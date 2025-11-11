Chanel bán áo khoác gần 200 triệu, quan trọng là phải dầm mưa mới biết đang mặc đồ hiệu!

Trong thời đại mà quiet luxury đang thống trị làng thời trang, Chanel vừa tung ra một thiết kế khiến cả giới mộ điệu phải trầm trồ: mẫu trench coat mà bạn chỉ biết nó là Chanel... khi trời mưa. Theo đó, 2 mẫu trench coat trong bộ sưu tập Coco Neige 2025/26 đang viral rần rần trên mạng xã hội nhờ một ý tưởng cực kỳ thú vị: logo CC biểu tượng của Chanel được giấu bên dưới lớp vải, và chỉ lộ diện khi áo bị thấm nước.

Trên mạng xã hội quốc tế, các tín đồ thời trang nhanh chóng săn lùng mẫu áo khoác hot hit, rồi chỉ chờ "thời cơ" khi mưa đến để test món quà mà Chanel mang lại.

Một khách hàng phấn khích thực hiện bài test với áo trench coat của Chanel (Nguồn @amelialiana).

Thoạt nhìn, đây chỉ là những chiếc trench coat cổ điển với tone màu beige thanh lịch, không ai biết người mặc đang diện một item có giá hàng trăm triệu trên người. Nhưng một khi trời đổ mưa, hàng loạt logo CC trắng sẽ từ từ hiện ra khắp thân áo như một màn ảo thuật, biến chiếc áo khoác thành một tuyên ngôn thời trang đầy nổi bật.

Để tạo ra hiệu ứng logo ẩn hiện khi gặp nước, các thương hiệu sẽ sử dụng công nghệ in chuyển nhiệt đặc biệt kết hợp với lớp vải chống thấm. Logo CC được in bằng mực phản ứng với độ ẩm - loại mực này trong điều kiện khô sẽ có màu gần như trong suốt, hòa vào tone màu áo. Nhưng khi tiếp xúc với nước (mưa, sương mù, hoặc thậm chí cả hơi ẩm trong không khí), cấu trúc phân tử của mực thay đổi, khiến logo trở nên rõ ràng với màu trắng nổi bật. Khi áo khô trở lại, logo sẽ dần biến mất, trở về trạng thái ẩn ban đầu.

Trước đó, một số brand streetwear và sportswear đã từng thử nghiệm với áo khoác đổi màu khi gặp nước hoặc ánh nắng. Tuy nhiên, việc một nhà mốt cao cấp như Chanel chính thức đưa công nghệ này vào sản phẩm luxury chính là điều làm nên sự khác biệt.

Ý tưởng trench coat của Chanel nói trên không chỉ đơn thuần là một chiêu trò marketing, mà còn thể hiện sự nhạy bén của nhà mốt trong việc nắm bắt xu hướng thị trường. Trong những năm gần đây, thế giới đã chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của quiet luxury. Các thương hiệu như The Row, Loro Piana, Brunello Cucinelli đã trở thành biểu tượng của trào lưu này. Đồng thời, một bộ phận người tiêu dùng khác, vẫn cuồng nhiệt với maximalism (chủ nghĩa tối đa), yêu thích logo to, màu sắc rực rỡ và thiết kế phô trương.

Hiện Chanel đang đưa ra 2 lựa chọn cho khách hàng với mẫu trench coat này: Phiên bản dáng ngắn giá 6.100 USD (khoảng 160 triệu đồng). Phiên bản dáng dài giá 7.200 USD (khoảng 190 triệu đồng).

Fashionista và các KOL thời trang thì đang không ngừng ca ngợi ý tưởng này của Matthieu Blazy. Nhiều người cho rằng đây là một trong những thiết kế sáng tạo nhất của Chanel trong những năm gần đây, đặc biệt sau khi thương hiệu này bị chê trách là thiếu đổi mới dưới thời của giám đốc sáng tạo Virginie Viard. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến nêu ra điểm không thực tế của chiếc áo như: áo đi mưa nhưng lại không có mũ để bảo vệ người mặc hay "những người mua được món đồ xa xỉ này thì không dễ bị ướt cho lắm".

- Matthieu à, anh làm tốt vụ này thật đó.

- Khó vậy cũng nghĩ ra.

- Tôi chán ngấy kiểu "xa xỉ thầm lặng" mà ai cũng chạy theo rồi. Làm ơn đưa phong cách nổi bật, cá tính trở lại đi! Tôi chán quá trời!!! Nhưng phải công nhận đây là một bước tiến dễ thương.

- Vấn đề là tôi không muốn quần áo mình bị ướt!!

- Một chiếc áo mưa mà chỉ nghĩ đến việc khoe logo dưới mưa, chẳng buồn làm cái mũ che đầu... quá hoàn hảo cho mấy người chỉ sống vì Instagram.

- Nhưng những người đủ tiền mua chiếc áo này thì chắc chẳng bao giờ phải dầm mưa đâu.







