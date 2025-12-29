Thăng hạng ngoạn mục về hạ tầng, Phú Quốc thành “thủ phủ” mới của giới đầu tư địa ốc

"Cây đũa thần mới" của Phú Quốc

Hậu Hội nghị thượng đỉnh APEC 2025, không chỉ những câu chuyện nước chủ nhà Hàn Quốc chiêu đãi Tổng thống Trump món ăn gì, ông Tập Cận Bình tặng Tổng thống Hàn Quốc chiếc điện thoại Xiaomi… được cả thế giới quan tâm mà Gyeongju - thành phố đăng cai APEC 2025 cũng được cộng đồng quốc tế biết đến nhiều hơn với tư cách là một "đô thị toàn cầu kết hợp văn hóa – du lịch – công nghệ".

Sự kiện quốc tế này đã mang lại "hiệu ứng kinh tế" rõ rệt cho thành phố, tạo ra khoảng 7,4 nghìn tỷ won bao gồm khoảng 3,3 nghìn tỷ won ngắn hạn nhờ nguồn thu từ dịch vụ, lưu trú và 4,1 nghìn tỷ won trung – dài hạn từ du lịch, đầu tư, phát triển hạ tầng và tạo thêm hơn 23.000 việc làm cho địa phương.

Chính vì vậy, khi Phú Quốc được chọn đăng cai APEC 2027, giới chuyên gia kỳ vọng "cây đũa thần" APEC cũng sẽ tạo nên phép màu tăng trưởng mới để hòn đảo đẹp thứ 3 thế giới sớm vươn lên vị trí ngang hàng Singapore sau ít lâu nữa. Theo PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, APEC sẽ là cơ hội để Phú Quốc bước ra với chân dung, vị thế và đẳng cấp hoàn toàn khác, không chỉ là thiên đường du lịch mà còn là trung tâm hội nghị, sự kiện quốc tế của châu Á.

Sân bay quốc tế Phú Quốc được nâng cấp, mở rộng công suất lên 20 triệu lượt khách/năm. Ảnh: Sun Group.

Phú Quốc đang tận dụng thời cơ này để bứt phá mạnh mẽ về hạ tầng, thu hút đầu tư, mở rộng kinh tế biển, văn hóa, dịch vụ du lịch, hướng đến vị trí trung tâm du lịch – nghỉ dưỡng – sinh thái – sáng tạo tầm cỡ khu vực. Trong bối cảnh đó, Nam Phú Quốc - tọa độ sẽ là "đại bản doanh" của APEC 2027 - đang diễn ra một cuộc cách mạng toàn diện về hạ tầng đô thị và giao thông với quy mô chưa từng có.

Cụ thể, sân bay quốc tế Phú Quốc được nâng cấp lên chuẩn 4E ICAO, mở rộng công suất lên 20 triệu lượt khách/năm, đưa Phú Quốc gia nhập nhóm điểm đến có hạ tầng hàng không hàng đầu Đông Nam Á. Đặc khu cũng quy hoạch tuyến tàu điện đô thị nối thẳng từ sân bay tới trung tâm hội nghị – mô hình vốn chỉ xuất hiện tại các điểm MICE đẳng cấp như Singapore hay Tokyo. Tuyến đường ĐT.975 dài hơn 19 km đang được mở rộng lên tối thiểu 10 làn xe, tạo trục kết nối chiến lược từ sân bay xuống Nam đảo. Tất cả góp phần định hình cấu trúc đô thị đa trung tâm, mở rộng dư địa phát triển kinh tế – xã hội cho Phú Quốc trong giai đoạn mới.

Cùng với đó, một hệ sinh thái hội nghị - sự kiện - văn hóa đang hình thành với Trung tâm Hội nghị APEC tổng mức đầu tư 21.860 tỷ đồng - biểu tượng mới của Việt Nam trong lĩnh vực MICE, đồng thời là sân khấu cho các sự kiện quốc tế, show nghệ thuật hạng A; Nhà biểu diễn đa năng - nơi được kỳ vọng trở thành điểm hẹn nghệ thuật, văn hóa và liên hoan phim quốc tế…

Những show diễn nghệ thuật đẳng cấp thường xuyên được tổ chức tại Thị trấn Hoàng Hôn. Ảnh: Ánh Dương.

