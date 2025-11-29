CEO Trần Hải: Hành trình biến short viral trở thành năng lực "lõi" cho doanh nghiệp

Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp tin rằng viral đến từ may mắn, cảm hứng hoặc sự sáng tạo thiên bẩm của một cá nhân. Chính tư duy này khiến doanh nghiệp không đầu tư vào hệ thống nội dung, không xây dựng chuẩn đánh giá, không có quy trình hay công thức để nhân bản những gì đang hiệu quả.

Nhầm tưởng của doanh nghiệp về việc làm nội dung viral.

Khi không có hệ thống, doanh nghiệp gặp phải 4 khoảng trống lớn: không có chiến lược vòng đời kênh, không có tư duy dữ liệu, không có khung nội dung chuẩn và không có quy trình chuyển giao. Từ đây, tỷ lệ thất bại khi xây kênh viral tại doanh nghiệp luôn rất cao, dù cho có đầu tư ngân sách lớn.

4 năm nghiên cứu và thử nghiệm

Nhắc đến Trần Hải CoreViral, nhiều doanh nghiệp thường gọi anh bằng một cái tên rất đặc trưng: "Thở thôi cũng viral." Nhưng ít ai biết rằng hành trình 4 năm không bắt đầu bằng vị thế chuyên gia, mà bằng nỗi đau thực tế của một nhân sự từng loay hoay trong chính doanh nghiệp mình đang làm việc.

Bế tắc thực tế đó đã thôi thúc anh đặt ra câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng vô cùng cốt lõi mà doanh nghiệp mình cũng như thị trường đang gặp phải: "Liệu viral có công thức? Liệu doanh nghiệp có thể tự nắm công thức ấy mà không phụ thuộc vào bất kỳ ai?".

Câu hỏi trở thành động lực để anh dành bốn năm nghiên cứu, thử nghiệm, đào sâu vào thuật toán của nền tảng, phân tích hành vi người xem.

Sau hàng nghìn video được thử nghiệm, tổng lượt xem vượt mốc 6 tỷ view và hơn 50 tỷ doanh thu từ nội dung viral, chính kho dữ liệu khổng lồ đã giúp anh nhìn thấy những mẫu hình chung mà trước đây chưa từng ai phác họa rõ ràng.

Khi đã nhìn thấy sự thật, anh tiếp tục bước đi thêm một bước nữa: biến toàn bộ những gì tích lũy thành quy trình rõ ràng, dễ áp dụng, đủ bền vững để doanh nghiệp có thể sở hữu.

Từ hành trình đầy thử thách, quy trình short viral in-house 5 bước được hình thành với CoreViral. Theo anh Trần Hải không phải là "dạy doanh nghiệp làm video triệu view", mà là trao cho họ năng lực tự tạo ra viral bằng chính đội ngũ nội bộ của mình.

Bản chất của viral in-house

Viral không phải là một video triệu view. Viral là năng lực vận hành nội dung của doanh nghiệp. Trong góc nhìn của anh Hải, viral in-house là sự kết hợp của ba yếu tố: Tư duy sáng tạo dựa trên hành vi, hiểu luật chơi nền tảng và công thức nội bộ có thể nhân bản.

3 yếu tố giúp doanh nghiệp tự chủ năng lực vận hành nội dung.

Bản chất của viral in-house chính là giúp doanh nghiệp sở hữu công thức vận hành chứ không chỉ sở hữu kênh.

Quy trình 5 bước giúp biến nhân sự thành "cỗ máy" sáng tạo

Quy trình short viral in-house gồm 5 bước:

Đầu tiên, nghiên cứu giúp giải mã khách hàng, hành vi người xem và bản chất thị trường.

Thứ hai, nâng cấp dựa trên dữ liệu để điều chỉnh nội dung, thông điệp, phong cách và công thức.

Thứ ba, thí nghiệm tạo ra số lượng đủ lớn để tìm phiên bản hiệu quả nhất.

Thứ tư, đóng gói chuẩn hoá quy trình, chuẩn hoá DNA nội dung, chuẩn hoá phong cách thương hiệu.

Cuối cùng, chuyển giao, huấn luyện đội ngũ in-house để tự vận hành - tối ưu - nhân bản. Quy trình này hoạt động bởi nó biến sáng tạo từ thứ cảm tính thành một chuỗi hành động có thể lặp lại, biến sáng tạo trở nên "công nghiệp hóa".

Viral không phải may mắn mà là sự nghiên cứu và có công thức, doanh nghiệp hoàn toàn có thể sở hữu công thức đó

4 năm nghiên cứu và triển khai thực chiến CoreViral, điều quan trọng nhất anh Hải muốn gửi đến doanh nghiệp Việt Nam: Viral không phải là may mắn. Viral là kết quả của sự hiểu biết hệ thống và một công thức có thể kiểm soát.

Chè Chang Hi đạt 19 nghìn followers sau 1 tháng sau khi đồng hành cùng CoreViral.

Viral short video không còn là "kênh thử nghiệm" mà trở thành kênh chiến lược, doanh nghiệp cần tự sở hữu năng lực vận hành, thay vì đặt kênh vào tay bên thứ ba. Chỉ khi nắm được công thức, doanh nghiệp mới chủ động tạo ra nội dung viral đều đặn, duy trì chất thương hiệu trong từng video, gắn mục tiêu kinh doanh vào từng lượt xem, và quan trọng nhất: xây được đội ngũ in-house đủ mạnh để phát triển lâu dài.

Đó chính là bản chất của short viral in-house, cũng là lý do CoreViral được nhiều doanh nghiệp tin tưởng, từ đó đồng hành và cùng tạo ra những tác động thực sự lên hoạt động kinh doanh.