Novaland đẩy mạnh thi công dự án The Park Avenue trên mặt tiền đường Ba Tháng Hai

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng của dự án sau khi pháp lý được hoàn thiện. Đây cũng là kết quả của quá trình đồng hành, hỗ trợ kịp thời từ Chính phủ, sự quyết liệt của chính quyền địa phương và nỗ lực của doanh nghiệp trong việc tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho các dự án tại trung tâm TP.HCM, góp phần đưa thị trường bất động sản phát triển lành mạnh và bền vững.

The Park Avenue ghi nhận bước tiến mới tại sự kiện ngày 28/12/2025 sau khi được tháo gỡ "nút thắt" pháp lý

Theo kế hoạch, The Park Avenue sẽ được đẩy mạnh thi công, dự kiến cất nóc vào cuối năm 2026 và hoàn thiện toàn dự án vào quý III/2027. Song song đó, dự án dự kiến ký hợp đồng mua bán với khách hàng vào tháng 4/2026, đồng thời mở bán các sản phẩm mới.

Phối cảnh dự án the Park Avenue với 3 mặt tiền đắt giá trên trục đường Ba Tháng Hai – Lê Đại Hành - tuyến kết nối vào Khu phức hợp thể thao Phú Thọ.

The Park Avenue là một trong số ít dự án còn lại của TP.HCM sở hữu vị trí đẹp với quỹ đất ba mặt tiền, nằm trên trục giao thông huyết mạch gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của thành phố, gồm đường Ba Tháng Hai – Lê Đại Hành và trục kết nối vào Khu phức hợp thể thao Phú Thọ. Dự án được Novaland phát triển theo mô hình Tổ hợp Căn hộ – Văn phòng – Thương mại dịch vụ, gồm 2 tháp cao 32 tầng, khối đế thương mại 5 tầng và 3 tầng hầm liên thông với tổng diện tích sàn hầm khoảng 20.000 m². Khi hoàn thiện, dự án dự kiến cung cấp gần 1.000 sản phẩm bất động sản cao cấp cho thị trường.

Được quy hoạch đồng bộ với mật độ xây dựng khoảng 45%, The Park Avenue ưu tiên không gian mở và mảng xanh nhằm kiến tạo môi trường sống xanh, yên tĩnh giữa đô thị sôi động. Hệ thống tiện ích nội khu được đầu tư đồng bộ gồm hồ bơi vô cực, khu vui chơi trẻ em, phòng gym, khu sinh hoạt cộng đồng và khu thương mại – dịch vụ tại khối đế.

Từ The Park Avenue, cư dân dễ dàng kết nối với các khu vực trung tâm như phường Sài Gòn, Xuân Hòa, An Đông, Chợ Lớn thông qua các trục giao thông lớn; thuận tiện di chuyển đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Khu vực xung quanh tập trung hệ thống thương mại – dịch vụ lâu đời, siêu thị, trung tâm thương mại, bệnh viện và trường học lớn, nổi tiếng tại TP.HCM.

The Park Avenue quy hoạch ưu tiên không gian mở và mảng xanh, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu về không gian sống tiện nghi, thoáng đãng cho cư dân ngay tại lõi trung tâm TP.HCM.

Tính đến thời điểm hiện tại, The Park Avenue đã hoàn thành các hạng mục hạ tầng cơ bản, phần móng và tầng hầm. Ngay sau sự kiện, nhà thầu sẽ tập trung nguồn lực triển khai thi công các hạng mục tiếp theo, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình theo kế hoạch đề ra.

Trong bối cảnh nguồn cung bất động sản khu vực trung tâm TP.HCM ngày càng hạn chế, việc The Park Avenue tiếp tục đẩy mạnh thi công hoàn thiện được xem là điểm sáng đáng chú ý của thị trường, góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở chất lượng cao và củng cố niềm tin của người mua nhà.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Nguyễn Lê Mỹ Hưng, Giám đốc điều hành khu vực TP.HCM, Tập đoàn Novaland, cho biết thời gian qua, Chính phủ đã ban hành nhiều quyết sách quan trọng nhằm tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản. Trên cơ sở đó, cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương và doanh nghiệp, nhiều dự án bất động sản tại TP.HCM đã từng bước tháo gỡ các "vướng mắc" pháp lý, tiếp tục xây dựng, bàn giao nhà và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu cho cư dân, trong đó có các dự án trọng điểm của Novaland. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp thực hiện các cam kết với khách hàng mà còn giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi và phát triển bền vững, đóng góp cho sự phát triển kinh kế xã hội của địa phương.

Dự án Victoria Village đã bước vào giai đoạn hoàn thiện, tháo giàn giáo bao che mặt ngoài các tháp, dự kiến bàn giao nhà cho khách hàng trong đầu năm 2026.

Song song với The Park Avenue, hiện nhiều dự án khác của Tập đoàn tại khu vực trung tâm TP.HCM cũng đang được đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thiện như Victoria Village và The Grand Manhattan. Trong giai đoạn 2025 – 2026, Novaland dự kiến sẽ bàn giao khoảng 10.500 sổ hồng cho cư dân tại các dự án Sunrise Riverside, The Sun Avenue, Kingston, Sunrise City North, Palm A1, Garden Gate, Lexington, Lucky Palace, Tropic Garden 1, Tresor, Rivergate, Golden Mansion, Lakeview City.

Công nhân thi công xuyên đêm tại đại đô thị sinh thái ven sông Aqua City.

Đến tháng 11/2025, ba đại đô thị quy mô lớn của Novaland gồm NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram và Aqua City cũng đã hoàn tất các bước pháp lý quan trọng, đồng thời tăng tốc thi công và hoàn thiện đô thị, liên tục vận hành các tiện ích mới phục vụ cư dân và du khách. Tính riêng các dự án đang triển khai, hiện Novaland đã bàn giao khoảng hơn 6.000 sản phẩm tại Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Sunrise Riverside.