Theo các chuyên gia, khi điểm đến được ghi tên rõ nét trên bản đồ du lịch, một trong những lĩnh vực được hưởng lợi bậc nhất chính là bất động sản. Đó cũng là lý do gần đây, giới đầu tư chuyển hướng đến đảo Ngọc để săn tìm bất động sản đón đầu cơ hội APEC 2027.

Tọa độ được giới đầu tư săn đón

"Bản thân Phú Quốc đã có nền tảng rất tốt nên nếu được đầu tư một cách bài bản thì chất lượng môi trường kinh doanh, chất lượng sống hay bất động sản tại đây sẽ còn được nhân lên nhiều lần. Giai đoạn tới khi có thêm dư địa và sức hút mới, chắc chắn sức hút của BĐS Phú Quốc sẽ còn gia tăng" - TS Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) nhận định.

Dư địa và sức hút mới được nhắc đến tại đây sẽ không chỉ là hạ tầng giao thông, đô thị mà còn là việc liên tục gia tăng các sản phẩm du lịch mới, các sản phẩm bất động sản cao cấp đáp ứng nhu cầu lưu trú, an cư, nghỉ dưỡng của nhóm có thu nhập, chi tiêu cao.

Nhiều cơ sở lưu trú tại Thị trấn Hoàng Hôn thường xuyên trong tình trạng cháy phòng. Ảnh: Ánh Dương.

Thực tế thời gian qua, các sản phẩm du lịch mới, show diễn nghệ thuật chất lượng - đẳng cấp - khác biệt đã liên tục được bổ sung tại quần thể Thị trấn Hoàng hôn - Sunset Town, đảo thiên đường Hòn Thơm hay Bãi Kem, biến Phú Quốc thành nơi hội tụ bộ sưu tập trải nghiệm đặc sắc bậc nhất, kiến tạo những tuyến phố thương mại tấp nập ngày đêm, đời sống du lịch náo nhiệt quanh năm thúc đẩy mạnh mẽ nhu cầu dịch vụ, lưu trú và thương mại. Tiêu biểu là phân khu căn hộ cao tầng The Sunset, mảnh ghép tiếp theo của dự án Sun Grand City Hillside Residence, dù mới ra mắt đã thu hút rất nhiều nhà đầu tư quan tâm.

Khi lượng khách tăng đều ở cả hai nhóm du lịch nghỉ dưỡng và MICE, doanh thu từ hoạt động kinh doanh, khai thác bất động sản lưu trú sẽ cao hơn, ổn định hơn và đó là lý do vì sao thời gian qua, nhiều cơ sở lưu trú tại Thị trấn Hoàng Hôn thường xuyên trong tình trạng cháy phòng. "Đối với Times Corner của chúng tôi, công suất phòng trung bình đạt khoảng 80%. Đặc biệt, vào mùa cao điểm tăng lên 90-95% và rất nhiều ngày full phòng" - ông Vũ Văn Cường - chủ chuỗi khách sạn tại Sunset Town chia sẻ.

Phân khu The Sunset được kỳ vọng là sản phẩm đón "sóng vàng" APEC 2027. Ảnh: Sun Group.

Ở góc độ khác, Phú Quốc đã và đang thu hút làn sóng người trẻ, chuyên gia và nhà kinh doanh chọn đến sống lâu dài. Đặc biệt, khu vực Nam đảo do Sun Group đầu tư với đầy đủ các khu phố thương mại, nhà hàng, bãi biển đẹp và hệ thống tiện ích đạt chuẩn quốc tế, đang trở thành nơi lý tưởng để sinh sống, làm việc lâu dài, gia tăng giá trị bền vững cho bất động sản tại đây.

Với cú hích APEC 2027, "chân dung mới" của Phú Quốc đang hiện ra, đó là một trung tâm hội nghị - du lịch – sự kiện quốc tế, một đô thị biển đảo hiện đại, nơi mỗi tấc đất được ví như tấc vàng mà giới đầu tư luôn khao khát.