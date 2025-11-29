CEO Yi He Tang Việt Nam: Di sản lớn nhất của CEO không ở tiền bạc hay tốc độ mở cửa hàng mà quyết định bởi một điều đặc biệt

Năm 2019, Yi He Tang chính thức có mặt tại Việt Nam do CEO Nguyễn Viên An dẫn dắt và điều hành với vai trò là đơn vị nhượng quyền độc quyền thương hiệu. Giữ vững sứ mệnh mang đến hương vị trà sữa chuẩn chính gốc, thương hiệu vẫn ưu tiên sử dụng nguyên liệu chất lượng cao từ nguồn cung trong nước, kết hợp cùng công thức truyền thống để mang lại trải nghiệm trọn vẹn nhất cho khách hàng. Tới hiện tại Yi He Tang đã có gần 60 cửa hàng tại Việt Nam và đặt mục tiêu năm 2028 sẽ có 500+ cửa hàng hoạt động.

Trong giai đoạn 2024 - 2025, thương hiệu trà sữa Yi He Tang Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ. Với vai trò CEO, Viên An liên tục phải đưa ra các quyết định quan trọng. Quyết định quan trọng đầu tiên được nữ CEO đưa ra là tái cấu trúc mô hình nhân sự và xây dựng bộ khung quản lý cấp cao chuyên môn hóa. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh quy mô đạt 10 - 20 cửa hàng, mô hình nhân sự chưa hoàn thiện, nhiều vị trí chủ chốt phải kiêm nhiệm 2 - 3 vai trò. Nhận thấy muốn tăng tốc và vận hành theo chuẩn ngành F&B, đội ngũ cần tính chuyên môn sâu, Viên An quyết định mạnh dạn tuyển dụng nhân sự cấp cao giàu kinh nghiệm và uy tín từ bên ngoài, thay vì duy trì tư duy cũ hoặc mô hình kiêm nhiệm.

Quyết định quan trọng thứ hai là việc hợp tác chiến lược với Tập đoàn Yi HuiYin (Trung Quốc). Trước đây, Yi He Tang Việt Nam gần như tự vận hành hoàn toàn. Đến tháng 6/2023, Viên An trực tiếp sang Vũ Hán để gặp và mời Tập đoàn Yi HuiYin - đơn vị đang quản lý hệ thống hơn 8.000 cửa hàng tại Trung Quốc trở thành đối tác chiến lược. Quyết định này giúp đội ngũ tận dụng hệ thống tri thức, công nghệ và kinh nghiệm khổng lồ từ thị trường lớn.

Nữ CEO hào hứng bật mí: “Một phần quyền lợi cá nhân có thể được chia sẻ, nhưng tốc độ và quy mô phát triển của hệ thống tăng lên nhiều lần. Chuỗi Yi He Tang Việt Nam trở nên tự tin và chủ động hơn với chiến lược bài bản, nâng cấp cả về số lượng lẫn chất lượng cửa hàng. Thời gian thu hồi vốn của các cửa hàng mở mới được cải thiện rõ rệt. Việc hợp tác quốc tế và tái cấu trúc giúp thương hiệu bước vào giai đoạn tăng trưởng ổn định và bền vững hơn.

Với Viên An, cô định nghĩa “tăng trưởng bền vững” là khi doanh nghiệp, đội ngũ, và các đối tác cùng phát triển, nhưng không đánh đổi chất lượng sản phẩm và giá trị đạo đức. Ba trụ cột tạo nên tăng trưởng bền vững mà cô duy trì gồm: Sản phẩm B2C chất lượng và an toàn; Đội ngũ con người mạnh hơn, chuyên nghiệp hơn; Lợi ích dài hạn của nhà đầu tư/đối tác nhượng quyền

Viên An cho rằng, trong 3 - 5 năm tới, Việt Nam hiện là thị trường trà sữa lớn thứ 3 Đông Nam Á, với quy mô ước tính khoảng 362 triệu USD - vẫn còn dư địa rất lớn. Việt Nam có nhiều Yếu tố vĩ mô thuận lợi như Khí hậu nóng, phù hợp với đồ uống lạnh; Dân số trẻ, đặc biệt Gen Z và Gen Alpha là nhóm tiêu thụ chính; Văn hóa uống trà/trà sữa đã trở thành thói quen phổ biến.

Nữ CEO bày tỏ: “Giai đoạn biến động 2025 - 2026 sẽ thanh lọc mạnh các thương hiệu nhỏ, thiếu tính hệ thống. Đây lại là cơ hội cho những thương hiệu có chiến lược bài bản, đội ngũ mạnh và hiểu rõ người tiêu dùng. Trong tương lai, thương hiệu thành công sẽ không chỉ dựa vào sản phẩm ngon hay giá tốt, mà phải biết tạo dấu ấn văn hóa - giống như cách Phela, Katinat, Phúc Long hay Highlands đã làm”.

Hiện Yi He Tang Việt Nam đang tận dụng nguồn lực công nghệ từ Tập đoàn mẹ YiHuiYin để đưa AI và các giải pháp số vào cả hai mảng: vận hành nội bộ (B2B) và trải nghiệm khách hàng (B2C). Trong đó, B2B đã triển khai mạnh, còn B2C đang ở giai đoạn khởi đầu do đặc thù mô hình nhượng quyền.

