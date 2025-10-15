Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một động tác đơn giản hơn đi bộ, mỗi ngày 10 phút, cơ thể nhận ngay ít nhất 3 lợi ích lớn!

15-10-2025 - 06:04 AM | Sống

Một động tác đơn giản hơn đi bộ, mỗi ngày 10 phút, cơ thể nhận ngay ít nhất 3 lợi ích lớn!

Ít ai biết rằng, chỉ cần một động tác đơn giản là “đứng lên”, bạn đã giúp cơ thể mình khỏe mạnh hơn rất nhiều.

Các chuyên gia y học cho biết, ngồi quá lâu không chỉ làm chậm trao đổi chất mà còn tăng nguy cơ mắc tới 16 bệnh về hệ tiêu hóa , như viêm tụy mãn tính, gan nhiễm mỡ, viêm loét tá tràng hay sỏi mật.

Tin vui là chỉ cần đứng đúng cách mỗi ngày , bạn đã giúp cơ thể giảm áp lực vùng thắt lưng, thúc đẩy tuần hoàn máu, kích hoạt nhóm cơ trung tâm và hỗ trợ hoạt động tiêu hóa, một cách tự nhiên, không tốn tiền, không tốn sức.

Một động tác đơn giản hơn đi bộ, mỗi ngày 10 phút, cơ thể nhận ngay ít nhất 3 lợi ích lớn!- Ảnh 1.

1. Giúp dạ dày “khởi động” tốt hơn

Khi bạn đứng, các cơ vùng bụng sẽ tự động siết nhẹ để giữ thăng bằng . