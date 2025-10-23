Chạy bộ 30 phút hay đi bộ 60 phút tốt hơn? Câu trả lời có chút bất ngờ

Thực ra, mỗi hình thức vận động đều có lợi thế riêng, quan trọng là bạn phải hiểu cơ thể mình và xác định đúng mục tiêu tập luyện.

- Chạy tốn sức hơn đi bộ: Ví dụ với quãng đường 5 km chạy 30 phút sẽ đốt khoảng 300 kcal , trong khi đi bộ 60 phút chỉ tiêu hao khoảng 200 kcal . Khi chạy, cơ bắp cần nhiều năng lượng bùng nổ hơn nên lượng calo bị đốt cháy cũng cao hơn.

- Hiệu ứng “đốt mỡ sau khi tập”: Sau khi chạy, cơ thể vẫn duy trì tốc độ trao đổi chất cao trong 12-48 giờ , giúp tiếp tục đốt mỡ ngay cả khi bạn đã nghỉ ngơi, hiện tượng gọi là hiệu ứng “afterburn” . Còn đi bộ thì gần như không có tác dụng này.

- Mỗi người mỗi khác: Người có cân nặng càng lớn, năng lượng tiêu hao càng nhiều. Chẳng hạn, người nặng 80kg đi bộ 1 tiếng có thể tiêu tốn hơn 50 kcal so với người nặng 60kg.

So kè lợi ích sức khỏe

- Tốt cho tim mạch: Chạy bộ giúp tăng cường chức năng tim phổi nhanh hơn, giảm nhịp tim lúc nghỉ. Tuy nhiên, với người cao huyết áp hoặc có vấn đề về mạch máu, đi bộ lại là lựa chọn an toàn hơn , vì giúp cải thiện độ đàn hồi của thành mạch mà không gây áp lực lớn.

- Bảo vệ khớp: Áp lực lên đầu gối khi chạy gấp 3 lần so với khi đi bộ. Vì vậy, người thừa cân hoặc có bệnh về khớp nên bắt đầu bằng đi bộ để tránh chấn thương.

- Giải tỏa căng thẳng: Cả hai hình thức đều kích thích nội tiết tố hạnh phúc (endorphin) . Chạy bộ mang lại cảm giác “phấn khích tức thì”, còn đi bộ lại giúp đầu óc thư giãn, sắp xếp lại suy nghĩ.

Cách tập hiệu quả nhất

- Người mới bắt đầu: Hãy tập bằng đi bộ nhanh 30 phút mỗi ngày trong 2 tuần đầu, sau đó xen kẽ 1 phút chạy chậm + 2 phút đi nhanh để tăng dần sức bền.

- Khi quá bận rộn: Nếu quỹ thời gian eo hẹp, 20 phút chạy cường độ cao có thể mang lại hiệu quả tương đương 60 phút đi bộ chậm .

- Công thức vàng: Kết hợp 3 buổi chạy + 2 buổi đi bộ dài mỗi tuần sẽ giúp bạn vừa cải thiện thể lực, vừa bảo vệ khớp hiệu quả.

Những điều cần lưu ý khi tập

- Chạy bộ: Không nên chạy ngay sau khi ăn, hãy đợi 1,5-2 tiếng sau bữa để tránh đau dạ dày.

- Đi bộ: Duy trì tốc độ khoảng 100-120 bước/phút mới giúp đốt calo đáng kể.

- Chọn giày: Chạy cần giày có đệm êm, giảm chấn tốt , còn đi bộ ưu tiên đế vững, hỗ trợ bàn chân .

Thực ra, tập luyện không có công thức chung , chỉ có phương pháp phù hợp nhất với bạn. Dù chạy bộ hay đi bộ, điều quan trọng nhất vẫn là duy trì thói quen vận động đều đặn .

Tối nay, hãy thử xỏ giày và dành 30 phút “hẹn hò cùng mùa thu” để cơ thể khỏe hơn, tinh thần nhẹ nhõm hơn sau một ngày dài.

Nguồn và ảnh: QQ