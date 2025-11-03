Chân dung chủ đầu tư làm khu đô thị 22.000 tỷ đồng ở Gia Lai

Một góc Quy Nhơn.

UBND tỉnh Gia Lai đã có Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án "Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa".

Dự án có quy mô gần 280ha, được triển khai tại phường Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Nam và Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai). Dự án có quy mô dân số khoảng 34.500 người, bao gồm các hạng mục nhà ở thấp tầng, chung cư thương mại, nhà ở xã hội, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, công trình công cộng, giáo dục, y tế, văn hóa - thể thao, dịch vụ du lịch...

Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 21.954 tỷ đồng, trong đó chi phí thực hiện dự án hơn 20.793 tỷ đồng; trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là 1.161 tỷ đồng.

Dự án sẽ được thực hiện trong 15 năm (từ Quý II/2025 đến Quý IV/2040), chia làm 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1 (Quý II/2025 - Quý II/2028): Hoàn thiện các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư, giải phóng mặt bằng, hoàn thành thủ tục đất đai, hồ sơ pháp lý và đầu tư một phần hệ thống hạ tầng kỹ thuật – trong đó ưu tiên khu nhà ở xã hội.

Giai đoạn 2 (Quý III/2028 - Quý IV/2040): Tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, xây dựng đồng bộ các công trình nhà ở, dịch vụ, thương mại - du lịch, hạ tầng xã hội, bàn giao và đưa dự án vào sử dụng.

Nhà đầu tư vừa được UBND tỉnh Gia Lai công nhận trúng thầu dự án này là liên danh Tập đoàn Geleximco-CTCP, Công ty CP Glexhomes, Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc và Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 8 - CTCP (Cienco 8).

Trong quá trình triển khai dự án, nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện đúng quy hoạch chi tiết xây dựng, không được chuyển nhượng dự án.

Trong số các doanh nghiệp trong liên danh trúng thầu dự án Khu đô thị, du lịch, văn hóa, thể thao hồ Phú Hòa; Geleximco được biết đến là tập đoàn đa ngành với các mảng chính như sản xuất công nghiệp, bất động sản, thương mại dịch vụ, tài chính.

Glexhomes (tiền thân Công ty cổ phần Ngôi Sao An Bình); là một thành viên hoạt động trong lĩnh vực bất động sản trong nhóm Geleximco.

Trong khi đó, Tập đoàn Phúc Lộc và Cienco 8 là những tổng thầu xây dựng thực hiện nhiều công trình cao tốc, đường vành đai, quốc lộ,...