Cư dân mạng bảo Elon Musk không được mời tới bữa tiệc của ông Trump với các lãnh đạo công nghệ ở Nhà Trắng, chính chủ phản ứng thế nào?

Tỷ phú và cựu cố vấn cấp cao Nhà Trắng Elon Musk cho biết ông đã được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh các lãnh đạo công nghệ tại Vườn Hồng (Rose Garden) vừa được tân trang của Nhà Trắng vào thứ Năm, nhưng sẽ không có mặt.

“Tôi được mời, nhưng tiếc là không thể tham dự. Đại diện của tôi sẽ có mặt,” Musk nói hôm thứ Năm, trả lời một người dùng X hỏi vì sao lãnh đạo xAI, SpaceX và Tesla không được mời.

Danh sách khách mời cho sự kiện hôm thứ Năm bao gồm CEO Meta Mark Zuckerberg, CEO Apple Tim Cook, đồng sáng lập Microsoft Bill Gates, CEO Google Sundar Pichai và CEO OpenAI Sam Altman, theo một quan chức Nhà Trắng cho biết.

Việc Elonh Musk được mời có thể là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ giữa vị tỷ phú này và Nhà Trắng đang ấm lên trở lại. Từng được gọi là “người bạn thân nhất” và xuất hiện thường xuyên bên cạnh Tổng thống Donald Trump, Musk đã có một cuộc chia tay đầy rắc rối với tổng thống hồi mùa hè sau khi rời khỏi vị trí tại Bộ Hiệu quả Chính phủ.

Elon Musk thậm chí còn cam kết ủng hộ các đối thủ sơ bộ của những nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu cho dự luật ngân sách quan trọng của ông Trump, và tuyên bố sẽ thành lập một đảng chính trị mới, dù cho đến nay chưa có bất kỳ động thái nào theo hướng đó.

Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước yêu cầu bình luận.

Trong những ngày gần đây, các phát biểu công khai của ông Trump và Phó Tổng thống JD Vance dường như cho thấy Elon Musk sẽ được chào đón trở lại.

Trò chuyện với cộng tác viên CNN Scott Jennings trên podcast tuần này, Tổng thống Trump nói Musk là “một người có lẽ thường,” một “người tốt,” dù ông “đã đi chệch hướng sai lầm.”

“Ông ấy có 80% siêu thiên tài và 20% còn lại là một số vấn đề. Khi ông ấy giải quyết được 20% đó, ông ấy sẽ tuyệt vời,” Tổng thống Trump nói. “Tôi từng thích ông ấy… và giờ tôi vẫn thích ông ấy.”

Trong một cuộc phỏng vấn tháng trước với trang cực hữu Gateway Pundit, Phó Tổng thống Vance gọi mối quan hệ giữa Musk và Nhà Trắng dưới thời ông Trump là “phức tạp.” Nhưng ông cho biết mình kỳ vọng và hy vọng Elon Musk sẽ ủng hộ Đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 năm sau.

“Lập luận của tôi với Elon là: anh sẽ không thể đứng về phía cánh tả, ngay cả khi anh muốn — mà anh thì không — họ sẽ không đứng về phía anh. Con tàu đó đã rời bến. Thế nên tôi thực sự nghĩ rằng việc anh cố tách khỏi tổng thống là một sai lầm,” Phó tổng thống Vance nói.

Elon Musk gần đây cũng đã ngừng công kích chính quyền trên X và trong một số trường hợp thậm chí còn thể hiện sự ủng hộ Nhà Trắng. Tháng trước, ông đã phản hồi bằng biểu tượng lửa và mặt cười ra nước mắt với một bài đăng của cố vấn truyền thông Nhà Trắng Margo Martin, kèm ảnh chú thích: “Tổng thống @realDonaldTrump cho Tổng thống Zelenskyy và Tổng thống Macron xem chiếc mũ 4 năm nữa của ông.”

Lời mời từ Nhà Trắng lần này cũng có thể mang tính “bù đắp lịch sử”: Musk từng nổi tiếng là không được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh về xe điện năm 2021 dưới thời Tổng thống Joe Biden (một phần lý do được cho là vì Tesla là hãng sản xuất ô tô không có công đoàn). Musk đã nhiều lần bày tỏ sự khó chịu về việc bị “ngó lơ” đó.

Hôm thứ Năm, ông đã đăng lại một cuộc phỏng vấn năm 2023, trong đó ông nói ông Biden đã “thêm dầu vào lửa” và làm tổn hại đến Tesla khi tuyên bố tại sự kiện rằng General Motors “dẫn đầu cuộc cách mạng xe điện” trong khi Tesla sản xuất nhiều xe điện hơn hẳn.

Musk đăng lại video năm 2023 kèm bình luận: “Tôi cố gắng không khơi mào, nhưng tôi luôn kết thúc chúng.”

Tham khảo: CNN﻿