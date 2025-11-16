Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chân dung Á quân MC Nhí toàn quốc 2025

16-11-2025 - 20:27 PM | Sống

Cô bé 10 tuổi Nghiêm Đình Bảo Nghi gây ấn tượng với màn thể hiện trong đêm chung kết, giành ngôi Á quân MC Nhí toàn quốc 2025.

Cuộc thi MC Nhí toàn quốc 2025 vừa khép lại trong không khí đầy cảm xúc, ghi dấu ấn bởi những thí sinh tài năng trên toàn quốc. Trong số đó, cô bé Nghiêm Đình Bảo Nghi, 10 tuổi đến từ Quảng Ninh đã giành danh hiệu Á quân.

Chân dung Á quân MC Nhí toàn quốc 2025- Ảnh 1.

Nghiêm Đình Bảo Nghi đến từ Quảng Ninh, giành ngôi vị Á quân cuộc thi MC Nhí toàn quốc 2025.

Dù phải ghi nhớ lời thoại dài và thể hiện cảm xúc mạnh mẽ trước đông khán giả, Bảo Nghi vẫn giữ vững tinh thần, cố gắng hết mình và mang đến phần thi ấn tượng. Khi được xướng tên Á quân, cô bé không giấu nổi xúc động bởi đây là cuộc thi lớn, có nhiều bạn giỏi và tự tin của khắp mọi miền đất nước.

Bố của Bảo Nghi cũng bày tỏ niềm tự hào và xúc động khi con gái được xướng tên ở vị trí Á quân. Ông cho biết đây là thành quả của quá trình nỗ lực nghiêm túc và bền bỉ của con gái. Trước khi tham gia cuộc thi toàn quốc, cô bé đã thử sức ở nhiều hoạt động MC tại trường và trung tâm năng khiếu, đạt một số giải thưởng nhỏ cấp thành phố.

Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Bảo Nghi bước lên một sân chơi lớn, có quy mô toàn quốc và gia đình nhận thấy sự trưởng thành rõ rệt ở con, không chỉ về kỹ năng mà còn về tinh thần và sự kiên trì, bền bỉ.

Chân dung Á quân MC Nhí toàn quốc 2025- Ảnh 2.

Cô bé 10 tuổi đến từ Quảng Ninh gây ấn tượng với phần thể hiện về vua Ngô Quyền.

Nghiêm Đình Bảo Nghi sinh năm 2015, hiện là Liên đội trưởng trường Hội nhập quốc tế Ischool Cẩm Phả. Trước khi đạt thành tích ấn tượng ở cuộc thi MC Nhí toàn quốc 2025, c ô bé đã là học sinh xuất sắc toàn diện nhiều năm liền với hàng loạt giải thưởng học thuật và năng khiếu: Học sinh tiêu biểu khối 5 toàn hệ thống Ischool, Giải Nhất Spelling Bee cấp trường, Giải Khuyến khích IOE lớp 4 toàn quốc, Giải Nhất Trạng nguyên Tiếng Việt cấp thành phố (2023-2024), Giải Khuyến khích Toán Violympic cấp quốc gia (2023-2024), Giải Khuyến khích cuộc thi Kể chuyện theo sách cấp trường, cùng nhiều giải thưởng MC nhí và hoạt động truyền hình khác.

Trẻ có IQ cao, thông minh hơn người thường có 3 sở thích kỳ quặc này khi ngủ: Nếu con bạn có đủ thì xin chúc mừng

Theo Lê Chi

VTC NEWS

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chàng trai thi 'Ai là triệu phú' bất ngờ trở thành BTV nổi tiếng của VTV là ai?

Chàng trai thi 'Ai là triệu phú' bất ngờ trở thành BTV nổi tiếng của VTV là ai? Nổi bật

Cảnh báo quan trọng tới tất cả người dân có Bảo hiểm xã hội

Cảnh báo quan trọng tới tất cả người dân có Bảo hiểm xã hội Nổi bật

Họp lớp là nơi nhìn ra ai giàu thật, ai đang gồng cho có tiền

Họp lớp là nơi nhìn ra ai giàu thật, ai đang gồng cho có tiền

20:18 , 16/11/2025
Giá rau hot nhất lúc này

Giá rau hot nhất lúc này

20:05 , 16/11/2025
Phát hiện loài lan quý hiếm trong sách đỏ tại một khu rừng ở Thanh Hóa

Phát hiện loài lan quý hiếm trong sách đỏ tại một khu rừng ở Thanh Hóa

19:55 , 16/11/2025
Điều người miền Tây hay “sợ” hằng năm

Điều người miền Tây hay “sợ” hằng năm

19:32 , 16/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên