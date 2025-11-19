Cha già lội nước, xin xe tải cho con quá giang lên thành phố đi học: Câu trả lời hút triệu view!

Được chia sẻ trên TikTok, đoạn clip ghi lại cảnh một người cha già lội nước xin tài xế xe tải cho con trai quá giang lên thành phố đi học khiến người xem không khỏi xúc động. Chỉ sau hơn một ngày đăng tải, clip đã thu hút hơn một triệu lượt xem và hàng loạt bình luận bày tỏ sự thương cảm với hoàn cảnh của người dân vùng lũ, sự tử tế của tài xế xe tải.

Góc quay từ buồng lái xe tải cho thấy khung cảnh con đường bị ngập sâu quá nửa bánh xe. Giữa dòng nước lũ lạnh, đục ngầu ấy, một người đàn ông lớn tuối, đội mũ bảo hiểm đang chật vật lội tới gần xe tải.

Người này chìa tay ra, liên tục làm dấu xin tài xế dừng xe cho quá giang. "Cho con tôi lên thành phố với, cháu nó đi học..."- người đàn ông nói. Tài xế xe tải cũng nhanh chóng hồi đáp "dạ vâng".

Nghe tới đây, người cha liền thúc giục con trai mau lên xe rồi căn dặn: "Nước sâu không được lội nghe chưa. Tới nơi là gọi cho ba liền nghe chưa". Sau đó, ông quay sang cảm ơn tài xế cùng phụ xe. Hình ảnh người cha già, cùng sự nhiệt tình của tài xế xe tải khiến người xem ấn tượng.

"Chúc bác tài vạn dặm bình an! Cảm ơn sự tử tế của anh".

"Tôi xem mà khóc như đứa con nít khi thấy người cha ôm 2 bao đồ cho lên xe rồi còn quay sang dặn con, cảm ơn bác tài".

"Hình bóng bác ấy và em trai kia cũng vào đúng hoàn cảnh 15 năm trước của mình. Nhớ ngày đó bố mình cũng nhờ xe tải để mình ra thành phố để bắt xe khách đi học. Nếu không có cái chú cho mình đi nhờ ấy thì hôm đó mình có lẽ đến muộn và phải viết kiểm điểm" - bình luận của dân mạng khi theo dõi clip.





Thông tin trên báo Thanh Niên, người cha già trong clip trên là ông Nguyễn Đắc Viễn (63 tuổi, trú tại xã Quảng Điền, TP.Huế). Chia sẻ với Thanh Niên, ông Viễn cho biết tình huống trong clip diễn ra vào ngày 17/11 vừa qua. Thời điểm đó, nhiều tuyến đường nơi ông sống vẫn ngập lụt. Người con trai út của ông, đang là sinh viên năm cuối của Trường cao đẳng Công nghiệp Huế, phải lên được quốc lộ 1 để kịp đi theo xe của trường ra Hải Phòng thực tập.

Giữa "biển nước" mênh mông và dòng chảy mạnh, ông cảm thấy thật may mắn vì tài xế xe tải đã đồng ý dừng lại, cho con ông quá giang.