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Châu Âu thiệt hại bao nhiêu khi từ bỏ nguồn năng lượng Nga?

| | Tài chính quốc tế

Châu Âu thiệt hại bao nhiêu khi từ bỏ nguồn năng lượng Nga?

Đặc phái viên của Tổng thống Nga về hợp tác đầu tư và kinh tế với nước ngoài đã nêu thiệt hại của các nước châu Âu do bỏ nguồn năng lượng Nga.

Châu Âu thiệt hại bao nhiêu khi từ bỏ nguồn năng lượng Nga?- Ảnh 1.

Đặc phái viên của Tổng thống Nga Kirill Dmitriev.

Ngày 3/6, bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, ông Kirill Dmitriev, Đặc phái viên của Tổng thống Nga về hợp tác đầu tư và kinh tế với nước ngoài, đồng thời là người đứng đầu Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga cho biết, các quốc gia châu Âu đã thiệt hại khoảng 3.000 tỷ EUR do từ bỏ nguồn năng lượng Nga,

Theo ông Dmitriev, không chỉ Đức mà nhiều quốc gia châu Âu khác đều nhận thấy họ đã mất khoảng 3.000 tỷ EUR do từ bỏ năng lượng Nga và điều này đang gây áp lực lớn lên nền kinh tế. Ông cho rằng các nước này đang đối mặt với nguy cơ suy giảm kinh tế.

Trong bối cảnh hiện tại, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các lực lượng chính trị và đại diện châu Âu tham gia diễn đàn để thúc đẩy đối thoại.

Trước đó, ngày 13/5, Ủy viên Năng lượng châu Âu Dan Jorgensen cho biết, châu Âu đã phải chi thêm hơn 35 tỷ EUR cho năng lượng kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát.

Theo ông, dù Liên minh châu Âu đã đa dạng hóa nguồn cung và triển khai nhiều biện pháp, khu vực này vẫn dễ bị tổn thương trước các cú sốc kinh tế.

Ngày 21/5, ông Dmitriev cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng năng lượng sẽ tác động mạnh tới Anh và các quốc gia EU.

Theo IZ

Theo Hải Yến

Giáo Dục Thời Đại

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