Phong cách lãnh đạo kết hợp giữa “ân” và “uy”

Về phong cách lãnh đạo, Viên An kết hợp hài hòa giữa “ân” và “uy” dựa trên tình yêu thương, trách nhiệm, làm gương và khả năng truyền cảm hứng.

Nữ CEO chia sẻ: “Tôi lãnh đạo bằng cả ‘ân’ (yêu thương, thấu hiểu, sẻ chia) và ‘uy’ (kỷ luật, nghiêm túc, tiêu chuẩn cao). Sự kết hợp này giúp đội ngũ cảm nhận được sự đồng hành, nhưng vẫn giữ sự tôn trọng và tinh thần cầu tiến”.

Với đội ngũ Gen Z rất trẻ, Viên An thường phải đảm nhận nhiều vai trò cùng lúc là người sếp, người chị, người bạn, người định hướng, và đôi khi như một “phụ huynh” trong những bài học rất giản dị về giao tiếp, tác phong, cách cư xử và thái độ làm việc. Điều này giúp cô đồng hành sát sao với sự trưởng thành của từng thành viên.

“Khởi nghiệp và tự lập từ rất sớm giúp tôi thấu hiểu giá trị của kỷ luật, sự bền bỉ và tinh thần dám nhận trách nhiệm. Điều đó định hình niềm tin rằng lãnh đạo không phải là quyền lực, mà là khả năng dẫn dắt người khác vượt qua thử thách”, cô cho biết.

Nữ CEO cũng chia sẻ thêm, Yi He Tang Việt Nam từng nhiều lần đối diện với khủng hoảng: khủng hoảng nhân sự - những người cô đặt nhiều kỳ vọng rời đi), khủng hoảng truyền thông - cô bị đối thủ thuê KOL/Tiktoker công kích nhằm hạ uy tín thương hiệu), và cả những giai đoạn áp lực tài chính ở nhiều mức độ khác nhau.

Trong những thời điểm khó khăn đó, cô lựa chọn giữ vững tinh thần đội ngũ bằng phương châm: “Chuyện lớn hóa chuyện nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không có gì”. Điều này không phải để né tránh vấn đề, mà để đội ngũ giữ được tâm thế bình tĩnh, từ đó có đủ tỉnh táo để xử lý vấn đề một cách có hệ thống. Nhờ đó, mỗi lần đi qua khủng hoảng, đội ngũ trưởng thành và gắn kết hơn.

Uy tín là chiếc phao cứu sinh trong mọi sóng gió

Giá trị cốt lõi mà nữ CEO bảo vệ đến cùng là uy tín và danh dự. Cô luôn thực thi uy tín từ việc nhỏ đến việc lớn như: Tuyệt đối không trả chậm lương nhân viên; Luôn giữ sự thể diện, tôn nghiêm, danh dự và ghi nhận đóng góp đối với nhân sự rời đi. Lời lẽ luôn văn minh, tích cực, ghi nhận đóng góp.

CEO Yi He Tang Việt Nam nhấn mạnh: “Mỗi phòng ban, mỗi nhân sự đều là mắt xích trong bức tranh tổng thể. Chúng ta có thể thất bại về doanh thu, sản phẩm hay truyền thông, nhưng không bao giờ được sai về đạo đức, uy tín và danh dự. Uy tín chính là chiếc phao cứu sinh giúp thương hiệu đứng vững trong sóng gió”.

Khi đứng trước một cơ hội kinh doanh hấp dẫn nhưng tiềm ẩn rủi ro đạo đức, Viên An sẽ không bao giờ chọn cơ hội đó. Cô luôn tự hỏi bản thân 3 câu hỏi: Cơ hội này có gây hại cho khách hàng hoặc đối tác không? Nó có bất lợi cho đội ngũ nhân sự của tôi không? Nếu đứng trước khách hàng, công chúng và truyền thông, tôi có tự tin bảo vệ quyết định này không?

Nếu câu trả lời là “có” cho bất kỳ câu hỏi nào, cô sẽ từ chối cơ hội đó, dù lợi nhuận hấp dẫn đến đâu. Uy tín và đạo đức luôn dẫn lối, là nền tảng để mọi quyết định của tôi bền vững và đúng đắn

Sau cùng, Viên An mong muốn mọi người nhớ đến Yi He Tang Việt Nam là một thương hiệu trà sữa Xanh - Trẻ - Khỏe và có sức phủ quy mô toàn quốc. Với cá nhân, cô muốn được nhớ đến là người phụ nữ không chỉ xây doanh nghiệp mà xây con người, có một năng lượng tích cực, lan tỏa đến cho cộng đồng, cho xã hội.

“Tôi tin rằng di sản lớn nhất của một CEO không phải là bạn kiếm được bao nhiêu tiền, bạn mở được bao nhiêu cửa hàng, mà là ai đã thay đổi cuộc đời khi sánh bước cùng bạn”.