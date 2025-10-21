Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chân dung nữ CEO giúp Tung Dining trốn thuế: Tốt nghiệp MBA tại Đại học Birmingham, từng làm việc tại Big4

21-10-2025 - 17:20 PM | Doanh nghiệp

Là người có nền tảng kiến thức tài chính, Ánh phụ trách vận hành, truyền thông, nhân sự và tài chính của T.U.N.G Group, đồng thời cùng Hoàng Tùng giám sát doanh thu, chi phí và việc phân chia lợi nhuận giữa các cổ đông.

Chân dung nữ CEO giúp Tung Dining trốn thuế: Tốt nghiệp MBA tại Đại học Birmingham, từng làm việc tại Big4- Ảnh 1.

Nguyễn Đỗ Nguyệt Ánh

Ngày 20/10, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng, truy tố Hoàng Tùng (34 tuổi, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) – Giám đốc Công ty TNHH Nhà hàng T.U.N.G Dining, cùng Nguyễn Đỗ Nguyệt Ánh (sinh năm 1992, trú tại phường Phúc Lợi, Long Biên) về tội "Trốn thuế" theo quy định của Bộ luật Hình sự.

T.U.N.G Dining là nhà hàng fine dining nổi tiếng ở Hà Nội, do đầu bếp Hoàng Tùng sáng lập cùng Giám đốc điều hành Nguyễn Đỗ Nguyệt Ánh. Cả hai từng là bạn học đại học và cùng có niềm đam mê với ẩm thực cao cấp, vì vậy họ quyết định mang mô hình tasting menu (thực đơn nếm thử) đến với thị trường Việt Nam, góp phần định hình làn sóng fine dining hiện đại trong nước.

Nguyễn Đỗ Nguyệt Ánh theo học chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế tại Phần Lan và sau đó hoàn thành Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Birmingham (Anh Quốc). Ánh từng làm việc tại Ernest & Young và một trong bốn ngân hàng hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư.

Trong vai trò CEO của T.U.N.G dining, Ánh phụ trách vận hành, truyền thông, nhân sự và tài chính của T.U.N.G Group, đồng thời cùng Hoàng Tùng giám sát doanh thu, chi phí và việc phân chia lợi nhuận giữa các cổ đông.

Sau 3 năm hoạt động, T.U.N.G Dining được tổ chức The World's 50 Best bình chọn là một trong 100 nhà hàng xuất sắc nhất châu Á năm 2021 — một trong hai bảng xếp hạng danh giá bậc nhất thế giới bên cạnh Michelin Guide. Tiếp nối thành công đó, Å by T.U.N.G ra đời tại TP.HCM năm 2021, mang phong cách ẩm thực Bắc Âu và được Michelin Selected 2023 ghi nhận.

Ngoài T.U.N.G Dining, Nguyễn Đỗ Nguyệt Ánh còn đồng sáng lập nhiều thương hiệu ẩm thực khác như Run=Rice (cơm nhanh phong cách Việt), Run Fun – The Eating Room (ẩm thực Âu).

Tuy nhiên, đến tháng 10/2025, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đã truy tố cả Hoàng Tùng và Nguyễn Đỗ Nguyệt Ánh với cáo buộc trốn thuế.

Chân dung nữ CEO giúp Tung Dining trốn thuế: Tốt nghiệp MBA tại Đại học Birmingham, từng làm việc tại Big4- Ảnh 2.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 3/2024, trong quá trình thanh tra, Cục Thuế TP Hà Nội phát hiện nhà hàng có dấu hiệu kê khai thiếu doanh thu, bán hàng không xuất hóa đơn và không ghi nhận đầy đủ doanh thu vào sổ sách kế toán. Toàn bộ hồ sơ sau đó được chuyển cho cơ quan công an để điều tra làm rõ.

Kết quả điều tra xác định Hoàng Tùng là người đại diện pháp luật, trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh; Nguyễn Đỗ Nguyệt Ánh phụ trách truyền thông, nhân sự, quảng bá thương hiệu và đồng thời quản lý tài khoản nhận tiền, phân chia lợi nhuận, chi cổ tức. Hai bị can chịu trách nhiệm theo dõi doanh thu – chi phí – sổ sách kế toán, trong khi các cổ đông khác không tham gia vào việc kê khai và nộp thuế.

Từ năm 2019 đến 2023, T.U.N.G Dining có doanh thu thực tế hơn 53 tỷ đồng nhưng chỉ kê khai hơn 29,4 tỷ đồng; phần chênh lệch hơn 23,5 tỷ đồng không được báo cáo. Số tiền này được dùng để chi cổ tức khoảng 6,7 tỷ đồng và trang trải chi phí nguyên vật liệu, vận hành hơn 16,8 tỷ đồng.

Theo kết quả thanh tra ngày 19/3/2024, cơ quan thuế xác định tổng số tiền trốn thuế là hơn 2,4 tỷ đồng, gồm thuế giá trị gia tăng (GTGT) hơn 2,1 tỷ đồng và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hơn 335 triệu đồng.

Vụ án hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.


Theo Phan Trang

antt.nguoiduatin.vn

Từ Khóa:
Tùng Dining

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cổ phiếu Vietjet bật tăng gần hết biên độ sau phiên giảm kỷ lục của thị trường chứng khoán, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo "đút túi" thêm hơn 2.000 tỷ

Cổ phiếu Vietjet bật tăng gần hết biên độ sau phiên giảm kỷ lục của thị trường chứng khoán, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo "đút túi" thêm hơn 2.000 tỷ Nổi bật

Một công ty bất động sản KCN báo lãi quý 3/2025 giảm 70%, cổ phiếu giảm kịch sàn

Một công ty bất động sản KCN báo lãi quý 3/2025 giảm 70%, cổ phiếu giảm kịch sàn Nổi bật

Cập nhật BCTC quý 3/2025 tối ngày 21/10: DN bất động sản báo lãi gấp đôi cùng kỳ, công ty phân bón báo lỗ gần 100 tỷ

Cập nhật BCTC quý 3/2025 tối ngày 21/10: DN bất động sản báo lãi gấp đôi cùng kỳ, công ty phân bón báo lỗ gần 100 tỷ

16:41 , 21/10/2025
Tập đoàn Sơn Hải tài trợ 100% thần tốc hoàn thành 1 tuyến đường trong 20 ngày cho người dân Quảng Trị

Tập đoàn Sơn Hải tài trợ 100% thần tốc hoàn thành 1 tuyến đường trong 20 ngày cho người dân Quảng Trị

15:59 , 21/10/2025
Đừng coi thường việc nhỏ! Thương hiệu lớn chú trọng đến từng chi tiết

Đừng coi thường việc nhỏ! Thương hiệu lớn chú trọng đến từng chi tiết

15:30 , 21/10/2025
Công ty nhiệt điện báo lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2025 gấp gần 70 lần cùng kỳ

Công ty nhiệt điện báo lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2025 gấp gần 70 lần cùng kỳ

14:36 , 21/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên