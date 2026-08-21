Chật vật dự án khu du lịch biển cao cấp ở Hà Tĩnh

Tháng 3/2022, UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch biển cao cấp Wyndham Costa Hà Tĩnh, do Công ty CP Tập đoàn Onsen Fuji làm nhà đầu tư. Dự án có quy mô hơn 66ha, tổng vốn đầu tư hơn 952 tỷ đồng, thực hiện tại địa bàn xã Thạch Văn và Thạch Trị, huyện Thạch Hà cũ, nay thuộc xã Đồng Tiến.

Theo quy hoạch, dự án đầu tư khu khách sạn, căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp do Wyndham Hotel Group quản lý với khoảng 1.000 phòng; khu biệt thự du lịch, shoptel, thương mại - dịch vụ, vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Dự án được kỳ vọng kết nối với các điểm du lịch ven biển như Thạch Hải, Quỳnh Viên, Thiên Cầm... góp phần hình thành chuỗi du lịch biển, tạo thêm động lực phát triển du lịch, dịch vụ tại Hà Tĩnh.

Phần diện tích đất ven biển nằm trong quy hoạch khu du lịch biển cao cấp Wyndham Costa Hà Tĩnh.

Theo chủ trương đầu tư ban đầu, dự án phải hoàn thành trong 3 năm kể từ ngày được chấp thuận, tức tháng 3/2025. Tuy nhiên, đến nay, sau hơn 4 năm, dự án vẫn chưa thể khởi công.

Qua ghi nhận, phần diện tích nằm trong ranh giới dự án hiện vẫn chưa được giải phóng mặt bằng. Trên khu vực này còn đất ở, tài sản của người dân trên đất và cả diện tích rừng phòng hộ. Đến nay, dự án vẫn chưa được triển khai trên thực địa, mới dừng ở các thủ tục, hồ sơ.

Trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo UBND xã Đồng Tiến cho biết, tổng diện tích thực hiện dự án khoảng 66ha. Trong đó, khoảng 30ha là đất nông nghiệp của các hộ dân, phần còn lại là đất do địa phương quản lý. Đến nay, nhà đầu tư đã chi trả hơn 50 tỷ đồng để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đạt khoảng 45%.

Theo lãnh đạo xã, phần đất nông nghiệp của người dân cơ bản không phát sinh nhiều vướng mắc. Khó khăn hiện nay chủ yếu tập trung ở khoảng 20ha đất phi nông nghiệp, trong đó việc thỏa thuận bồi thường đối với đất ở chưa đạt được sự đồng thuận.

Cũng theo chính quyền địa phương, dự án thực hiện theo cơ chế doanh nghiệp tự thỏa thuận với người dân, không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất. Vì vậy, việc giải phóng mặt bằng phụ thuộc vào sự thống nhất giữa chủ đầu tư và các hộ dân về phương án, mức bồi thường.

Theo chính quyền địa phương, giá bồi thường là một trong những nguyên nhân khiến việc thỏa thuận kéo dài. Địa phương đã khảo sát, tư vấn mức giá phù hợp để làm cơ sở cho các bên thỏa thuận.

Khuôn viên dự án vẫn chưa hoàn thiện xong giải phóng mặt bằng.

“Quan điểm của địa phương là mức bồi thường phải hài hòa lợi ích giữa người dân và nhà đầu tư, không để giá quá thấp ảnh hưởng đến quyền lợi người dân nhưng cũng không quá cao, gây khó khăn cho doanh nghiệp. Địa phương đang phối hợp tuyên truyền, vận động người dân và hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình giải phóng mặt bằng”, lãnh đạo UBND xã Đồng Tiến nói.

Ngoài vấn đề giá, quá trình giải phóng mặt bằng còn liên quan đến hồ sơ đất đai của một số hộ dân. Việc xác định quyền sử dụng đất, quyền lợi của các thành viên trong gia đình cũng cần được rà soát, thống nhất trước khi hoàn tất thỏa thuận.

Lãnh đạo xã cho biết địa phương kỳ vọng dự án khi được triển khai sẽ tạo điểm nhấn cho khu vực, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

“Chúng tôi mong muốn nhà đầu tư chủ động bố trí nguồn lực để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, sớm triển khai dự án”, lãnh đạo UBND xã Đồng Tiến cho hay.