Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chân dung chủ đầu tư làm khu đô thị 22.000 tỷ đồng ở Gia Lai

03-11-2025 - 11:07 AM | Bất động sản

Dự án Khu đô thị, du lịch, văn hóa, thể thao hồ Phú Hòa do liên danh Geleximco-Glexhomes-Phúc Lộc-Cienco 8 đầu tư có tổng vốn gần 22.000 tỷ đồng.

Chân dung chủ đầu tư làm khu đô thị 22.000 tỷ đồng ở Gia Lai- Ảnh 1.

Một góc Quy Nhơn.

UBND tỉnh Gia Lai đã có Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án "Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa".

Dự án có quy mô gần 280ha, được triển khai tại phường Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Nam và Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai). Dự án có quy mô dân số khoảng 34.500 người, bao gồm các hạng mục nhà ở thấp tầng, chung cư thương mại, nhà ở xã hội, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, công trình công cộng, giáo dục, y tế, văn hóa - thể thao, dịch vụ du lịch...

Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 21.954 tỷ đồng, trong đó chi phí thực hiện dự án hơn 20.793 tỷ đồng; trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là 1.161 tỷ đồng.

Dự án sẽ được thực hiện trong 15 năm (từ Quý II/2025 đến Quý IV/2040), chia làm 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1 (Quý II/2025 - Quý II/2028): Hoàn thiện các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư, giải phóng mặt bằng, hoàn thành thủ tục đất đai, hồ sơ pháp lý và đầu tư một phần hệ thống hạ tầng kỹ thuật – trong đó ưu tiên khu nhà ở xã hội.

Giai đoạn 2 (Quý III/2028 - Quý IV/2040): Tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, xây dựng đồng bộ các công trình nhà ở, dịch vụ, thương mại - du lịch, hạ tầng xã hội, bàn giao và đưa dự án vào sử dụng.

Nhà đầu tư vừa được UBND tỉnh Gia Lai công nhận trúng thầu dự án này là liên danh Tập đoàn Geleximco-CTCP, Công ty CP Glexhomes, Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc và Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 8 - CTCP (Cienco 8).

Trong quá trình triển khai dự án, nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện đúng quy hoạch chi tiết xây dựng, không được chuyển nhượng dự án.

Trong số các doanh nghiệp trong liên danh trúng thầu dự án Khu đô thị, du lịch, văn hóa, thể thao hồ Phú Hòa; Geleximco được biết đến là tập đoàn đa ngành với các mảng chính như sản xuất công nghiệp, bất động sản, thương mại dịch vụ, tài chính.

Glexhomes (tiền thân Công ty cổ phần Ngôi Sao An Bình); là một thành viên hoạt động trong lĩnh vực bất động sản trong nhóm Geleximco.

Trong khi đó, Tập đoàn Phúc Lộc và Cienco 8 là những tổng thầu xây dựng thực hiện nhiều công trình cao tốc, đường vành đai, quốc lộ,...

Theo Mai Linh (t/h)

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tập đoàn Masterise đón tin vui: Được TP.HCM giao nghiên cứu xây cầu 2 tầng gần 13.000 tỷ đồng nối với dự án 16 tỷ USD lập kỷ lục 3 năm 8 lần đón Thủ tướng thị sát

Tập đoàn Masterise đón tin vui: Được TP.HCM giao nghiên cứu xây cầu 2 tầng gần 13.000 tỷ đồng nối với dự án 16 tỷ USD lập kỷ lục 3 năm 8 lần đón Thủ tướng thị sát Nổi bật

VinSpeed của tỷ phú Phạm Nhật Vượng dự kiến vận hành thương mại đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, tổng vốn đầu tư 5,3 tỷ USD, đi qua 4 tỉnh, thành từ 2028

VinSpeed của tỷ phú Phạm Nhật Vượng dự kiến vận hành thương mại đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, tổng vốn đầu tư 5,3 tỷ USD, đi qua 4 tỉnh, thành từ 2028 Nổi bật

Căn hộ giá tốt bất ngờ ngay gần trung tâm Thủ đô cho người trẻ

Căn hộ giá tốt bất ngờ ngay gần trung tâm Thủ đô cho người trẻ

10:00 , 03/11/2025
Việt Nam sắp có sân bay 5 sao hàng đầu thế giới đầu tiên, đặt tại địa phương định hướng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Việt Nam sắp có sân bay 5 sao hàng đầu thế giới đầu tiên, đặt tại địa phương định hướng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

09:51 , 03/11/2025
Nhà quanh túi rừng cách trung tâm TP HCM 30 phút di chuyển chính thức ra mắt

Nhà quanh túi rừng cách trung tâm TP HCM 30 phút di chuyển chính thức ra mắt

08:00 , 03/11/2025
Đất tâm linh trở thành xu hướng đầu tư bền vững tại miền Bắc

Đất tâm linh trở thành xu hướng đầu tư bền vững tại miền Bắc

08:00 , 03/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên