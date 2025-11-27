CEO Thế Giới Di Động thông báo về tin đồn thâu tóm

Ông Vũ Đăng Linh, Tổng Giám đốc MWG

Phản hồi các thắc mắc của cổ đông về những đồn đoán liên quan đến hoạt động mua bán - sáp nhập (M&A) xuất hiện trên thị trường thời gian qua, ông Vũ Đăng Linh, Tổng Giám đốc MWG cho biết thông tin doanh nghiệp đang thực hiện thâu tóm các đơn vị bên ngoài là cách hiểu chưa chính xác.

Lãnh đạo MWG lý giải rằng sự xuất hiện của các pháp nhân mới hay các biến động về tỷ lệ sở hữu thực chất là các bước chuyển giao tài sản và hoạt động giữa các công ty thành viên trong cùng hệ sinh thái, bao gồm chuỗi nhà thuốc An Khang và Điện Máy Xanh.

Mục tiêu chính của hoạt động này là tách bạch chức năng vận hành của từng mảng kinh doanh, từ đó gia tăng hiệu quả quản lý và tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các kế hoạch huy động vốn trong tương lai.

Liên quan đến lộ trình huy động vốn, ban lãnh đạo MWG xác nhận đang cân nhắc phương án niêm yết hoặc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) cho một số đơn vị thành viên. Tuy nhiên, thời điểm triển khai cụ thể vẫn đang được tính toán kỹ lưỡng dựa trên các yếu tố thị trường.

Đối với Bách Hóa Xanh, chuỗi bán lẻ thực phẩm và hàng tiêu dùng này đang tập trung vào mục tiêu xử lý dứt điểm khoản lỗ lũy kế song song với việc nâng cao hiệu quả kinh doanh cốt lõi để đủ điều kiện xúc tiến kế hoạch IPO.

Về chiến lược mở rộng mạng lưới, sau khi phủ sóng từ Thanh Hóa trở vào phía Nam, Bách Hóa Xanh tỏ ra thận trọng với thị trường miền Bắc do đánh giá thói quen tiêu dùng tại khu vực này có sự khác biệt. Doanh nghiệp dự kiến sẽ mở điểm thăm dò tại Ninh Bình để tận dụng lợi thế logistics từ Thanh Hóa trước khi đưa ra các quyết định mở rộng quy mô lớn hơn.

Doanh thu bình quân gần 500 tỷ đồng mỗi ngày

Nguồn: MWG

Cập nhật tình hình kinh doanh theo báo cáo của công ty, lũy kế 10 tháng đầu năm 2025, MWG ghi nhận doanh thu thuần đạt 128.289 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ và hoàn thành 86% kế hoạch năm. Đáng chú ý, riêng trong tháng 10, hệ thống bán lẻ lớn nhất Việt Nam thu về gần 14.700 tỷ đồng. Ước tính bình quân mỗi ngày trong tháng 10, doanh nghiệp của ông Nguyễn Đức Tài thu về gần 474 tỷ đồng doanh thu.

Đóng góp lớn vào kết quả này là chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh với doanh thu 10 tháng đạt 87.000 tỷ đồng, tăng trưởng gần 17%. Điểm sáng nằm ở việc dù không mở mới cửa hàng, doanh thu cửa hàng hiện hữu vẫn tăng trên 19%. Riêng tháng 10, nhờ sức hút từ nhóm sản phẩm iPhone, hai chuỗi này mang về 10.500 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ và vượt cả doanh số tháng Tết, đánh dấu tháng tăng trưởng thứ 8 liên tiếp.

Đối với Bách Hóa Xanh, chuỗi bán lẻ thực phẩm này ghi nhận doanh thu gần 38.400 tỷ đồng sau 10 tháng, tăng 13% so với cùng kỳ nhờ sự tăng trưởng của cả nhóm thực phẩm tươi sống và FMCG. Doanh nghiệp đang tăng tốc mở rộng mạng lưới với 600 cửa hàng mới được mở sau 10 tháng, trong đó hơn 50% tập trung tại khu vực miền Trung và các cửa hàng mới đều ghi nhận lợi nhuận dương.

Ở các mảng kinh doanh khác, tính đến cuối tháng 10/2025, chuỗi nhà thuốc An Khang ghi nhận doanh thu trung bình 575 triệu đồng/cửa hàng, tăng trưởng tháng thứ 4 liên tiếp tuy nhiên chưa đạt điểm hòa vốn. Trong khi đó, AvaKids và EraBlue đều đã ghi nhận lợi nhuận ở cấp độ công ty. Đặc biệt, chuỗi điện máy EraBlue tại Indonesia tăng trưởng doanh thu hơn 70% và được định hướng sẽ IPO trước năm 2030 để trở thành biểu tượng bán lẻ mới tại khu vực.

Bên cạnh các chỉ số tài chính tích cực, ban lãnh đạo cũng thông tin về ảnh hưởng của đợt mưa lũ tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên vừa qua. Khoảng 50 cửa hàng trong hệ thống bị ảnh hưởng, tuy nhiên mức độ thiệt hại về tài sản được đánh giá là không đáng kể. Doanh nghiệp dự kiến sẽ hoàn tất các thủ tục bồi thường bảo hiểm trong khoảng từ 3 đến 6 tháng tới.