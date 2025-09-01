Tỷ phú Musk đưa ra cảnh báo mới cho châu Âu

Giám đốc điều hành Tesla và SpaceX, Elon Musk.

Trong bài đăng trên X vào ngày 30/8, tỷ phú Musk đã phản hồi lại số liệu thống kê từ Scotland cho thấy tỷ lệ tử vong cao hơn 34% so với tỷ lệ sinh trong nửa đầu năm 2025.

"Trừ khi tỷ lệ sinh ít nhất trở lại mức thay thế, châu Âu sẽ diệt vong", tỷ phú Musk viết, ám chỉ số con trung bình cần có của mỗi cặp vợ chồng để một dân số có thể tự thay thế.

Tỷ lệ sinh thay thế thường được đặt ở mức 2,1 con/phụ nữ, tính đến tỷ lệ tử vong trẻ em và tỷ lệ giới tính khi sinh gần bằng nhau.

Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây cho thấy mức này có thể chưa đủ, chỉ ra ngưỡng sống sót dài hạn gần với 2,7 con/phụ nữ.

Theo Văn phòng Thống kê Quốc gia Vương quốc Anh, tỷ lệ sinh ở Anh và xứ Wales đã giảm xuống còn 1,4 vào năm 2024, trong khi tỷ lệ này ở Scotland là 1,3 - cả hai đều thấp hơn nhiều so với mức sinh thay thế.

Tại EU, tỷ lệ sinh đã giảm trong nhiều năm, đạt mức thấp kỷ lục là 1,4 ca sinh sống trên một phụ nữ vào năm 2023.

Giám đốc điều hành Tesla và SpaceX, Elon Musk, một người ủng hộ mạnh mẽ việc tăng tỷ lệ sinh, người đã có ít nhất 14 người con và quyên góp hàng triệu đô la cho nghiên cứu về khả năng sinh sản, thường xuyên lên tiếng cảnh báo về sự suy giảm dân số ở châu Âu.

Những cảnh báo của tỷ phú Musk không chỉ giới hạn ở châu Âu. Tỷ phú Musk đã trích dẫn dữ liệu nhân khẩu học toàn cầu, tuyên bố rằng, nền văn minh "sẽ sụp đổ" nếu tỷ lệ sinh không tăng.

Trước đó, ông lập luận rằng, sự sụp đổ dân số do tỷ lệ sinh thấp "là một rủi ro lớn hơn nhiều đối với nền văn minh" so với biến đổi khí hậu.

Trên toàn thế giới, tỷ lệ sinh đã giảm trong hơn 50 năm qua.

Dữ liệu của Liên Hợp Quốc cho thấy tỷ lệ này đạt khoảng 2,2 ca sinh trên một phụ nữ vào năm 2024, giảm so với mức 5 ca sinh vào những năm 1970 và 3,3 ca sinh vào những năm 1990.

Chỉ 45% quốc gia và khu vực - nơi sinh sống của khoảng một phần ba dân số toàn cầu - báo cáo mức sinh ở mức 2,1 hoặc cao hơn vào năm ngoái.

Chỉ 13% có tỷ lệ sinh từ 4,0 trở lên, chủ yếu ở châu Phi cận Sahara, Afghanistan, Sudan và Yemen.

Tỷ lệ sinh giảm và dân số suy giảm cũng trở thành vấn đề cấp bách đối với Nga, khi Rosstat ghi nhận chỉ có 1,2 triệu ca sinh vào năm 2024 - mức thấp nhất kể từ năm 1999 - phản ánh tỷ lệ sinh là 1,4.