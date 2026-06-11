CEO NexZen AH: Khi vẻ đẹp, sức khỏe và khoa học tái tạo trở thành xu hướng mới

Trong nhiều năm, vẻ đẹp và sức khỏe thường được tiếp cận như hai khái niệm riêng biệt. Ngành thẩm mỹ tập trung vào cải thiện những dấu hiệu có thể nhìn thấy trên bề mặt, trong khi lĩnh vực y tế hướng đến việc duy trì và nâng cao sức khỏe.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của khoa học hiện đại, hai lĩnh vực này đang ngày càng có nhiều điểm giao thoa. Vẻ đẹp không chỉ được nhìn nhận qua những thay đổi bên ngoài, mà gắn liền với sức khỏe làn da, quá trình lão hóa và chất lượng sống của mỗi cá nhân.

Theo ông Huỳnh Nguyễn Phúc Hưng – CEO NexZen Aesthetic & Health, thị trường đang chứng kiến một sự dịch chuyển lớn trong nhu cầu của khách hàng.

"Nếu trước đây khách hàng tìm đến thẩm mỹ để đẹp hơn, thì ngày nay họ quan tâm nhiều hơn đến việc sống khỏe hơn, trẻ lâu hơn và duy trì chất lượng sống tốt hơn trong dài hạn."

Sự thay đổi đó khiến ranh giới giữa làm đẹp, chăm sóc sức khỏe và y học tái tạo (Regenerative Medicine) ngày càng gần nhau hơn. Đồng thời, những hướng tiếp cận mới như Thẩm mỹ Tái tạo (Regenerative Aesthetics), Longevity hay khoa học phục hồi sinh học cũng nhận được sự quan tâm lớn từ giới chuyên môn và người tiêu dùng.

Vẻ đẹp không còn là khái niệm tách biệt

Theo quan sát của ông Hưng, thế hệ khách hàng hiện nay tiếp cận việc làm đẹp theo một góc nhìn toàn diện hơn. Họ quan tâm đến sức khỏe làn da, chất lượng giấc ngủ, dinh dưỡng, vận động, sức khỏe tinh thần và những yếu tố có thể tác động đến quá trình lão hóa trong dài hạn.

Sự chuyển dịch này đang được thúc đẩy bởi hàng loạt nghiên cứu và xu hướng điều trị hiện đại hướng tới mối liên hệ giữa sức khỏe làn da, khả năng phục hồi sinh học cùng chất lượng sống. Đây không chỉ là sự xuất hiện của những công nghệ mới mà còn phản ánh nhu cầu gia tăng mạnh mẽ đối với các giải pháp hướng đến hiệu quả lâu dài, tính cá nhân hóa và khả năng hỗ trợ sức khỏe làn da từ đa dạng góc độ.

"Chúng tôi nhận thấy phần lớn khách hàng không chỉ hỏi làm thế nào để cải thiện làn da, mà còn muốn hiểu điều gì đang diễn ra bên trong cơ thể và làm thế nào để duy trì kết quả bền vững," ông Hưng chia sẻ.

Từ điều trị đến tái tạo

Sự thay đổi trong nhu cầu khách hàng cũng kéo theo sự thay đổi trong cách các phòng khám và bác sĩ tiếp cận điều trị. Nếu trước đây mục tiêu chủ yếu là cải thiện những biểu hiện bên ngoài, thì ngày nay nhiều chuyên gia bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến khả năng hỗ trợ cơ thể tự phục hồi và tái tạo.

Đây cũng là lý do y học tái tạo đang nhận được sự chú ý ngày càng lớn trên thế giới. Thay vì chỉ tập trung vào việc xử lý triệu chứng, các giải pháp tái tạo hướng đến việc hỗ trợ các cơ chế sinh học tự nhiên của cơ thể nhằm tối ưu quá trình phục hồi và duy trì sức khỏe mô.

Theo ông Hưng, đây không phải là một xu hướng ngắn hạn mà phản ánh sự phát triển tự nhiên của khoa học y học hiện đại: "Khi hiểu biết về sinh học tế bào ngày càng sâu hơn, chúng ta bắt đầu nhận ra rằng cơ thể sở hữu những cơ chế phục hồi rất đáng kinh ngạc. Vai trò của công nghệ là hỗ trợ và tối ưu những cơ chế đó."

Vì sao NexZen AH lựa chọn y học tái tạo?

Trong chiến lược phát triển của NexZen Aesthetic & Health, y học tái tạo được xác định là một trong những định hướng trọng tâm. Theo ông Hưng, việc tiếp cận các công nghệ mới không đơn thuần là tìm kiếm sự khác biệt.

