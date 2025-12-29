Charmora City “chào sân” nhà đầu tư Hà Nội, khuấy động thị trường cuối năm

Sau dấu ấn mạnh mẽ tại Nha Trang ngày 14/12 quy tụ gần 1.200 khách mời, hành trình kiến tạo đô thị Charmora City đã tiếp tục đến gần hơn với các nhà đầu tư Hà Nội. Qua chủ đề "Harmony of Water - Bản giao hưởng của nước", Sun Property một lần nữa khẳng định triết lý phát triển gắn với yếu tố tự nhiên của dự án, lấy nước làm trung tâm cho toàn bộ không gian trải nghiệm và câu chuyện quy hoạch đô thị.

Sức hút Charmora City trong cấu trúc trung tâm mới của Khánh Hòa

Lựa chọn Ho Tay Grand Ballroom tại The Ascott Tây Hồ Hà Nội làm điểm hẹn, sự kiện ghi điểm nhờ không gian hội nghị chỉn chu cùng trải nghiệm đón tiếp, vận hành chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn khách sạn 6 sao. Tọa lạc bên Hồ Tây, khung cảnh thoáng đãng và sang trọng đã giúp khách mời cảm nhận trọn vẹn tinh thần "Harmony of Water".

Không gian khán phòng sớm trở nên náo nhiệt với sự hiện diện của đông đảo các nhà đầu tư Thủ Đô, đặc biệt trong bối cảnh thị trường đang tìm kiếm những dự án có nền tảng quy hoạch bài bản, dư địa tăng trưởng rõ nét và khả năng gắn kết với hạ tầng thiết yếu trong dài hạn. Đây cũng là lợi thế mà đại đô thị tại Nam Nha Trang của Sun Group đang sở hữu.

Tại sự kiện, đại diện chủ đầu tư đánh giá, 70-80% nhà đầu tư BĐS Nha Trang đến từ Hà Nội và TP.HCM. Trước đây dòng vốn đổ về bất động sản nghỉ dưỡng truyền thống, nhưng hiện tại sự xuất hiện khu đô thị quy hoạch bài bản ở khu vực Nam Nha Trang đang tạo ra sức hấp dẫn đặc biệt trong giai đoạn mới.

Theo định hướng phát triển của tỉnh Khánh Hòa, Nam Nha Trang là nơi đặt trung tâm hành chính mới, hạt nhân trong chiến lược mở rộng không gian đô thị đến năm 2040, tầm nhìn 2050. Việc dịch chuyển trọng tâm về phía Nam nhằm giảm tải khu lõi ven biển Nha Trang hiện hữu và hình thành các khu đô thị mới có quy hoạch đồng bộ.

Nhà đầu tư lắng nghe chia sẻ về quy hoạch tổng thể và định hướng phát triển của đại đô thị Charmora City.

Tại đây, Charmora City được phát triển tại vị trí giữa hai dòng sông quan trọng, ví như "linh hồn" của vùng đất là sông Tắc và sông Quán Trường. Dự án đồng thời hưởng lợi từ mạng lưới hạ tầng liên vùng gồm các tuyến cao tốc Vân Phong – Nha Trang, Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột, định hướng TP.HCM – Nha Trang, cùng sân bay quốc tế Cam Ranh và hệ thống cảng biển.

Theo nhận định từ các đại lý tham dự sự kiện, thị trường Nha Trang đang chứng kiến sự dịch chuyển từ bất động sản nghỉ dưỡng ngắn ngày sang nhu cầu an cư và tích sản dài hạn. "Những dự án gắn với trung tâm mới, có quy hoạch đồng bộ và hạ tầng đi trước như Charmora City đang thu hút sự quan tâm rõ nét, hút dòng vốn cuối năm", lãnh đạo một đại lý phân phối dự án chia sẻ.

Phát biểu tại sự kiện, đại diện chủ đầu tư nhấn mạnh, khi cả đất nước bước vào kỷ nguyên mới, Nha Trang cũng đang đứng trước vận hội mới về tổ chức không gian đô thị, nâng cao chất lượng trải nghiệm sống và kiến tạo những điểm đến bền vững.

"Charmora City, với việc tiên phong ứng dụng mô hình Sponge City đầu tiên tại Việt Nam, chính là câu trả lời của chúng tôi cho sự đóng góp đối với giai đoạn phát triển tiếp theo của Nha Trang", đại diện Sun Property khẳng định.

