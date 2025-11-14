Trẻ có IQ cao, thông minh hơn người thường có 3 sở thích kỳ quặc này khi ngủ: Nếu con bạn có đủ thì xin chúc mừng

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng trẻ ngủ ngon, ăn ngon thì cơ thể sẽ tràn đầy năng lượng, trí óc được phát triển. Tuy nhiên, cũng có những hành vi "lạ" khi ngủ cũng ngầm tiết lộ trẻ có thể có IQ cao mà bố mẹ không hay biết. Dưới đây là 3 biểu hiện như thế:

1. Mỉm cười khi ngủ

Nhiều cha mẹ cảm thấy hạnh phúc khi thấy con mỉm cười trong giấc ngủ. Đây không chỉ là khoảnh khắc dễ thương mà còn là tín hiệu cho thấy trẻ có IQ cao.

Theo đó, cười khi ngủ không chỉ phản ánh tâm trạng vui vẻ mà còn cho thấy sự hòa nhập sâu hơn của não bộ và hệ thần kinh. Hành động mỉm cười có liên quan trực tiếp đến các dây thần kinh, trong khi não nắm vai trò kiểm soát tất cả. Thông thường, hệ thống thần kinh của trẻ nhỏ chưa được kiểm soát tốt nên phần lớn trẻ nhỏ dưới 6 tháng tuổi bị hạn chế trong việc thể hiện cảm xúc.

Khi trẻ chưa học nói và không thể thể hiện cảm xúc của mình bằng lời thì chắc chắn rằng nét mặt là cách biểu đạt duy nhất mà trẻ có. Những đứa trẻ thông minh thì ngay từ bé, mạng lưới thần kinh đã điều phối ý thức, trẻ hay cười trong khi ngủ chứng tỏ não bộ của trẻ đang hoạt động rất tốt, hệ thần kinh phản xạ nhanh nhạy với quá trình học hỏi thông tin mới của trẻ, từ đó chỉ số IQ cũng tăng cao.

2. Đạp chăn khi ngủ

Nhiều trẻ có thói quen đạp chăn khi ngủ khiến cha mẹ rất lo lắng vì sợ con bị cảm lạnh. Tuy nhiên, hành động này lại là tín hiệu tích cực cho sự phát triển não bộ và khả năng nhận thức của trẻ.

Khi cơ thể nằm quá lâu ở một tư thế, khí huyết dễ bị cản trở, gây khó chịu. Nếu trẻ tự phản ứng và điều chỉnh tư thế ngủ đúng lúc, điều đó cho thấy não bộ đang phát triển tốt và khả năng điều khiển cơ thể ngày càng linh hoạt. Đây cũng được xem là một dấu hiệu liên quan đến chỉ số IQ cao. Vì vậy, bố mẹ không cần quá lo lắng khi con đạp chăn trong lúc ngủ.

3. Nhạy cảm khi ngủ

Nhiều bậc cha mẹ thường than phiền rằng con ngủ không sâu, dễ giật mình hay tỉnh dậy chỉ vì những tiếng động rất nhỏ. Thực tế, đây lại có thể là dấu hiệu của một đứa trẻ thông minh.

Trẻ nhạy cảm với âm thanh khi ngủ vì não bộ đang phát triển mạnh, các tế bào thần kinh phản ứng nhanh và liên tục với những tác động bên ngoài. Khả năng cảm nhận nhạy bén này cho thấy hoạt động não bộ của trẻ rất tốt, khiến chúng dễ thức giấc trước bất kỳ tiếng động nhỏ nào. Những đứa trẻ như vậy thường lanh lợi, phản xạ nhanh và có tiềm năng phát triển trí tuệ nổi trội.

Việc chăm sóc một em bé nhạy cảm như thế đôi khi khiến cha mẹ mệt mỏi, nhưng hãy vui vì đó là tín hiệu tích cực cho thấy con đang phát triển khỏe mạnh và thông minh.

