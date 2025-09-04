CFO rời xAI, tiếp nối làn sóng lãnh đạo cấp cao bỏ công ty AI của Elon Musk

Theo Wall Street Journal, đây là sự ra đi mới nhất trong chuỗi các lãnh đạo cấp cao rời bỏ công ty AI do Elon Musk sáng lập.

Mike Liberatore, cựu Giám đốc điều hành Airbnb, gia nhập xAI vào tháng 4 và rời đi vào cuối tháng 7, theo Wall Street Journal.

Trong thời gian làm việc tại đây, ông đóng vai trò quan trọng trong việc huy động 5 tỷ USD nợ và 5 tỷ USD vốn chủ sở hữu cho xAI, gần một nửa trong số đó đến từ SpaceX. Ngoài ra, ông cũng tham gia giám sát việc mở rộng trung tâm dữ liệu của công ty tại Memphis.

xAI biến động nhân sự liên tục trong thời gian ngắn. Nhiều người chọn rời bỏ công ty AI do Elon Musk sáng lập trong khi nhiều nhân tài cũng chọn đây là bến đỗ mới.

Sự ra đi của Mike Liberatore diễn ra sau khi cố vấn pháp lý trưởng của xAI, Robert Keele, rời công ty vào tháng 8 sau hơn 1 năm gắn bó. Cùng thời điểm đó, luật sư cấp cao Raghu Rao cũng rời khỏi công ty.

Trước đó, đồng sáng lập xAI Igor Babuschkin đã tuyên bố rời đi hồi tháng trước để thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm riêng, tập trung vào nghiên cứu an toàn AI.

Tháng 7, Linda Yaccarino, cựu CEO của X, cũng tuyên bố từ chức sau những lo ngại liên quan đến hành vi của Grok - chatbot của xAI có thể truy cập thông qua nền tảng X. Đáng chú ý, xAI đã hoàn tất thương vụ thâu tóm X vào cuối tháng 3 năm nay.

Nhân sự của xAI và các ông lớn công nghệ liên tục có biến động

Thung lũng Silicon trong thời gian chứng khiến sự biến động nhân sự lớn với sự gia nhập và ra đi của nhiều thành viên cốt cán của các nhóm nghiên cứu cũng như dàn nhân sự cấp cao của các công ty.

Bản thân xAI cũng có sự tham gia của nhiều cá nhân xuất sắc từ các đối thủ khác.

Theo tờ Business Insider, startup trí tuệ nhân tạo (AI) của Elon Musk, xAI, đã thu hút ít nhất 14 nhà nghiên cứu và kỹ sư từ Meta kể từ đầu năm nay. Trong số những nhân sự cao cấp "nhảy việc" từ Meta sang xAI có Xinlei Chen. Ông Chen từng là nhà khoa học nghiên cứu tại nhóm Nghiên cứu AI Cơ bản (FAIR) của Meta. Xinlei Chen đã chuyển sang xAI hồi tháng 6.

Elon Musk tiếp tục "săn đầu người" cho những công ty của mình nhờ vào chiến lược và tiềm năng của những công ty do ông sáng lập

Một nhân sự khác, Ching-Yao Chuang, cũng rời Meta để gia nhập xAI hồi tháng 5.

Các trường hợp khác bao gồm Alan Rice - cựu quản lý trung tâm dữ liệu của Meta, nay làm việc cho xAI tại Memphis, Tennessee - nơi đặt siêu máy tính lớn nhất của công ty.

Không chiêu mộ nhân tài bởi những bản hợp đồng lương thưởng lên tới hàng trăm triệu USD như Meta, vậy đâu là bí quyết của Elon Musk?

Trên mạng xã hội X, Elon Musk, người sáng lập xAI giải thích: "Nhiều kỹ sư giỏi của Meta đã và đang gia nhập xAI, với mức đãi ngộ ban đầu hợp lý, không quá cao một cách thiếu bền vững. xAI cũng có tiềm năng tăng trưởng vốn hóa thị trường vượt xa Meta. Chúng tôi đánh giá dựa trên thành tích: nếu bạn làm được điều lớn lao, thu nhập của bạn có thể tăng đáng kể".

Để bù đắp lại số nhân sự rời đi, Meta vẫn đẩy mạnh nỗ lực "săn đầu người" đặc biệt là những nhân tài ở mảng AI. Tháng trước, công ty đã chiêu mộ Shengjia Zhao - đồng sáng tạo ChatGPT - làm Giám đốc khoa học tại Superintelligence Labs mới thành lập, cùng với 3 nhà nghiên cứu từng giúp OpenAI mở văn phòng ở Zurich.

Bày tỏ sự bất bình với chiến dịch "săn đầu người" của Meta, Sam Altman, CEO của OpenAI đã không giấu được sự bức xúc.

"Họ đưa ra những lời đề nghị khổng lồ cho rất nhiều người trong nhóm của chúng tôi. Tiền thưởng khi ký hợp đồng có khi lên tới cả trăm triệu USD, nhiều hơn cả tiền thưởng cả năm. Điều này thật điên rồ", Altman chia sẻ với trong podcast Uncapped.

"Họ đã cố gắng lấy người của chúng ta trong một thời gian rất dài", CEO của OpenAI cho biết trong một lưu ý gửi đến nhân viên.

Không chỉ Meta và xAI, Microsoft cũng đã tuyển hơn 20 nhân sự từ Google trong vài tháng gần đây, theo The Wall Street Journal.