Màn trình diễn giàu cảm xúc của ca sĩ Dương Hoàng Yến mở ra cao trào cho sự kiện

Chỉ cách đây 2 tuần, Charmora City đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt tại sự kiện ra mắt đầu tiên ở Nha Trang với các dòng sản phẩm cao tầng The Charm và The Onsen. Với khách hàng Hà Nội, sau khi mục sở thị hành trình "Làm đẹp các vùng đất" qua thước phim giới thiệu hệ sinh thái Sun Group, thưởng thức các tiết mục nghệ thuật, Sun Property mang đến "món quà đặc biệt" tại sự kiện, đó là việc lần đầu ra mắt và giới thiệu dòng sản phẩm thấp tầng đẳng cấp tại đảo Nam của dự án.

Tầm nhìn 3 đảo và chiến lược kiến tạo đô thị sinh thái Charmora City

Về tổng thể, Charmora City được quy hoạch trên diện tích 227ha với khoảng 60ha mặt nước nội khu. Dự án được tổ chức thành ba đảo chức năng gồm Đảo Bắc, Đảo Trung và Đảo Nam, vận hành trong một tổng thể đô thị thống nhất.

Dự án Charmora City quy mô 227ha được tổ chức thành ba đảo chức năng - hành chính, vui chơi giải trí, an cư.

Đảo Bắc là đảo hành chính, nơi quy hoạch trung tâm hành chính mới tỉnh Khánh Hòa với điểm nhấn là quảng trường trung tâm và công viên Bọt Biển. Đảo Trung - đảo vui chơi giải trí, mang đến các công viên chủ đề, tổ hợp giải trí và show diễn nghệ thuật trên mặt nước kết hợp pháo hoa, đóng vai trò động lực phát triển kinh tế đêm của Nha Trang. Đảo Nam là đảo an cư, quy hoạch các tháp cao tầng, nhà phố thương mại và biệt thự, đồng thời đảm bảo mật độ cây xanh lớn, đóng vai trò trụ cột về không gian sống trong toàn dự án.

Trong sự kiện, Charmora City chính thức công bố hệ sản phẩm thấp tầng theo định hướng an cư sinh thái, gồm boutique shophouse, townhouse và các dòng villa tứ lập, song lập, đơn lập tại Đảo Nam. Các dãy nhà được thiết kế theo định hướng "phố di sản", chắt lọc tinh hoa kiến trúc địa phương, kết hợp yếu tố văn hóa Champa, kiến trúc Pháp cổ và ngôn ngữ hiện đại, tạo nên không gian sống có chiều sâu thẩm mỹ và giá trị sử dụng linh hoạt.

Đảo Nam quy hoạch các tháp cao tầng, nhà phố thương mại và biệt thự theo định hướng an cư sinh thái.

Khu thấp tầng được vận hành theo mô hình compound biệt lập với an ninh đa lớp, thụ hưởng chuỗi tiện ích nội khu như Công viên Onsen, Công viên Ven sông, Công viên Nghỉ dưỡng, bến du thuyền, đập sinh thái và trường mầm non, hình thành môi trường sống riêng tư nhưng vẫn kết nối liền mạch với hệ sinh thái chung của đại đô thị.

"Bên cạnh vị trí tam cận ấn tượng: cận thị - cận giang - cận lộ, mô hình Sponge City đột phá, thừa hưởng hệ tiện ích toàn dự án, các sản phẩm thấp tầng tại đảo Nam, Charmora City còn mang đến lợi thế đa công năng, vừa ở vừa cho thuê tại thị trường du lịch hàng đầu, với lợi nhuận ổn định quanh năm, khai thác được 4 mùa và đa dạng tệp khách sẵn sàng chi tiêu lớn", đại diện Sun Property đánh giá.

Phần cuối chương trình được khuấy động bởi màn trình diễn giàu cảm xúc của ca sĩ Dương Hoàng Yến, mở ra cao trào cho sự kiện. Sau đó là khép lại bằng hoạt động bốc thăm trúng thưởng với các voucher vé máy bay độc quyền từ Sun PhuQuoc Airways, để lại dư âm sôi động cho nhà đầu tư tham dự.