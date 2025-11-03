Việt Nam sắp có sân bay 5 sao hàng đầu thế giới đầu tiên, đặt tại địa phương định hướng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Chính phủ vừa có tờ trình đề nghị Quốc hội chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình theo quy định của Luật Đầu tư. Dự án được triển khai trên địa bàn các xã Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng và Lâm Thao thuộc tỉnh Bắc Ninh, với tổng diện tích khoảng 1.884 ha.

Theo tờ trình, mục tiêu của dự án là xây dựng một sân bay thông minh, xanh, đạt chuẩn quốc tế, phục vụ khai thác lưỡng dụng, đảm bảo hoạt động an ninh – quốc phòng, đồng thời đảm bảo năng lực tổ chức các sự kiện đối ngoại quan trọng, trong đó có Hội nghị Cấp cao APEC 2027 dự kiến tổ chức tại Việt Nam.

Cùng với đó, Sân bay Gia Bình được định hướng đạt chuẩn dịch vụ 5 sao quốc tế, nằm trong top 10 cảng hàng không hàng đầu thế giới theo tiêu chí Skytrax và nằm trong nhóm sân bay có trải nghiệm hành khách xuất sắc (ASQ) theo đánh giá của Hội đồng Sân bay Quốc tế (ACI). Công trình này hướng tới là cửa ngõ hàng không của miền Bắc, là cảng hàng không trung chuyển hành khách, hàng hóa và cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa, đại tu máy bay (MRO) của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Mô phỏng sân bay quốc tế Gia Bình (Ảnh: Bộ Xây dựng).

Theo quy hoạch, sân bay được đầu tư đạt cấp 4F theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), với công suất 30 triệu hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm giai đoạn đến 2030, và 50 triệu hành khách cùng 2,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm đến 2050.

Điểm nhấn đặc biệt của dự án là 2 cặp đường cất hạ cánh song song, mỗi cặp gồm 2 đường, cách nhau 1.800 m, giúp đảm bảo khả năng cất hạ cánh độc lập, tối ưu công tác quản lý bay và khai thác. Chiều dài các đường cất hạ cánh có kích thước từ 3.500 - 4.000 m, đáp ứng khả năng khai thác đối với tất cả các loại máy bay thân rộng, tầm xa thế hệ mới hiện nay.

Dự án được phân kỳ đầu tư theo hai giai đoạn lớn. Trong đó, giai đoạn 1.1 (2025–2027) sẽ đầu tư xây dựng các công trình cần thiết để phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027. Tiếp đó, giai đoạn 1.2 (2026–2030) sẽ hoàn thiện toàn bộ công trình để đưa vào vận hành đồng bộ, đáp ứng công suất 30 triệu hành khách/năm. Giai đoạn 2 (2031–2050) sẽ tiếp tục mở rộng, nâng công suất lên 50 triệu hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Tổng vốn đầu tư dự kiến của sân bay Gia Bình là khoảng gần 197.000 tỷ đồng, trong đó vốn của nhà đầu tư chiếm gần 30.000 tỷ đồng, phần còn lại gần 167.000 tỷ đồng được huy động từ các nguồn hợp pháp khác.

Dự án sân bay Gia Bình nằm tại tỉnh Bắc Ninh có quy mô khoảng 1.884 ha đất, chính thức soán ngôi sân bay lớn nhất miền Bắc của Nội Bài (1.500ha). Trên cả nước, dự án sân bay Gia Bình chỉ xếp sau Long Thành (5.000ha). Thời hạn khai thác lên tới 70 năm (từ năm 2025 đến năm 2095). Tại buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng với đoàn công tác của Bộ vào đầu tháng 9 vừa qua, ông Vương Quốc Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh khẳng định, mục tiêu của tỉnh Bắc Ninh là trở thành thành phố trực thuộc Trung ương chậm nhất vào năm 2028.



