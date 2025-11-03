Từng khẳng định VinFast là “sứ mệnh” và “sẽ không bao giờ buông”, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã rót bao nhiêu tiền vào hãng xe điện này?

Từ khi VinFast thành lập năm 2017, ông Phạm Nhật Vượng luôn là "bệ đỡ" tài chính lớn nhất của công ty. Trước đó tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ông nhấn mạnh VinFast là sứ mệnh, tương lai của của Vingroup và "sẽ không bao giờ buông".

Đặc biệt, trong cuộc phỏng vấn Bloomberg TV hồi giữa tháng 6/2024, vị tỷ phú này còn khẳng định "sẽ đầu tư cho VinFast đến khi hết tiền thì thôi".

Cuối tháng 4/2023, ông đã công bố sẽ hiến tặng 1 tỷ USD cho VinFast từ nguồn tài sản cá nhân, phía Tập đoàn Vingroup cũng tài trợ không hoàn lại 500 triệu USD, đồng thời cho công ty này vay 1 tỷ USD với thời hạn tối đa 5 năm.

Đến tháng 11/2024, Tập đoàn Vingroup và ông Phạm Nhật Vượng công bố cam kết hỗ trợ tài chính cho Công ty VinFast.

Trong đó, ông Phạm Nhật Vượng với tư cách Tổng giám đốc và là cổ đông lớn của VinFast, cam kết tài trợ cho hãng ôtô điện này 50.000 tỷ đồng. Khoản tiền được thu xếp từ các nguồn tài sản cá nhân, không ảnh hưởng đến lợi ích của các cổ đông Vingroup và VinFast.

Tại lần cam kết này, Vingroup cũng có kế hoạch cho VinFast vay mới tối đa 35.000 tỷ đồng đến hết năm 2026. Đồng thời, Vingroup sẽ đầu tư thêm vào VinFast Việt Nam thông qua việc chuyển đổi toàn bộ khoản cho vay hiện hữu khoảng 80.000 tỷ đồng thành cổ phần ưu đãi được hưởng cổ tức.

Theo báo cáo tài chính quý III/2025 của Tập đoàn Vingroup – CTCP, ông Vượng đã rót tổng cộng 23.000 tỷ đồng vào hãng xe điện này. Tính từ năm 2023 đến hết quý III/2025, số vốn cá nhân mà ông bơm vào VinFast đã ở mức 50.167 tỷ đồng (tương đương gần 1,9 tỷ USD).

Từ tháng 11/2024 - 31/5/2025, VinFast cũng được công ty mẹ Vingroup cho vay thêm 30.571 tỷ đồng (khoảng 1,2 tỷ USD) theo cam kết cho vay mới tối đa 35.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ đà tăng trưởng liên tục nêu trên.

Thời gian tới, số tiền gần 40.000 tỷ đồng từ thương vụ chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Novatech của VinFast cho ông Phạm Nhật Vượng sẽ tiếp tục là nguồn tài trợ quan trọng cho hoạt động phát triển của hãng xe điện này.

Theo dữ liệu từ Forbes, tại ngày 2/11, tổng tài sản của Tỷ phú Phạm Nhật Vượng ở mức 18 tỷ USD, tăng hơn 4 lần so với con số 4,1 tỷ USD hồi đầu năm nay. Thành quả này có được phần lớn nhờ đà tăng phi mã của các cổ phiếu "họ Vingroup" từ đầu năm đến nay, trong đó VIC tăng gần 5 lần, VHM tăng 2,5 lần và VRE tăng gấp đôi.

Không chỉ là lời nói, cam kết của ông Vượng đã được hiện thực hóa bằng hàng chục nghìn tỷ đồng bơm trực tiếp vào VinFast.

Trong 9 tháng đầu năm, VinFast tiếp tục ghi nhận tăng trưởng với 110.362 ô tô điện được bàn giao trên toàn cầu, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại thị trường nội địa, doanh số VinFast đạt hơn 100.000 xe sau 9 tháng, cao nhất từ trước đến nay đối với một thương hiệu ô tô tại Việt Nam. Trong đó, mẫu xe bán chạy nhất vẫn là VF 3 với tổng lũy kế hơn 31.000 xe bán ra trong 9 tháng. Xếp thứ 2 là VF 5 với gần 31.000 xe bán ra trong 3 quý đầu năm, phiên bản tối ưu cho chạy dịch vụ của VF 5 là Herio Green cũng đã đạt 8.600 xe lũy kế.

Ở mảng xe máy điện, tổng số xe bàn giao sau 9 tháng của hãng đạt 234.000 xe, tăng gần 6 lần so với cùng kỳ.



