Chân dung Á quân MC Nhí toàn quốc 2025

Cuộc thi MC Nhí toàn quốc 2025 vừa khép lại trong không khí đầy cảm xúc, ghi dấu ấn bởi những thí sinh tài năng trên toàn quốc. Trong số đó, cô bé Nghiêm Đình Bảo Nghi, 10 tuổi đến từ Quảng Ninh đã giành danh hiệu Á quân.

Dù phải ghi nhớ lời thoại dài và thể hiện cảm xúc mạnh mẽ trước đông khán giả, Bảo Nghi vẫn giữ vững tinh thần, cố gắng hết mình và mang đến phần thi ấn tượng. Khi được xướng tên Á quân, cô bé không giấu nổi xúc động bởi đây là cuộc thi lớn, có nhiều bạn giỏi và tự tin của khắp mọi miền đất nước.

Bố của Bảo Nghi cũng bày tỏ niềm tự hào và xúc động khi con gái được xướng tên ở vị trí Á quân. Ông cho biết đây là thành quả của quá trình nỗ lực nghiêm túc và bền bỉ của con gái. Trước khi tham gia cuộc thi toàn quốc, cô bé đã thử sức ở nhiều hoạt động MC tại trường và trung tâm năng khiếu, đạt một số giải thưởng nhỏ cấp thành phố.

Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Bảo Nghi bước lên một sân chơi lớn, có quy mô toàn quốc và gia đình nhận thấy sự trưởng thành rõ rệt ở con, không chỉ về kỹ năng mà còn về tinh thần và sự kiên trì, bền bỉ.

Cô bé 10 tuổi đến từ Quảng Ninh gây ấn tượng với phần thể hiện về vua Ngô Quyền.

Nghiêm Đình Bảo Nghi sinh năm 2015, hiện là Liên đội trưởng trường Hội nhập quốc tế Ischool Cẩm Phả. Trước khi đạt thành tích ấn tượng ở cuộc thi MC Nhí toàn quốc 2025, c ô bé đã là học sinh xuất sắc toàn diện nhiều năm liền với hàng loạt giải thưởng học thuật và năng khiếu: Học sinh tiêu biểu khối 5 toàn hệ thống Ischool, Giải Nhất Spelling Bee cấp trường, Giải Khuyến khích IOE lớp 4 toàn quốc, Giải Nhất Trạng nguyên Tiếng Việt cấp thành phố (2023-2024), Giải Khuyến khích Toán Violympic cấp quốc gia (2023-2024), Giải Khuyến khích cuộc thi Kể chuyện theo sách cấp trường, cùng nhiều giải thưởng MC nhí và hoạt động truyền hình khác.