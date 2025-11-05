Chân dung quá bất ngờ của tác giả "Phở Anh Hai" trên VTV

Tựa game Tiệm phở của anh Hai (tên tiếng Anh là Brother Hai’s Pho Restaurant) vẫn đang tiếp tục thể hiện sức hút chưa từng có. Ngay sau khi Cậu Vàng (Mr. Gold) xuất hiện trên fanpage Thông tin Chính phủ với nội dung tuyên truyền cấm thả rông động vật nuôi ở nơi công cộng thì tác giả game này lại lên sóng VTV ở bản tin Chuyển động 24h trưa ngày 5/11.

Điều đáng nói, dù đã lên sóng truyền hình thì anh chàng vẫn tiếp tục yêu cầu được giấu mặt. Vì vậy trong cuộc trò chuyện với phóng viên Minh Dũng, tác giả “Phở Anh Hai” được làm mờ gương mặt, chỉ để lộ rõ nét đôi mắt và bàn tay.

Chủ nhân tựa game Tiệm phở của anh Hai lên sóng VTV (Ảnh chụp màn hình)

Cũng trong bản tin, tác giả “Phở Anh Hai” cho biết: “Mình không thể tưởng tượng được game lại nổi tiếng đến mức này. Nhưng mình cũng thấy vô cùng hạnh phúc. Nó xuất phát từ mong muốn là phát triển một tựa game thuần bản sắc văn hoá Việt và mình chọn phở - chủ đề gần gũi với người Việt Nam và đương nhiên nó rất nổi tiếng trên thế giới”.

Về kinh phí và đầu tư cho game thì anh chàng cho biết mình không đầu tư gì, sử dụng những tài nguyên được chia sẻ rộng rãi ở trên mạng và đem về tự chỉnh sửa và tạo mới. Đây cũng là lý do anh chàng để game miễn phí hoàn toàn.

Ngoài ra tác giả tựa game đang gây sốt giải thích một số hiểu lầm, một lần nữa khẳng định tựa game này không phải đồ án tốt nghiệp mà chỉ là dự án cá nhân, để giải trí. Những meme được tác giả hình tượng hoá và đưa vào game để gần với người chơi Gen Z hơn.

Những góc quay hiếm hoi không bị làm mờ (Ảnh chụp màn hình)

Ở bình luận thêm, BTV Sơn Lâm cũng nói thêm về những tranh cãi xoay quanh tựa game: “Giữa những tiếng wow, những lời khen thì liên quan đến tựa game này đâu đó vẫn có những ý kiến bày tỏ quan ngại. Họ cho rằng: ‘Trò chơi trực tuyến là một kênh lan toả văn hoá bản địa nhưng hãy nhìn xem trò chơi này với sức nóng của nó đang cho thế giới thấy điều gì về văn hoá Việt Nam vậy? Nào là trộm chó, những nhóm thanh niên ngỗ nghịch, tính chất bạo lực,...’.

Tôi nghĩ ý kiến đó vừa có phần đúng vừa có phần chưa chính xác. Chưa chính xác ở chỗ đó chỉ là một dự án cá nhân, không có đầu tư, không có mục tiêu gì lớn lao cả, chỉ là sản phẩm của một bạn trẻ có trí tưởng tượng phong phú, mê thiết kế game, không đại diện cho bất kỳ điều gì cả. Còn đúng ở chỗ văn hoá và đời sống người Việt Nam có thể trở thành chất liệu hấp dẫn, đủ sức chinh phục người chơi quốc tế mà không cần phải đi đạo nhái bất kỳ ai”.

BTV Sơn Lâm bình luận về những tranh cãi liên quan đến tựa game này (Ảnh chụp màn hình)

Trong chia sẻ trước đó, tác giả của tựa game này cũng đề nghị giấu danh tính, chỉ có tên tạm gọi là gọi là “marisa0704”. Hiện tại marisa0704 là sinh viên Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông (SoICT), Đại học Bách khoa Hà Nội.

Tác giả tựa game nói rõ hơn về cảm nhận sau khi nổi tiếng: “Thú thật là có nằm mơ mình cũng không thể tưởng tượng được dự án nhỏ này lại có thể viral đến mức này.

Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ. Bởi, trong 5 ngày đầu tiên sau khi ra mắt, game gần như không được biết đến, số lượt truy cập và lượt tải tăng rất chậm. Rồi bỗng một ngày mình tỉnh dậy, game đã xuất hiện khắp nơi trên mạng xã hội. Những ngày sau đó, sự ủng hộ dành cho game tăng theo cấp số mũ (ý chỉ sự gia tăng nhanh theo thời gian - PV).

Mình nhận được rất nhiều lời khen ngợi, động viên, và cả lời cảm ơn vì đã truyền cảm hứng. Mình vô cùng xúc động. Không có lời nào đủ để diễn tả sự biết ơn của mình đối với tất cả những tình cảm này. Mình đã và sẽ cố gắng hết sức để đáp lại những tình cảm đó nhiều nhất có thể”.

Hình ảnh trong quá trình làm game (Ảnh: NVCC)

Về tên gọi Tiệm Phở của Anh Hai, ban đầu chỉ là tên tạm bợ được marisa0704 đặt cho thư mục dự án với dự định sau này sẽ tìm một cái tên chính thức phù hợp hơn. Tuy nhiên, khi dự án hoàn thành được một nửa, anh chàng lại quyết định giữ nguyên cái tên này và dịch sang tiếng Anh là Brother Hai's Pho Restaurant.

Về địa chỉ số 10 Đan Phượng, Hà Nội, đây chỉ là địa chỉ hư cấu được marisa0704 tạo nên cho vui, như bao tiệm phở bình thường khác. Tuy nhiên, bối cảnh xung quanh tiệm được anh chàng xây dựng dựa trên khung cảnh gần khu vực đang sinh sống, mang lại cảm giác chân thật và thân quen nhất định.

“Còn về các nhân vật phụ khác, thì được mình xây dựng xoay quanh cốt truyện chính. Mỗi lời thoại và hành động của họ, dù có vẻ rời rạc ban đầu, đều được xâu chuỗi hoàn toàn và tạo nên bức tranh trọn vẹn khi người chơi chạm đến True End (Kết thúc thực sự) của game.

Đương nhiên, cũng có một số nhân vật được mình thiết kế hoặc xây dựng kết hợp với các memes và trendings trên mạng xã hội với mục đích giải trí, tạo sự hài hước và bất ngờ cho người chơi (không có mục đích nào khác). Một chi tiết thú vị là hầu hết các nhân vật này đều không có tên riêng. Điều này cũng nhằm mục đích tạo sự gần gũi, thân thuộc và đại chúng hơn với khán giả” - marisa0704 chia sẻ thêm với chúng tôi.