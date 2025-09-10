Chậm thanh toán trái phiếu, BKAV Pro bị kiểm toán nhấn mạnh khoản nợ quá hạn 260 tỷ đồng

Lợi nhuận giảm, kiểm toán nhấn mạnh nợ quá hạn

Theo công bố thông tin tài chính định kỳ 6 tháng đầu năm 2025 gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Phần mềm Diệt Virus Bkav (BKAV Pro) báo lãi sau thuế 2,5 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ.



Tại thời điểm cuối quý II/2025, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ở mức 264 tỷ đồng bao gồm 120 tỷ đồng vốn đầu tư của chủ sở hữu và 144 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Tổng nợ phải trả tăng lên gần 350 tỷ đồng bao gồm 23 tỷ đồng nợ ngân hàng, 162 tỷ đồng dư nợ trái phiếu và 164 tỷ đồng nợ phải trả khác.

Báo cáo tài chính kỳ này của BKAV Pro được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Đáng chú ý, kỳ này BKAV Pro nhận về ý kiến kiểm toán ngoại trừ liên quan đến khoản vay tại CTCP Dịch vụ và Đầu tư Trustlink đã quá hạn thanh toán tại thời điểm 30/06/2025.

Nguồn: HNX

Theo điều khoản, BKAV Pro phải thanh toán tiền phạt chậm trả, nhưng chưa ghi nhận số tiền này do hai bên vẫn trong quá trình làm việc. Do vậy, đơn vị kiểm toán chưa thể xác định các điều chỉnh cần thiết liên quan đến khoản mục "Chi phí tài chính" và các khoản mục liên quan.

Chưa hết, đơn vị kiểm toán nhấn mạnh vào một số khoản nợ quá hạn của BKAV Pro. Cụ thể, công ty có khoản nợ quá hạn phải trả cơ quan thuế, người lao động, trái chủ và các đối tác với tổng giá trị hơn 259 tỷ đồng. Trong khi đó, vào đầu năm, số tiền này là 90,5 tỷ đồng.

Chậm thanh toán 172 tỷ đồng nợ trái phiếu

Ngoài các khoản nợ bị kiểm toán nêu ý kiến, BKAV Pro còn liên tục khất nợ trái phiếu. Hiện công ty của ông Nguyễn Tử Quang đang lưu hành trái phiếu mã BKPCB2124001 được phát hành 26/05/2021, kỳ hạn ban đầu 3 năm, giá trị phát hành 170 tỷ đồng. Lãi suất ban đầu 10,5%/năm.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng hơn 5,4 triệu cổ phần BKAV Pro thuộc sở hữu của CTCP BKAV trị giá khoảng 969 tỷ đồng và 4,9 triệu cổ phần CTCP BKAV thuộc sở hữu của ông Nguyễn Tử Quảng - Tổng Giám đốc BKAV và BKAV Pro.

Hồi tháng 5/2024, Bkav được trái chủ chấp thuận gia hạn trái phiếu thêm 1 năm, ngày đáo hạn mới là 26/05/2025. Lãi suất trong thời gian 1 năm gia hạn là 11%/năm.

Khi gia hạn, tài sản bảo đảm được điều chỉnh là hơn 6,1 triệu cổ phần BKAV Pro thuộc sở hữu của công ty mẹ CTCP BKAV và toàn bộ vốn góp đứng tên Chủ tịch Nguyễn Tử Quảng tại Công ty TNHH Nền tảng Chuyển đổi số Việt Nam (Công ty DXP).

Tính đến ngày 30/6/2025, doanh nghiệp chưa thanh toán gần 9 tỷ đồng tiền lãi và 162,4 tỷ đồng tiền gốc trái phiếu. Lý do chậm thanh toán là chưa đủ nguồn tài chính, tổ chức phát hành đang đàm phán với trái chủ.

Ngày 24/7/2025, BKAV Pro đã được trái chủ chấp thuận về việc định giá lại tài sản bảo đảm của trái phiếu BKPCB2124001 nhằm phục vụ việc xác định phương án xử lý tài sản bảo đảm.

Theo đó, tài sản bảo đảm sẽ được tiến hành định giá lại gồm 6,1 triệu cổ phần Công ty cổ phần Phần mềm diệt virus Bkav thuộc sở hữu của Công ty CP Bkav và 4,9 triệu cổ phần CTCP Bkav thuộc sở hữu của ông Nguyễn Tử Quảng.

Toàn bộ chi phí liên quan việc định giá lại tài sản bảo đảm sẽ do BKAV Pro thanh toán. Nguồn thanh toán sẽ được tạm ứng từ tài khoản tích lũy dòng tiền của tổ chức phát hành mở tại Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect.

Trường hợp tài khoản tích lũy không đủ để chi trả cho chi phí định giá, bên bảo đảm hoặc tổ chức phát hành sẽ có trách nhiệm thanh toán phân giá trị còn thiếu.

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày 24/7/2025, Bkav Pro tìm kiếm đối tác để bán tài sản bảo đảm với điều kiện số tiền thu được từ việc bán tài sản bảo đảm và số tiền tổ chức phát hành thu xếp được để trả nợ cho trái chủ tối thiểu bằng nghĩa vụ được bảo đảm chưa được thanh toán.

Nếu sau 30 ngày, Bkav Pro chưa thể bán được tài sản bảo đảm để thanh toán nợ trái phiếu, tổ chức quản lý tài sản bảo đảm sẽ tiếp tục tổ chức hội nghị trái chủ để lấy ý kiến cho các phương án tiếp theo.