CEO Star Design Đặng Văn Nam và hành trình lội ngược dòng khủng hoảng bằng chiến lược 'truyền thống và đổi mới'

Trong bối cảnh thị trường biến động mạnh sau đại dịch, ít người dám thử nghiệm những chiến lược táo bạo. Tuy nhiên với ông Đặng Văn Nam, CEO Công ty TNHH Giải pháp sáng tạo Star Design, thử thách chính là cơ hội để tái định hình cách doanh nghiệp phục vụ khách hàng và tạo ra giá trị khác biệt. Chiến lược mà ông tự hào nhất trong 2–3 năm qua là "Truyền thống và Đổi mới": từ việc gặp khách trực tiếp chuyển sang nền tảng online, kết hợp với dịch vụ "Phòng thiết kế thuê ngoài" giúp các doanh nghiệp có đội ngũ thiết kế 24/7 mà không cần tuyển dụng nội bộ.

Kết quả, Star Design không chỉ duy trì được doanh số mà còn tạo ra giá trị ổn định cho khách hàng giữa thời kỳ khó khăn. Sự dịch chuyển này không chỉ mở rộng mạng lưới khách hàng mà còn thay đổi triết lý của công ty, từ "Xây giá trị - Dựng niềm tin" thành "Nâng tầm doanh nghiệp Việt".

Đáng chú ý, để giải quyết vấn đề doanh nghiệp cắt giảm nhân sự thiết kế, Star Design đã tiên phong ra mắt dịch vụ "Phòng thiết kế thuê ngoài". Đây là một giải pháp linh hoạt, cho phép các doanh nghiệp sở hữu một "team thiết kế sẵn sàng 24/7" mà không cần "nuôi nhân sự" cố định.

Sự đổi mới này là minh chứng cho tư duy lạc quan của vị CEO: "Công ty này đóng cửa, sẽ có công ty khác mở cửa," từ đó luôn tập trung vào chất lượng sản phẩm dịch vụ, chỉ số thành công duy nhất ông lựa chọn để đo lường trong 3 năm tới.

Theo CEO Đặng Văn Nam, tăng trưởng bền vững không chỉ là con số doanh thu hay lợi nhuận, mà còn là sự cân bằng giữa phát triển kinh tế, phúc lợi nhân viên và trách nhiệm xã hội. Theo ông, một doanh nghiệp bền vững là doanh nghiệp không lỗ, đội ngũ nhân sự được hưởng đầy đủ quyền lợi, cơ hội phát triển bản thân, và gia đình họ ổn định.

"Tăng trưởng bền vững là nỗ lực liên tục của người lãnh đạo để cân bằng năng lượng nội bộ và bên ngoài," ông Nam nhấn mạnh.

Ngành thiết kế đồ họa, theo CEO Star Design, vẫn còn dư địa tăng trưởng lớn trong 3–5 năm tới.

"Thiết kế hiện diện ở mọi lĩnh vực: từ logo, nhận diện thương hiệu, hồ sơ năng lực, bao bì, game, hoạt hình đến báo chí. Doanh nghiệp nào cũng cần những sản phẩm thiết kế chất lượng để nâng tầm thương hiệu," CEO Đặng Văn Nam nhận định.

Với ông Nam, chỉ số duy nhất quyết định thành công của Star Design là chất lượng sản phẩm, vì đó là yếu tố tạo niềm tin và sự khác biệt trong thị trường cạnh tranh hiện nay.

Lãnh đạo bằng quyết đoán và truyền cảm hứng

Phong cách lãnh đạo của CEO Đặng Văn Nam được ông tự nhận là chuyên quyền nhưng đầy quyết đoán và truyền cảm hứng. Ông lý giải điều này xuất phát từ tình yêu và trách nhiệm với đứa con tinh thần của mình: "Công ty là chính đứa con của tôi, tôi luôn muốn làm mọi điều tốt đẹp nhất cho con của mình."

Tuy nhiên, sự quyết đoán này cũng được cân bằng nhờ việc học hỏi từ hình mẫu truyền cảm hứng, từ đó cải thiện cách làm việc bài bản, sắp xếp thời gian chuyên nghiệp và học cách phân quyền.

Khủng hoảng lớn nhất mà Star Design trải qua là thời kỳ COVID-19, khi nhu cầu thiết kế và marketing gần như dừng lại. CEO Đặng Văn Nam duy trì tinh thần đội ngũ bằng cách hướng họ vào công việc online, chuẩn bị kế hoạch dài hạn và luôn nhìn vào cơ hội giữa khó khăn.

"Thất bại của doanh nghiệp này có khi là cơ hội cho công ty chúng tôi. Trong cái rủi đôi khi lại có cái may," ông Nam chia sẻ.

Việc phát hiện và nuôi dưỡng nhân tài là niềm tự hào khác của CEO Đặng Văn Nam. Một nhân sự hiện là Trưởng phòng thiết kế từng học trái ngành, được ông dẫn dắt và đào tạo từ những ngày đầu. Ngoài ra vị CEO này cũng áp dụng mô hình hai cấp bậc: nhân sự mới cần đào tạo, nhân sự cứng cần thúc đẩy KPI và mục tiêu rõ ràng, vừa tạo động lực vừa phát triển năng lực nội bộ.

Với vai trò là giảng viên đồ họa, ông đã áp dụng kinh nghiệm này vào việc quản lý đội ngũ: chia nhân sự thành hai cấp bậc: "nhân sự cần học hỏi" (dành thời gian training hàng tuần) và "nhân sự cứng" (tập trung thúc đẩy KPI và nhu cầu về tiền bạc). Việc hiểu rõ "mục đích của thành viên" giúp ông điều phối công việc thuận lợi và hiệu quả hơn.

Về vấn đề công nghệ, CEO Star Design có một quan điểm rõ ràng: AI là công cụ của con người, còn không thể thay thế được con người. Đối với ngành thiết kế, AI giúp tăng ý tưởng và tiết kiệm thời gian, nhưng chất lượng sản phẩm dịch vụ mới là yếu tố tạo nên sự khác biệt và giá trị cốt lõi với thị trường.

Khi nói về định nghĩa "tăng trưởng bền vững", CEO Đặng Văn Nam cho rằng chúng không chỉ dừng lại ở kinh doanh (không lỗ, doanh số không giảm), mà còn mở rộng sang trách nhiệm xã hội và nội bộ: cán bộ nhân viên được hưởng phúc lợi đầy đủ, được phát triển bản thân, và gia đình ổn định.

Khi đứng trước cơ hội kinh doanh hấp dẫn nhưng tiềm ẩn rủi ro đạo đức, ông chọn giữ thái độ cân bằng: không đánh đổi hạnh phúc, gia đình hay đạo đức lấy lợi nhuận.

"Tay làm hàm nhai, không ai cho không ai cái gì cả. Làm điều không tốt, bất chấp đều có luật nhân quả," Nam nói.

CEO Đặng Văn Nam mong muốn doanh nghiệp Star Design được nhớ đến như "Ngôi sao thiết kế" như những tinh tú sáng tạo mang lại sự khởi đầu thành công và thịnh vượng cho các doanh nghiệp khác. Riêng cá nhân mình, CEO Đặng Văn Nam muốn mọi người nhớ đến là một người thẳng thắn, nhiệt huyết, sáng tạo và yêu nghề, một nhà thiết kế chuyên ngành tự đứng ra lãnh đạo công ty thiết kế.