"Điều chúng tôi quan tâm là công nghệ đó đang giải quyết vấn đề gì, được giới chuyên môn trên thế giới nhìn nhận ra sao và có thể mang lại thêm giá trị nào cho bác sĩ cũng như khách hàng tại Việt Nam."

Từ góc nhìn đó, NexZen AH dành nhiều thời gian làm việc với các đối tác quốc tế, tham dự các hội nghị khoa học và tìm hiểu những hướng tiếp cận mới trong lĩnh vực thẩm mỹ và sức khỏe.

Một trong những công nghệ hiện đang được doanh nghiệp triển khai là MCT (Meta Cell Technology), được triển khai thông qua máy xử lý dịch cơ thể tự thân (Chủng loại: MCT UNIT), do CLINIPRO, S.L. (Spain) sản xuất và đã được cấp số lưu hành 250002355/PCBB-HCM.

Công nghệ MCT được NexZen AH đưa vào ứng dụng trong thẩm mỹ da.

MCT ứng dụng cơ chế điều biến quang – nhiệt sinh học nhằm tối ưu nguồn lực tự thân và hỗ trợ các quá trình tái tạo sinh học của cơ thể. Công nghệ hiện được nghiên cứu và ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như trẻ hóa da, phục hồi da chuyên sâu, hỗ trợ điều trị các bệnh lý da liễu, kích thích mọc tóc và một số ứng dụng trong y học tái tạo.

Theo ông Hưng, MCT là một ví dụ cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của thị trường đối với các giải pháp hỗ trợ phục hồi và tái tạo sinh học.

"Chúng tôi cho rằng trong tương lai, các bác sĩ sẽ có thêm nhiều lựa chọn điều trị khác nhau. Điều quan trọng không phải là công nghệ nào thay thế công nghệ nào, mà là công nghệ nào phù hợp với từng nhu cầu cụ thể của khách hàng."

Thông tin công nghệ MCT (Meta Cell Technology) được cập nhật tại website: https://metacell.vn/

Lifestyle Visionary – khi sức khỏe và vẻ đẹp cùng hướng về chất lượng sống

Bên cạnh việc đưa các công nghệ mới vào thực tiễn lâm sàng, NexZen AH cũng đang phát triển Lifestyle Visionary – một nền tảng kết nối những cá nhân có chung sự quan tâm đến sức khỏe, khoa học, đổi mới và chất lượng sống.

Ông Hưng chia sẻ, khi ranh giới giữa làm đẹp và chăm sóc sức khỏe ngày càng trở nên gần nhau hơn, những cuộc đối thoại giữa các bác sĩ, chuyên gia, doanh nhân và những người làm nghề cũng trở nên cần thiết hơn.

"Chúng tôi mong muốn tạo ra một không gian để những góc nhìn khác nhau có thể gặp nhau, cùng trao đổi về những thay đổi đang diễn ra trong ngành và cách chúng ta tiếp cận sức khỏe, vẻ đẹp trong tương lai."

Sự hợp tác giữa NexZen AH và OI Aesthetic Clinic hướng tới việc nâng cao trải nghiệm điều trị và chất lượng dịch vụ.

Một trong những bước đi đầu tiên của hành trình này là sự đồng hành giữa NexZen AH và OI Aesthetic Clinic.

Thông qua việc kết nối chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và cập nhật các xu hướng mới của ngành, hai bên kỳ vọng góp phần mang đến nhiều giá trị hơn cho cộng đồng chuyên môn cũng như khách hàng.

Một thị trường đang bước sang giai đoạn mới

Ông Hưng phát biểu tại Hội thảo khoa học do NexZen AH tổ chức với sự tham gia của các Bác sĩ và chuyên gia trong lĩnh vực da liễu và thẩm mỹ.

Theo CEO NexZen AH, ngành thẩm mỹ đang đứng trước một giai đoạn chuyển mình đáng chú ý. Khi khách hàng ngày càng hiểu biết hơn, họ không chỉ tìm kiếm kết quả tức thời mà còn quan tâm đến tính an toàn, khả năng cá nhân hóa và giá trị lâu dài mà giải pháp có thể mang lại.

Trong bối cảnh đó, các công nghệ dựa trên nền tảng khoa học cùng những hướng tiếp cận liên quan đến y học tái tạo đang mở ra thêm nhiều lựa chọn mới cho ngành thẩm mỹ.

Bởi sau cùng, vẻ đẹp không còn là một đích đến riêng biệt. Nó đang ngày càng gắn liền với sức khỏe, khả năng phục hồi tự nhiên của cơ thể và chất lượng sống trong dài hạn.

Công ty TNHH Thương mại NexZen Aesthetic & Health.

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