thế.

Dòng tiền sẽ tiếp tục ổn định trong trung hạn

Kết lại, CEO Đức Thổ nhận định phân khúc nội đô sẽ tiếp tục là điểm đến của dòng tiền trong vài năm tới nhờ đặc tính bền vững và khả năng sinh lời đều. Thị trường có thể biến động, nhưng nhu cầu ở thật và nhu cầu thuê tại các đô thị lớn khó suy giảm. Trong bối cảnh đó, môi giới nội đô không còn là cuộc đua về số lượng mà là cuộc đua về chất lượng tư vấn, mức độ am hiểu và khả năng quản trị rủi ro cho khách hàng.