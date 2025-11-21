CEO Jensen Huang cho biết Nvidia đang ‘cứu cả thế giới’, nói thẳng về việc vốn hóa bốc hơi 500 tỷ USD trong vài tuần

Tờ Business Insider (BI) cho hay phát ngôn của CEO Jensen Huang thuộc Nvidia rằng Nvidia đang "cứu cả thế giới không tan rã" và thị trường đã "không đánh giá đúng" quý kinh doanh "tuyệt vời" của công ty không chỉ là sự ngụ ý về sức mạnh kinh tế mà còn là một phản ánh sâu sắc về tâm lý biến động của thị trường AI.

Thế cờ bí

Trong một cuộc họp nội bộ diễn ra vào thứ Năm vừa qua, CEO Nvidia, Jensen Huang, đã đưa ra những tuyên bố gây chú ý mạnh: “Nếu quý kinh doanh chúng tôi tồi tệ, đó sẽ là bằng chứng về một bong bóng AI. Nếu quý kinh doanh tuyệt vời, chúng tôi lại đang thổi bùng bong bóng AI.”

Tuyên bố này, vừa thẳng thắn vừa hàm chứa chút hài hước, phần nào phản ánh áp lực khổng lồ mà công ty dẫn đầu thị trường chip AI đang phải đối mặt.

Kết quả kinh doanh vừa công bố càng làm nổi bật tình thế đặc biệt này. Quý gần nhất, Nvidia đạt doanh thu kỷ lục 57 tỷ USD, trong đó riêng mảng trung tâm dữ liệu đóng góp hơn 51 tỷ USD, vượt xa dự báo của các nhà phân tích. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu cũng ghi nhận mức cao hơn dự đoán, củng cố vị thế của Nvidia như một trụ cột trong cuộc cách mạng AI.

Về lý thuyết, khi Nvidia công bố báo cáo tài chính quý đã phá vỡ mọi kỷ lục, với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng vũ bão nhờ nhu cầu chip AI, đáng lẽ thị trường phải bùng nổ trong niềm hân hoan. Tuy nhiên, như chính Huang thừa nhận, cổ phiếu của công ty đã trải qua một sự tăng vọt rồi lại sụt giảm, minh chứng cho sự bất ổn trong niềm tin của nhà đầu tư.

Phân tích của Huang cho thấy một nghịch lý cay đắng: Nvidia đang bị đặt vào một thế cờ bí khi công bố kết quả kinh doanh tồi tệ thì là bằng chứng rõ ràng nhất về sự tồn tại của bong bóng AI. Ngược lại, khi họ công bố một quý tuyệt vời, họ lại bị cáo buộc là người đang "thổi phồng" bong bóng đó.

Sự nhạy cảm này đến từ mức định giá khổng lồ của công ty, đã từng chạm mốc vốn hóa thị trường lên đến hàng nghìn tỷ đô la, tạo ra những kỳ vọng "trên trời" mà theo ông, ngay cả kết quả kinh doanh tốt nhất cũng khó lòng thỏa mãn.

"Nếu chúng ta công bố một quý tồi tệ, nếu chúng ta chỉ hơi chệch hướng một chút, nếu nó trông có vẻ hơi ọp ẹp, thì cả thế giới sẽ sụp đổ," CEO Jensen Huang nói đùa. "Không còn nghi ngờ gì nữa, được chứ? Mọi người nên xem một số meme trên mạng. Mọi người đã thấy chúng chưa? Về cơ bản, chúng ta đang cứu thế giới này khỏi tan rã, và điều đó không sai."

Lời nói gây chú ý nhất của Huang, rằng Nvidia đang "cứu thế giới này không tan rã," thoạt nghe có vẻ là sự cường điệu mang tính châm biếm, nhưng lại chứa đựng một sự thật khắc nghiệt về vị thế của công ty. Ông trích dẫn những meme lan truyền trên mạng và lời đồn đại rằng công việc của Nvidia đang đóng góp vào việc ngăn chặn suy thoái kinh tế ở Mỹ.

Những bình luận này phản ánh một nghịch lý trong cách thị trường đánh giá các công ty công nghệ hàng đầu: thành công quá mức đôi khi cũng tạo ra phản ứng tiêu cực.

Đồng thời, đây cũng là một sự thừa nhận gián tiếp về gánh nặng hệ thống (systemic burden) mà Nvidia đang mang.

Với việc các con chip H100 và Blackwell của họ là nền tảng cốt lõi cho mọi sự phát triển AI, từ các mô hình ngôn ngữ lớn đến nghiên cứu khoa học, thành công của Nvidia đã trở thành chỉ số proxy (thước đo đại diện) cho toàn bộ sức khỏe và tốc độ tăng trưởng của làn sóng công nghệ hiện tại.

Bất kỳ sự chệch hướng nhỏ nào trong hiệu suất của Nvidia đều có nguy cơ gây ra hiệu ứng domino tiêu cực, không chỉ đối với thị trường chứng khoán mà còn đối với dòng vốn đầu tư vào cơ sở hạ tầng công nghệ.

Bài học về định giá

Sự phàn nàn của Huang về việc thị trường không đánh giá đúng quý kinh doanh tuyệt vời chính là lời than vãn về định giá cổ phiếu.

"Chưa từng có ai trong lịch sử mất 500 tỷ USD chỉ trong vài tuần. Bạn phải có giá trị rất lớn thì mới có thể mất 500 tỷ đô la trong vài tuần", ông mỉa mai, ám chỉ sự sụt giảm mạnh trong giá trị vốn hóa của Nvidia sau khi đạt đỉnh 5 nghìn tỷ USD.

Sự biến động này là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy các nhà đầu tư không chỉ đặt cược vào hiệu suất hiện tại mà còn vào khả năng duy trì tăng trưởng phi thường đó trong tương lai.

Khi một công ty đạt đến tầm vóc của Nvidia, thị trường không còn so sánh họ với các đối thủ cùng ngành nữa mà đặt họ vào một tiêu chuẩn hoàn toàn mới. Đối với các nhà đầu tư, rủi ro lớn nhất không phải là Nvidia thất bại, mà là họ thành công nhưng không đủ nhanh để biện minh cho mức định giá cao ngất ngưởng.

Tuyên bố của Jensen Huang không chỉ là một cái nhún vai đầy tự hào của một CEO mà còn là một thông điệp chiến lược. Đó là lời khẳng định về vai trò không thể thay thế của Nvidia trong nền kinh tế toàn cầu, đồng thời là một nỗ lực để xoa dịu tâm lý thị trường rằng dù kết quả tuyệt vời đã được công bố, sự biến động và hoài nghi về "bong bóng" vẫn sẽ tiếp tục đeo bám cho đến khi công ty chứng minh được rằng sự tăng trưởng hiện tại là bền vững chứ không phải là một hiện tượng nhất thời.

*Nguồn: Fortune, BI