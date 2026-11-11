Chân dung người Việt Nam nhỏ tuổi nhất giành HCV Olympic Vật lý quốc tế

Ở tuổi mà nhiều bạn bè đồng trang lứa vẫn đang làm quen với chương trình học THPT, Võ Hoàng Hải đã ghi tên mình vào danh sách những học sinh Việt Nam đạt thành tích nổi bật trên đấu trường khoa học quốc tế. Năm 2022, khi mới học lớp 10, nam sinh Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, giành Huy chương Vàng (HCV) Olympic Vật lý quốc tế (IPhO), trở thành người Việt Nam nhỏ tuổi nhất đạt được thành tích này tính đến thời điểm hiện tại.

Đây là dấu mốc đặc biệt bởi đội tuyển Việt Nam tham dự IPhO thường gồm những học sinh đã có nhiều năm học chuyên sâu, chủ yếu đến từ khối 11 và 12. Việc một học sinh lớp 10 vượt qua các vòng tuyển chọn để góp mặt trong đội tuyển quốc gia, sau đó giành tấm huy chương cao nhất, khiến thành tích của Hoàng Hải càng được chú ý.

Tại IPhO 2022, đội tuyển Việt Nam có 5 thành viên và tất cả đều giành huy chương. Trong đó, Võ Hoàng Hải cùng hai học sinh khác của Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên là Lê Hoàng Minh và Vũ Ngô Hoàng Dương giành HCV. Kết quả này góp phần giúp đoàn Việt Nam xếp thứ 5 trong tổng số 77 đoàn tham dự.

Đội tuyển Việt Nam tham dự Olympic Vật lý quốc tế năm 2022, Võ Hoàng Hải đứng thứ 2 từ trái sang (Ảnh: MOET)

Không chỉ đạt thành tích cao ở phần thi lý thuyết, Hoàng Hải còn có kết quả thực hành nổi bật trong đội tuyển Việt Nam. Đây là phần thi đòi hỏi thí sinh phải kết hợp kiến thức chuyên môn với khả năng quan sát, tiến hành thí nghiệm, xử lý số liệu và vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề thực tế.

Thành tích ở IPhO 2022 không phải kết quả đến một cách ngẫu nhiên. Trước khi bước vào môi trường chuyên, Hoàng Hải đã sớm bộc lộ năng khiếu với môn Vật lý. Khi còn học THCS, nam sinh từng giành giải Ba học sinh giỏi Vật lý cấp thành phố vào năm lớp 8, sau đó vươn lên giành giải Nhất ở năm lớp 9.

Những kết quả này trở thành bước đệm để Hải tiếp tục theo đuổi môn học yêu thích tại Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên. Ngay trong năm đầu tiên ở bậc THPT, nam sinh đã giành giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý. Cũng trong năm 2022, Hải giành Huy chương Đồng tại Olympic Vật lý châu Á - Thái Bình Dương (APhO), trước khi tiếp tục tạo dấu ấn tại đấu trường quốc tế.

Chàng trai vàng của Vật lý Việt Nam nhận học bổng từ trường ĐH top đầu thế giới (Ảnh: Tiền Phong)

Võ Hoàng Hải có khả năng tiếp thu nhanh, chủ động tìm tòi kiến thức và thường xuyên trao đổi với thầy cô, bạn bè trong quá trình học tập. Dù là thành viên nhỏ tuổi nhất đội tuyển Việt Nam năm đó, nam sinh vẫn có thể theo kịp cường độ ôn luyện, đồng thời học hỏi từ những người anh lớn tuổi hơn.

Sau dấu mốc đáng nhớ ở lớp 10, Hoàng Hải tiếp tục chứng minh phong độ khi được lựa chọn vào đội tuyển Việt Nam tham dự IPhO 2023. Lúc này, Hải đã là học sinh lớp 11 nhưng vẫn thuộc nhóm thí sinh trẻ tuổi của đội tuyển. Kết quả, nam sinh một lần nữa giành HCV, qua đó có hai năm liên tiếp đạt thành tích cao nhất tại Olympic Vật lý quốc tế.

Không chỉ gây chú ý bởi thành tích ở các kỳ thi khoa học, Hoàng Hải còn có một dấu mốc đáng nhớ khác trong hành trình học tập khi năm 2024, nam sinh nhận tin trúng tuyển Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) tại Mỹ. Đây là trường đại học nổi tiếng thế giới về khoa học, kỹ thuật và công nghệ, nơi đào tạo nhiều nhà khoa học, kỹ sư và nhân vật có ảnh hưởng trong lĩnh vực nghiên cứu.

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