Chân dung ông chủ khách sạn Colline Dalat tổ chức đám cưới hôm nay

Trong không khí mùa cưới rộn ràng, mỹ nhân tiếp theo sắp theo chồng về dinh là Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu (sinh năm 1994). Ngày 25/10, đám cưới của cặp đôi được tổ chức tại tư gia và tiệc cưới diễn ra ở TP.HCM vào ngày 26/10. Ngay lập tức, các thông tin về nửa kia của người đẹp cũng nhận về nhiều sự chú ý.

Vợ chồng Quỳnh Châu

Chồng của Quỳnh Châu là doanh nhân Nguyễn Ngọc Phát, sinh năm 1989. Anh từng du học, tốt nghiệp thạc sĩ tài chính ở Anh, có hơn 10 năm kinh doanh lĩnh vực thương mại, dịch vụ lưu trú và du lịch, chuyên sâu về quản trị vận hành.

Trên MXH, Ngọc Phát khá kín tiếng, tài khoản Instagram để ở chế độ riêng tư.

Ngọc Phát xuất thân từ gia đình có truyền thống kinh doanh. Theo xác nhận từ Quỳnh Châu, chồng cô chính là em trai của doanh nhân Long Nguyễn (tên thật là Nguyễn Bảo Long, thường gọi là Longwi) - chủ sở hữu chuỗi cà phê nổi tiếng Rang Rang Coffee và một quán bar ở TP.HCM.

Từ trái qua: Quỳnh Châu, Bảo Long, Ngọc Phát

Các thông tin còn lại về Ngọc Phát chủ yếu liên quan đến các doanh nghiệp mà anh đang điều hành.

Hiện tại, Ngọc Phát là đồng sáng lập kiêm CEO Công ty TNHH Đỉnh Đồi. Đây là pháp nhân sở hữu Hôtel Colline (còn được gọi là khách sạn Colline Dalat) - một khách sạn có tiếng tại Đà Lạt (Lâm Đồng).

Theo thông tin từ Công thông tin Quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp, công ty Đỉnh Đồi được thành lập ngày 18/9/2018. Doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở chính tại đường Phan Bội Châu (Đà Lạt) với ngành nghề kinh doanh chính là Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Người đại diện theo pháp luật là cá nhân Nguyễn Ngọc Phát.

Thông tin về doanh nghiệp của chồng Quỳnh Châu trên Cổng thông tin Quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp (Ảnh chụp màn hình)

Theo thông tin từ website Hôtel Colline, khách sạn này được thành lập năm 2019, là dự án du lịch khách sạn đầu tiên được phát triển và vận hành bởi Ngọc Biển - một trong những tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh sắt thép tại Việt Nam.

Cách đặt tên của Colline cũng mang nhiều ý nghĩa thú vị: “Colline là cách chơi chữ trong ngôn ngữ Pháp và Việt. Colline có nghĩa là ‘ngọn đồi’ trong tiếng Pháp, đồng thời ngụ ý về vị trí của khách sạn. Trong tiếng Việt, tên gọi như một sự thể hiện tình cảm đến cô Liên - người mẹ của hai nhà sáng lập, người đã đặt những nền móng đầu tiên và đồng hành cùng khách sạn cho đến ngày hôm nay”.

Khách sạn mà Ngọc Phát là đồng sáng lập kiêm CEO (Ảnh: Colline Dalat)

Ngoài công ty TNHH Đỉnh Đồi, doanh nhân Nguyễn Ngọc Phát còn là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH The Myst Dalat.

Theo thông tin từ Công thông tin Quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp, công ty The Myst Dalat được thành lập ngày 29/11/2018, cũng có ngành nghề kinh doanh chính và địa chỉ trụ sở chính tương tự công ty Đỉnh Đồi, lần lượt là Dịch vụ lưu trú ngắn ngày và đặt tại đường Phan Bội Châu (Đà Lạt).

Bên cạnh đó, Ngọc Phát cũng là người đại diện theo pháp luật cho Nhà thầu nước ngoài của công ty Đỉnh Đồi.