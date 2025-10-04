Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

5 thói quen tưởng bình thường nhưng âm thầm giúp bạn giàu lên từng ngày

04-10-2025

Có những người không khoe khoang, không phô trương nhưng vẫn âm thầm tích luỹ và phát triển. Bí quyết nằm ở những thói quen nhỏ tưởng chừng bình thường nhưng phản ánh một “tư duy giàu” – tức cách nghĩ, cách hành động giúp tiền bạc và cơ hội tự nhiên đến với họ. Dưới đây là 5 thói quen như vậy.

1. Ghi chép chi tiêu đều đặn

5 thói quen tưởng bình thường nhưng âm thầm giúp bạn giàu lên từng ngày- Ảnh 1.

Nghe thì đơn giản, nhưng người có tư duy giàu luôn biết từng đồng của mình đi đâu. Họ không cần phải sống kham khổ, nhưng có kỷ luật trong quản lý tiền bạc.

Ví dụ: Dù lương chỉ 10–15 triệu/tháng, họ vẫn ghi chép từng khoản, biết rõ phần nào cho ăn uống, phần nào cho tiết kiệm, phần nào cho đầu tư. Khi cần, họ có số liệu để ra quyết định.

2. Luôn “trả cho mình trước”

Trước khi thanh toán các khoản tiêu xài, họ dành một phần thu nhập cho tiết kiệm hoặc đầu tư – coi đó là “chi phí bắt buộc” như tiền điện, tiền nước. Đây là nguyên tắc kinh điển giúp tạo thói quen tích lũy lâu dài.

Ví dụ: Ngay khi nhận lương, họ chuyển 10–20% sang tài khoản tiết kiệm hoặc quỹ đầu tư, coi như “không có số tiền đó” để tránh tiêu nhầm.

3. Mua sắm có kế hoạch, ít chạy theo giảm giá

5 thói quen tưởng bình thường nhưng âm thầm giúp bạn giàu lên từng ngày- Ảnh 2.

Người có tư duy giàu không phải người keo kiệt, nhưng họ ít mua hàng chỉ vì “sale”. Họ lập danh sách, cân nhắc giá trị sử dụng dài hạn trước khi quyết định.

Ví dụ: Thay vì mua quần áo rẻ nhưng nhanh hỏng, họ đầu tư vào vài món chất lượng tốt, dùng lâu dài – tính ra rẻ hơn về lâu dài.

4. Đầu tư cho bản thân trước khi đầu tư ra ngoài

Một đặc điểm khác: họ không ngại chi tiền cho học tập, kỹ năng, sức khoẻ – những khoản “tài sản vô hình” giúp tăng thu nhập hoặc giảm rủi ro.

Ví dụ: Đăng ký khoá học kỹ năng mới, mua sách, tập thể dục định kỳ. Nhờ vậy, họ có khả năng kiếm tiền bền vững, không phải chỉ trông chờ lương hay “sóng” đầu tư.

5. Suy nghĩ dài hạn thay vì quyết định cảm tính

Người có tư duy giàu luôn cân nhắc “bức tranh lớn”: khoản chi này ảnh hưởng gì trong 5–10 năm tới? Khoản đầu tư này có ổn định không? Họ không để cảm xúc nhất thời quyết định tài chính lớn.

Ví dụ: Khi mua nhà, họ không chỉ nhìn giá rẻ mà còn xem vị trí, pháp lý, tiềm năng tăng giá. Khi đổi việc, họ nhìn vào cơ hội phát triển chứ không chỉ lương.

Bảng tóm tắt 5 thói quen “tư duy giàu”

Thói quenÝ nghĩa tài chính
Ghi chép chi tiêuKiểm soát dòng tiền, tránh lãng phí
“Trả cho mình trước”Tạo kỷ luật tiết kiệm, tích lũy lâu dài
Mua sắm có kế hoạchGiảm chi tiêu cảm tính, tăng giá trị sử dụng
Đầu tư cho bản thânNâng cao năng lực kiếm tiền, sức khoẻ
Suy nghĩ dài hạnRa quyết định tài chính bền vững, giảm rủi ro

6. Vì sao những thói quen này phản ánh “tư duy giàu”?

Kỷ luật > Thu nhập: Không phải lương cao mới giàu; kỷ luật mới giúp giữ tiền.

Đầu tư cho tương lai: Họ coi tiền như công cụ, không phải phần thưởng tiêu ngay.

Hành động lặp lại: Thói quen nhỏ lặp lại mỗi ngày mới tạo ra khác biệt lớn sau 5–10 năm.

Kết

“Giàu” không chỉ là số tiền trong tài khoản, mà là cách bạn nghĩ và hành động với tiền. Nếu bạn đang ghi chép chi tiêu, trả cho mình trước, mua sắm có kế hoạch, đầu tư cho bản thân và suy nghĩ dài hạn, xin chúc mừng: bạn đang sở hữu những thói quen cốt lõi của “tư duy giàu”. Hãy kiên trì, và sau vài năm, kết quả sẽ khiến chính bạn bất ngờ.

Dứt khoát đoạn tuyệt 5 kiểu tiết kiệm này, tôi bắt đầu giàu lên: Giá như mình hiểu ra sớm hơn!

Theo Thảo Nguyễn

Phụ nữ số

Từ Khóa:
giàu lên

