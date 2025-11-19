Cha đẻ iPhone Air rời Apple về đầu quân cho startup AI

Chỉ vài tháng sau khi xuất hiện nổi bật trong video giới thiệu iPhone Air của Apple, nhà thiết kế công nghiệp Abidur Chowdhury đã rời khỏi công ty mà anh gắn bó suốt 6 năm. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý trong giới công nghệ, khi mà Apple hiện đang phát triển iPhone Air 2, thế hệ tiếp theo của dòng sản phẩm được đánh giá là có thiết kế mỏng ấn tượng nhất từ trước đến nay.

Abidur Chowdhury rời ghế Apple khi iPhone Air 2 vẫn còn đang được phát triển - Ảnh: Internet

Chowdhury từng là gương mặt đại diện cho bộ phận thiết kế iPhone Air, và là một trong những nhân tố chủ lực trong việc tạo hình sản phẩm mới mẻ này. Tuy nhiên, theo báo cáo từ Bloomberg, sự ra đi của anh hoàn toàn không liên quan đến doanh số hay hiệu suất thương mại của iPhone Air, vốn được cho là chưa đạt kỳ vọng của Apple, nhưng cũng không phải là một thất bại.

Nguồn tin khẳng định rằng công việc của Chowdhury trong dự án iPhone Air vẫn được nội bộ Apple đánh giá rất cao, đến mức công ty đang tiếp tục phát triển phiên bản kế nhiệm là iPhone Air 2, dự kiến ra mắt vào năm 2027.

iPhone Air tại sự kiện ra mắt tháng 9 - Ảnh: Future

Việc rời bỏ Apple của Chowdhury, thay vì là dấu hiệu bất mãn, lại phản ánh một xu hướng lớn hơn đang diễn ra trong ngành công nghệ: làn sóng dịch chuyển của các nhà thiết kế và kỹ sư hàng đầu sang lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Trong bối cảnh AI đang trở thành tâm điểm đổi mới, các startup AI hiện nay đang thu hút ngày càng nhiều nhân tài từ các tập đoàn lớn, bao gồm cả những người từng làm việc trong các đội ngũ thiết kế phần cứng cao cấp.

Từ sau khi Jony Ive, cựu trưởng nhóm thiết kế lừng danh của Apple, rời công ty năm 2019, bộ phận thiết kế công nghiệp của "Táo khuyết" liên tục biến động. Nhiều gương mặt kỳ cựu đã nghỉ hưu hoặc đi theo Ive, để lại một khoảng trống lớn trong đội ngũ vốn đã góp phần định hình iPhone, iPad và Apple Watch trong suốt hơn một thập kỷ qua.

Trong trường hợp của Chowdhury, việc chuyển sang một công ty AI dường như không phải là bước lùi, mà là một cơ hội để tìm kiếm thử thách mới giữa bối cảnh AI đang định hình lại tương lai của ngành công nghệ toàn cầu.

Với Apple, sự ra đi này là một lần nữa nhắc nhở rằng tương lai của thiết kế sản phẩm sẽ tiếp tục được dẫn dắt bởi một thế hệ nhân sự hoàn toàn mới, khác xa so với đội ngũ từng đưa Apple đến đỉnh cao thiết kế phần cứng trong quá khứ.