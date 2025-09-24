Chất như cư dân Blanca City: Sống trong resort ngay giữa siêu đô thị quốc tế

Thức dậy giữa tiếng sóng biển êm đềm, khởi động ngày mới khoẻ khoắn với phòng gym hiện đại trong khuôn viên toà nhà để sau đó có thể họp trực tuyến với đối tác hay nhân viên ngay giữa căn hộ view biển và công viên Sun World. Cuối ngày, thư thái nhâm nhi cocktail trên rooftop bar hoặc hoà mình vào thế giới giải trí ngay dưới khu phố thương mại sầm uất… để tái tạo năng lượng cho chuỗi ngày mới tràn đầy hứng khởi. Đó là lịch trình một ngày "trong mơ" sắp trở thành hiện thực của cư dân tinh hoa tại khu đô thị biển "all in one" Blanca City.

Giá trị đẳng cấp của "second home"

Sau hai thập kỷ nở rộ của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, Blanca City là một trong những dự án hiếm hoi có thể tái định nghĩa khái niệm "ngôi nhà thứ 2 - second home". Không chỉ tận hưởng cuộc sống an lành ngay bên bờ biển, Blanca City còn định hình phong cách sống hoàn toàn mới - nơi tinh hoa đô thị hiện đại giao hoà với đẳng cấp nghỉ dưỡng quốc tế. Chủ nhân mỗi căn hộ hay nhà phố, biệt thự bên biển sẽ được sở hữu không gian đáp ứng chất lượng cuộc sống cao cấp, thuận tiện để kết nối giao thương và làm việc ngay tại siêu đô thị hàng đầu Đông Nam Á.

Trong 6 tòa tháp Blanca được thiết kế theo triết lý "Trở về với tinh khôi - Back to White", mỗi căn hộ từ studio đến duplex đều được ví von là "du thuyền trên không" với thiết kế đỉnh cao, 100% hướng về đại dương, thậm chí là hai phía đại dương như căn hộ Blanca 6,7. Nội thất hoàn thiện mang cảm hứng biển cả, thiết kế bởi Ong & Ong (Singapore) kết hợp logia riêng đón trọn gió biển Bãi Sau vào nhà.

6 tòa tháp Blanca được thiết kế theo triết lý "Back to White", 100% căn hộ có tầm nhìn hướng đại dương

Tất cả mang đến sự hòa quyện hoàn hảo giữa ngôi nhà và thiên nhiên, tạo cảm giác kết nối bền vững giữa thế giới nội tâm của mỗi người với vẻ đẹp khoáng đạt của đất - trời - đại dương.

Đặc quyền của chủ nhân hệ sinh thái tiện ích "all-in-one"

Là đô thị biển quy mô bậc nhất Việt Nam tích hợp hệ tiện ích "tất cả trong một - All-in-One", Blanca City hội tụ tất cả tinh hoa nghỉ dưỡng và giải trí hạng sang ngay trong nội khu.

Dù là chủ nhân căn hộ Blanca hay nhà phố, biệt thự Casa, cư dân được trải nghiệm hệ thống tiện ích sang trọng thuộc phân khu cao tầng và tháp khách sạn quốc tế, gồm không gian Café kết hợp vườn trên cao, hồ bơi vô cực, nhà hàng rooftop, skybar.... Dưới chân các tòa tháp là shop khối đế sôi động, làm giàu thêm trải nghiệm cho cư dân và du khách.

Cư dân Blanca City hưởng trọn hệ sinh thái mua sắm, ẩm thực và giải trí đẳng cấp

Đặc biệt, tại Vũng Tàu, cư dân Blanca City sẽ có đặc quyền trải nghiệm biển riêng dài gần 1km - điều chỉ có tại các resort siêu sang trên thế giới. Hệ tiện ích nghỉ dưỡng hoàn chỉnh: beach club, gym, spa,… hiện diện hài hoà phục vụ cư dân với tiêu chuẩn dịch vụ 5 sao dành cho thượng khách. Ngay bên cạnh, trung tâm thương mại mặt biển lớn bậc nhất Việt Nam rộng đến 50.000m2 kết nối trực tiếp Sun World Vũng Tàu rộng 15ha - thiên đường giải trí mà mọi điểm đến tại Việt Nam đều mong được sở hữu. Chủ nhân của mỗi căn hộ Blanca, "ngôi nhà" Casa sẽ sở hữu tấm thẻ VIP hoặc chính sách đặc biệt để "truy cập" toàn bộ hệ sinh thái mua sắm, ẩm thực và giải trí đẳng cấp. Những nhu cầu khác của một cuộc sống thượng lưu: từ gym-spa, kid zone an toàn, đến co-working space hiện đại đều được trang bị khoa học ngay trong nội khu. Chưa hết, bao quanh toàn bộ hệ tiện ích khủng này còn là 8 công viên lấy cảm hứng từ sự tích Cá Ông và 3 đại lộ Hoa dẫn thẳng từ đường 3/2 ra bãi biển.

Đối với những nhà đầu tư nhạy bén, Blanca City không chỉ là dự án bất động sản. Nơi đây trao tặng một lối sống mới của giới thượng lưu thời hiện đại ngay bờ biển Vũng Tàu "của tuổi thanh xuân".

Công viên nước Sun World Vũng Tàu rộng 15ha dự kiến vận hành đầu năm 2026

Lợi thế kết nối và tiềm năng sinh lời vượt trội

Ngay sau khi Bà Rịa-Vũng Tàu sáp nhập với TP.HCM, Blanca City đã nhanh chóng trở thành "đô thị biển" hấp dẫn của thành phố mang tên Bác. Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang khẩn trương đưa vào hoạt động rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm đô thị TP.HCM đến Blanca City xuống còn 60 phút. Song song đó, sân bay Long Thành đang thần tốc xây dựng và hoàn thiện hạ tầng, tạo mạch kết nối quốc tế thông suốt.

Blanca City đón đầu sóng tăng trưởng giao thương thuận lợi bậc nhất hiện nay để trở thành second home lý tưởng cho cả giới tinh hoa trong và ngoài nước.

Nhiều khảo sát thị trường thời gian qua cho thấy, nhu cầu sở hữu "second home" tại khu vực vành đai TP.HCM đã không ngừng tăng mạnh những năm hậu covid. Đặc biệt, giới doanh nhân thành đạt không chỉ cần nơi nghỉ cuối tuần, mà còn cần không gian sống thứ hai để đảm bảo chất lượng "work from home".

Blanca City vượt xa những kỳ vọng về "second home" nhờ đẳng cấp kiến tạo không gian nghỉ dưỡng xa hoa mà vẫn tiện ích, hài hoà với thói quen sinh hoạt của các gia đình. Đó sẽ là nơi hiệu suất công việc và chất lượng sống hòa quyện.

Blanca City của Sun Propery tái định nghĩa chuẩn mực "second home" cao cấp

Đón đầu xu hướng của thời đại xoá nhoà những ranh giới giữa công việc – lối sống riêng, Blanca City của Sun Property đã thật sự tái định nghĩa chuẩn mực "second home" cao cấp. Vượt trên giá trị của một chốn an cư thứ hai, mỗi ngày cư dân tại đây đều được "sống chất resort giữa lòng phố thị".