Chân dung ông lão vừa vượt mặt trung niên Elon Musk để trở thành người giàu nhất thế giới

﻿Nhà sáng lập Oracle Larry Ellison, 81 tuổi đã vượt qua Elon Musk, 54 tuổi, để trở thành người giàu nhất thế giới với khối tài sản gần 400 tỷ USD. Hành trình của ông từ một đứa trẻ mồ côi cha, bỏ học đại học, đến vị trí hiện nay là một trong những câu chuyện lập nghiệp ấn tượng bậc nhất giới công nghệ.

Xuất thân khó khăn – tuổi thơ không êm đềm

Larry Ellison sinh năm 1944 tại New York, trong một gia đình gốc Do Thái. Cha ông là phi công Mỹ gốc Ý, nhưng đã rời bỏ gia đình từ trước khi Larry chào đời. Mẹ ông – mới chỉ 19 tuổi – không đủ khả năng nuôi con nên đã gửi Larry về cho dì và dượng ở Chicago chăm sóc.

Tuổi thơ của Ellison không mấy êm đềm. Ông sống trong một gia đình lao động bình dân, lớn lên trong bối cảnh thiếu thốn tình cảm gia đình. Người cha nuôi thường xuyên chỉ trích và cho rằng Larry sẽ chẳng bao giờ làm nên chuyện. Chính điều đó đã hun đúc trong ông tinh thần phản kháng mạnh mẽ, khát vọng chứng minh bản thân.

Ellison theo học tại Đại học Illinois, sau đó chuyển sang Đại học Chicago, nhưng đều bỏ dở. Thay vì tiếp tục con đường học thuật, ông đến California – nơi đang trỗi dậy làn sóng công nghệ thập niên 1960 – để tìm cơ hội.

Tại đây, Ellison làm nhiều công việc lặt vặt trong ngành công nghệ, từ kỹ thuật viên đến lập trình viên. Ông nhanh chóng bộc lộ khả năng tự học, óc sáng tạo và tham vọng lớn hơn hẳn những đồng nghiệp cùng thời.

Thành lập Oracle – cú liều lịch sử

Năm 1977, cùng với hai đồng nghiệp Bob Miner và Ed Oates, Ellison sáng lập công ty Software Development Laboratories (SDL) với số vốn vỏn vẹn 2.000 USD. Sau này công ty đổi tên thành Oracle, lấy cảm hứng từ một dự án cơ sở dữ liệu của CIA mang tên “Oracle”.

Điểm táo bạo của Ellison là ông tin rằng cơ sở dữ liệu quan hệ (relational database) – một khái niệm còn rất mới mẻ khi đó – sẽ là tương lai của ngành công nghệ. Ông đã dốc toàn lực để biến ý tưởng này thành sản phẩm thương mại.

Năm 1986, Oracle IPO trên sàn chứng khoán và nhanh chóng trở thành công ty phần mềm lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Microsoft.

Ellison vốn nổi tiếng là người không ngại va chạm. Ông từng nhiều lần công khai “khẩu chiến” với Bill Gates (Microsoft) hay Hasso Plattner (SAP).

Ông coi cạnh tranh là một trò chơi sinh tử, nơi người thắng phải chiếm lĩnh toàn bộ thị trường. Chính phong cách này giúp Oracle bành trướng dữ dội, thâu tóm nhiều công ty công nghệ lớn như PeopleSoft, Siebel, Sun Microsystems – qua đó củng cố vị thế trong lĩnh vực phần mềm doanh nghiệp.

Không chỉ nổi bật trong kinh doanh, Ellison còn gây chú ý bởi cuộc sống xa hoa. Ông sở hữu du thuyền dài hàng trăm mét, bộ sưu tập máy bay riêng, hàng chục bất động sản sang trọng khắp nước Mỹ và Nhật Bản. Đặc biệt, năm 2012, Ellison mua lại 98% diện tích đảo Lanai ở Hawaii với giá khoảng 300 triệu USD, biến nơi đây thành “thánh địa nghỉ dưỡng” và phòng thí nghiệm cho các dự án công nghệ – môi trường.

Ông cũng là người đam mê thể thao: từng tài trợ cho đội đua thuyền vô địch America’s Cup và sáng lập giải quần vợt Indian Wells Masters.

Bước nhảy vọt nhờ AI và điện toán đám mây

Theo số liệu công bố ngày 10/9, giá trị tài sản ròng của Larry Ellison đạt khoảng 393 tỷ USD, vượt qua Elon Musk với 385 tỷ USD. Khoảng cách này đến từ việc cổ phiếu Oracle tăng vọt hơn 35% sau báo cáo tài chính vượt kỳ vọng, cùng dự báo doanh thu bùng nổ từ mảng hạ tầng AI trong những năm tới.

Đặc biệt, Oracle đã ký các hợp đồng lớn với nhiều khách hàng, trong đó có OpenAI. Thị trường tin rằng Oracle đang nắm “thời cơ vàng” để trở thành đối trọng đáng gờm của Microsoft Azure, Amazon Web Services và Google Cloud trong cuộc đua cung cấp hạ tầng cho AI.

Hiện Ellison sở hữu khoảng 40% cổ phần Oracle, tương đương hơn 1,15 tỷ cổ phiếu, đưa giá trị tài sản của ông tăng thêm hơn 100 tỷ USD chỉ sau một đêm.

Việc Larry Ellison vượt qua Elon Musk mang nhiều ý nghĩa. Nó không chỉ cho thấy sự biến động khốc liệt của các bảng xếp hạng tài sản, mà còn phản ánh trật tự mới trong giới công nghệ toàn cầu: từ kỷ nguyên xe điện, vũ trụ và công nghệ cao của Musk sang kỷ nguyên AI và cloud – nơi Ellison đang nắm lợi thế.

Trong khi Tesla, SpaceX và X (Twitter) vẫn đối mặt nhiều thách thức, Oracle lại hưởng lợi trực tiếp từ cơn sốt AI, vốn được xem là “dầu mỏ mới” của thời đại số.

Dù đang nắm ngôi vị giàu nhất thế giới, Larry Ellison vẫn phải đối mặt nhiều thách thức:

Sức ép cạnh tranh: Microsoft, Amazon và Google đang chiếm lĩnh phần lớn thị trường cloud.

Biến động cổ phiếu: Tài sản của Ellison phụ thuộc nặng vào giá trị Oracle, vốn có thể thay đổi nhanh chóng theo thị trường.

Chuyển giao thế hệ: Ở tuổi 81, câu hỏi về người kế nhiệm và chiến lược lâu dài cho Oracle ngày càng trở nên quan trọng.

