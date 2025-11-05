Cha mẹ đăng ký khai sinh cho con phải thực hiện thêm việc này, bỏ qua dễ ảnh hưởng tới quyền lợi

Căn cứ Luật Cư trú và khoản 2, Điều 7 Nghị định số 154/2024/NĐ-CP ngày 26/11/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú. Cụ thể, trong thời hạn tối đa 60 ngày kể từ ngày người chưa thành niên được đăng ký khai sinh, cha, mẹ hoặc người giám hộ có trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú hoặc khai báo thông tin cư trú cho người chưa thành niên. Nghị định 154/2024/NĐ-CP ngày 26/11/2024 của Chính Phủ có hiệu lực từ 10/1/2025.

Việc đăng ký thường trú cho trẻ đúng thời hạn giúp cập nhật đầy đủ thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm quyền lợi cho trẻ em trong các chính sách an sinh xã hội, y tế, giáo dục và là cơ sở để trẻ được cấp thẻ bảo hiểm y tế dưới 6 tuổi. Đây cũng là trách nhiệm của cha mẹ trong việc quản lý cư trú, góp phần xây dựng hệ thống dữ liệu dân cư “đúng - đủ - sạch - sống”, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước.

Hiện nay, người dân có thể thực hiện thủ tục liên thông điện tử gồm “Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi” trực tiếp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn. Hình thức liên thông này mang lại nhiều lợi ích thiết thực, giúp người dân chỉ cần nộp một lần hồ sơ duy nhất, các cơ quan Tư pháp, Công an và Bảo hiểm xã hội sẽ tự động phối hợp xử lý, chia sẻ dữ liệu điện tử; tiết kiệm thời gian và chi phí, không phải đi lại nhiều nơi hay nộp lại các giấy tờ đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng thời bảo đảm quyền lợi của trẻ, được cấp thẻ bảo hiểm y tế kịp thời, hưởng đầy đủ chính sách an sinh.

Trường hợp không đăng ký thường trú cho trẻ trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày đăng ký khai sinh, cha, mẹ hoặc người giám hộ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo điểm a khoản 1 Điều 9 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Mức phạt được áp dụng từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi “không thực hiện đúng quy định về đăng ký cư trú”.

Vì vậy, các gia đình cần chủ động thực hiện đăng ký thường trú đúng thời hạn, khuyến khích nộp hồ sơ liên thông điện tử “khai sinh” để được giải quyết nhanh gọn, thuận tiện, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

