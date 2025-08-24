Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chậm trễ dự án gần 500 tỷ được kỳ vọng 'lá phổi xanh' giữa lòng đô thị

24-08-2025 - 08:30 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Dự án Công viên sinh thái ngập nước Hùng Vương có hơn 30ha ở tỉnh Lâm Đồng, có tổng vốn đầu tư gần 500 tỷ đồng, từng được kỳ vọng trở thành “lá phổi xanh” giữa lòng đô thị. Sau nhiều lần điều chỉnh, đến nay dự án đang ở giai đoạn hoàn thiện thủ tục để thi công.

Chậm trễ dự án gần 500 tỷ được kỳ vọng 'lá phổi xanh' giữa lòng đô thị- Ảnh 1.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, Dự án Công viên Hùng Vương﻿ ở phường Phú Thủy được HĐND tỉnh Bình Thuận cũ phê duyệt từ năm 2019. Song, nhiều thủ tục chậm trễ, đặc biệt là khâu đền bù, giải phóng mặt bằng, khiến dự án kéo dài.

Chậm trễ dự án gần 500 tỷ được kỳ vọng 'lá phổi xanh' giữa lòng đô thị- Ảnh 2.

Năm 2020, dự án chính thức được phê duyệt với tổng vốn gần 300 tỷ đồng. Theo quy hoạch, trên diện tích hơn 30ha, trong đó 12ha đất dân cư, thương mại dịch vụ và 18ha công viên. Phần đất 12ha được dự kiến bán đấu giá để lấy kinh phí xây dựng công viên.

Chậm trễ dự án gần 500 tỷ được kỳ vọng 'lá phổi xanh' giữa lòng đô thị- Ảnh 3.

Với vị trí sát trung tâm Phan Thiết, gần biển, dự án từng được giới đầu tư bất động sản đặc biệt quan tâm. Song, trong bản quy hoạch, những khối cao ốc, biệt thự bao bọc gần như che khuất toàn bộ công viên (trong ảnh là phối cảnh công viên Hùng Vương).

Chậm trễ dự án gần 500 tỷ được kỳ vọng 'lá phổi xanh' giữa lòng đô thị- Ảnh 4.

Nhận thấy vấn đề bê tông hoá, đến tháng 5/2021, thường trực tỉnh Bình Thuận cũ quyết định hủy toàn bộ phần biệt thự, cao ốc, giữ trọn vẹn rừng ngập mặn làm công viên sinh thái.

Chậm trễ dự án gần 500 tỷ được kỳ vọng 'lá phổi xanh' giữa lòng đô thị- Ảnh 5.

Cũng trong năm 2021, các kiến trúc sư ở TPHCM đã nhìn thấy vẻ đẹp tiềm ẩn và thiết kế dự án theo hướng dệt nên một “tấm thảm xanh”. Họ sử dụng chính đất và nước tại chỗ, mở khe cho dòng chảy thông suốt, tạo nên cấu trúc cảnh quan độc đáo, tự hồi sinh từng ngày.

Chậm trễ dự án gần 500 tỷ được kỳ vọng 'lá phổi xanh' giữa lòng đô thị- Ảnh 6.

Sau đó, thiết kế dự án của các kiến trúc sư ở TPHCM đã lọt vào giải thưởng Architecture MasterPrize 2021 tại Mỹ - một ghi nhận quốc tế cho tầm vóc dự án.

Chậm trễ dự án gần 500 tỷ được kỳ vọng 'lá phổi xanh' giữa lòng đô thị- Ảnh 7.

Theo ông Phan Đức Thanh - đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 (chủ đầu tư), công tác đền bù, giải phóng mặt bằng﻿ dự án tại Khu dân cư Hùng Vương giai đoạn II (phường Phú Thủy) với diện tích hơn 43ha, liên quan 124 hồ sơ. Đến nay đã có quyết định bồi thường cho 109 hồ sơ (hơn 33ha), số còn lại đang được tiếp tục thỏa thuận.

Chậm trễ dự án gần 500 tỷ được kỳ vọng 'lá phổi xanh' giữa lòng đô thị- Ảnh 8.

"Sau nhiều lần điều chỉnh, tổng mức đầu tư dự án là gần 500 tỷ đồng. Hiện đơn vị đã triển khai giai đoạn chuẩn bị đầu tư như phê duyệt thiết kế, dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu…", ông Thanh cho hay.

Chậm trễ dự án gần 500 tỷ được kỳ vọng 'lá phổi xanh' giữa lòng đô thị- Ảnh 9.

Theo ông Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, các công việc triển khai dự án thời gian qua còn chậm. Kế hoạch dự kiến trình UBND tỉnh phê duyệt dự án vào đầu tháng 10 năm nay và bàn giao mặt bằng để khởi công vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2026.

Chậm trễ dự án gần 500 tỷ được kỳ vọng 'lá phổi xanh' giữa lòng đô thị- Ảnh 10.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 phối hợp các đơn vị chức năng rà soát, điều chỉnh quy hoạch chi tiết dự án trên cơ sở quy hoạch đô thị; đảm bảo kết nối hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, đồng thời chú trọng yếu tố môi trường. Ảnh: N. Lân.

Theo Thái Lâm

Tiền Phong

