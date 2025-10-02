ChatGPT lại có tính năng mới: Mua "hàng hộ" người dùng ngay trong khi chat, đối đầu trực tiếp với Google

OpenAI vừa công bố cho phép người dùng tại Mỹ thực hiện mua hàng trực tiếp thông qua ChatGPT bằng tính năng Instant Checkout mới, được hỗ trợ bởi giao thức thanh toán cho AI phát triển chung với Stripe. Đây là bước tiến lớn giúp OpenAI kiếm tiền từ 700 triệu người dùng hàng tuần, trong đó nhiều người hiện không trả phí gì để tương tác với ChatGPT, đồng thời là động thái giúp xâm chiếm thị phần từ quảng cáo tìm kiếm truyền thống của Google.

Việc triển khai các tính năng mua sắm trên chatbot, bao gồm khả năng các AI agents mua sắm thay mặt người dùng, cũng có thể làm đảo lộn thương mại điện tử, biến đổi hoàn toàn cách các doanh nghiệp thiết kế trang web và tiếp thị với người tiêu dùng. OpenAI cho biết đang triển khai tính năng Instant Checkout với các nhà bán hàng Etsy ngay hôm nay và sẽ sớm bổ sung hơn một triệu người bán từ Shopify, bao gồm các thương hiệu như Glossier, Skims, Spanx và Vuori.

Công ty cũng công bố mã nguồn mở của Agentic Commerce Protocol, một tiêu chuẩn thanh toán được phát triển hợp tác với Stripe hỗ trợ tính năng Instant Checkout, để bất kỳ nhà bán lẻ hay doanh nghiệp nào cũng có thể quyết định xây dựng tích hợp mua sắm với ChatGPT.

Giao thức thương mại của Stripe và OpenAI hỗ trợ Model Context Protocol mã nguồn mở, hay MCP, được phát triển ban đầu bởi công ty AI Anthropic năm ngoái. MCP được thiết kế để cho phép các mô hình AI kết nối trực tiếp vào hệ thống backend của doanh nghiệp và nhà bán lẻ.

OpenAI sẽ thu một khoản phí nhỏ từ người bán cho mỗi giao dịch mua hàng, giúp tăng doanh thu của công ty vào thời điểm đang đốt cháy hàng tỷ USD mỗi năm để huấn luyện và hỗ trợ vận hành các mô hình AI.

Trước đây, OpenAI đã ra mắt tính năng mua sắm trong ChatGPT giúp người dùng tìm sản phẩm phù hợp nhất với họ, nhưng các kết quả đề xuất sau đó liên kết ra trang web của người bán, nơi người dùng phải hoàn tất việc mua hàng, tương tự như cách tìm kiếm Google hoạt động.

Quy trình liên kết giữa ChatGPT với người dùng và người bán hàng cũng như quá trình thanh toán

Cách thức hoạt động của hệ thống mới khá đơn giản nhưng hiệu quả. Khi người dùng ChatGPT đặt câu hỏi liên quan đến mua sắm như "giày đi bộ đường dài tốt nhất cho tôi với giá dưới 150 USD" hoặc "quà sinh nhật có thể tặng cho cháu trai 10 tuổi của tôi", chatbot vẫn sẽ trả lời với các đề xuất sản phẩm.

Theo hệ thống mới, nếu người dùng thích một trong các đề xuất và Instant Checkout được bật, họ sẽ có thể nhấp vào nút "Mua" trong phản hồi của chatbot và xác nhận đơn hàng, chi tiết vận chuyển và thanh toán mà không cần rời khỏi cuộc trò chuyện.

OpenAI nhấn mạnh rằng kết quả sản phẩm của họ là organic và không được tài trợ, xếp hạng hoàn toàn dựa trên mức độ liên quan với người dùng. Công ty cũng khẳng định rằng kết quả không bị ảnh hưởng bởi khoản phí mà người bán trả để hỗ trợ Instant Checkout. Để xác định xem sản phẩm của người bán cụ thể nào sẽ được hiển thị cho người dùng, ChatGPT xem xét các yếu tố như tình trạng sẵn có, giá cả, chất lượng, liệu merchant có phải là người bán chính hay không và liệu Instant Checkout có được bật hay không.

Người đăng ký ChatGPT trả phí hàng tháng cho các tính năng cao cấp sẽ có thể sử dụng cùng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ mà họ dùng để thanh toán đăng ký hoặc lưu các phương thức thanh toán thay thế để sử dụng.

Quyết định của OpenAI ra mắt tính năng mua sắm bằng Agentic Commerce Protocol của Stripe sẽ là bước tăng cường lớn cho tiêu chuẩn thanh toán này, có thể được sử dụng trên các nền tảng AI khác nhau và cũng hoạt động với các bộ xử lý thanh toán khác nhau, mặc dù dễ tích hợp hơn cho khách hàng Stripe hiện có.

Hiện tại, OpenAI cho biết người dùng vẫn giữ quyền kiểm soát, phải đồng ý rõ ràng với từng bước của quy trình mua hàng trước khi có bất kỳ hành động nào được thực hiện. Tuy nhiên, có thể dễ dàng tưởng tượng rằng trong tương lai, người dùng có thể ủy quyền cho ChatGPT hoặc các mô hình AI khác hoạt động theo kiểu "agent" hơn và thực sự thực hiện mua hàng cho người dùng dựa trên yêu cầu mà không cần kiểm tra lại với người dùng.

Việc người dùng không bao giờ phải rời khỏi giao diện trò chuyện để thực hiện mua hàng có thể tạo ra thách thức cho mảng kinh doanh quảng cáo của Google thuộc Alphabet, với hầu hết doanh thu của công ty đến từ việc giới thiệu người dùng tới trang web của các công ty.

Hiện tại, Instant Checkout hỗ trợ mua hàng đơn lẻ, và tiếp theo OpenAI sẽ thêm giỏ hàng nhiều mục và mở rộng merchant cũng như khu vực. Công ty đang cung cấp giao thức và tài liệu để các merchant và nhà phát triển quan tâm có thể bắt đầu xây dựng tích hợp. Khi sẵn sàng cung cấp sản phẩm để mua thông qua ChatGPT, các merchant có thể đăng ký.