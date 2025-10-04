Chàng trai nghèo bỏ nghề thợ xây, trở thành blogger du lịch kiếm triệu đô

Từ một thanh niên nghèo từng làm việc thợ xây trên công trường và rửa bát thuê để kiếm sống, Lan Zhanfei, chàng trai 33 tuổi sống tại Quảng Đông (Trung Quốc), đã trở thành một trong những người có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội với hơn 25 triệu người theo dõi. Anh được cộng đồng mạng gọi là “người đàn ông tự do nhất trên Internet” hay “đại sứ tự do” nhờ loạt video du lịch mang đậm chất đời thường, hài hước và gần gũi.

Lan trở thành blogger du lịch nổi tiếng trên mạng xã hội. (Ảnh: Handout)

Ngày 22/9, Lan bất ngờ lọt top tìm kiếm nhiều nhất tại Trung Quốc sau khi tiết lộ trong một buổi phát trực tiếp rằng anh hoàn toàn có thể kiếm tới 100 triệu nhân dân tệ (khoảng 369 tỷ đồng) mỗi năm từ công việc sáng tạo nội dung.

Lan sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở Lạc Định, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Khi còn học trung học, cha anh qua đời vì bệnh tim, mẹ anh rơi vào trầm cảm, để lại gánh nặng gia đình và khoản nợ lớn.

Để sinh tồn, anh vừa làm thợ xây ban ngày, vừa rửa bát ở nhà hàng ban đêm. Cuộc đời anh chỉ thực sự rẽ sang hướng khác khi một người bạn phát hiện khả năng chơi game vượt trội của Lan và đưa anh bước vào con đường game thủ chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, sự cạnh tranh khốc liệt của ngành thể thao điện tử khiến Lan quyết định rời bỏ vào năm 2014. Sau đó, anh thử sức với việc phát trực tiếp game và đến năm 2018, kênh của anh đã cán mốc 2 triệu người theo dõi.

Đầu năm 2023, sau khi trải qua cú sốc bị bạn gái cũ phản bội, Lan quyết định bán chiếc xe sang, xin nghỉ phép dài hạn và bắt đầu hành trình du lịch vòng quanh thế giới. Anh ghi lại trải nghiệm qua những video đăng tải trên mạng xã hội.

Lan thích thú với việc đi thuyền gondola. (Ảnh: Handout)

Chỉ trong hơn 1 năm, Lan đã sản xuất hơn 300 video du lịch, thu hút 150 triệu lượt thích. Đặc biệt, đoạn clip ghi lại chuyến đi Nam Cực đã nhận tới 9 triệu lượt “thả tim”. Điều làm nên sức hút của Lan không phải kỹ xảo cầu kỳ mà là cách kể chuyện dung dị, hài hước, mang góc nhìn của một người bình thường.

Anh cũng không giấu giếm về tuổi thơ nghèo khó, hay việc từng bị mẹ mắng vì quá mê chơi game. Chính sự chân thực đó giúp khán giả cảm thấy gần gũi và đồng cảm. Một người hâm mộ bình luận: “Khi xem video của anh ấy, tôi có cảm giác như đang đi cùng một người bạn thân thiết". Người khác viết: “Cảm ơn anh đã cho chúng tôi thấy cảnh đẹp khắp thế giới. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ có cơ hội đặt chân tới những nơi ấy".

Người đàn ông 33 tuổi đã đi từ tuyệt vọng đến thành công nhờ du lịch. (Ảnh: Handout)

Lan lặn biển khám phá lòng đại dương. (Ảnh: Handout)

Sự nổi tiếng nhanh chóng của Lan cũng kéo theo nhiều tranh luận. Đầu năm nay, anh tiết lộ đã chi khoảng 2 triệu nhân dân tệ (khoảng 7,3 tỷ đồng) cho các chuyến đi kể từ 2023, khiến cư dân mạng bàn tán về khối tài sản thực sự của anh.

Dù thường xuất hiện với vẻ ngoài giản dị, thậm chí xuề xòa, nhiều người bất ngờ khi biết anh có thể sở hữu khối tài sản khổng lồ. Một cư dân mạng hài hước nhận xét: “Anh ta ăn mặc như kẻ ăn xin, ai mà ngờ lại giàu như thế".

Từ một thiếu niên từng bế tắc trong nợ nần, Lan Zhanfei giờ đây trở thành hiện tượng mạng xã hội và truyền cảm hứng cho hàng triệu người. Với anh, tự do chính là hành trình và những thước phim giản dị đã giúp hàng triệu khán giả cùng đồng hành qua từng chuyến đi.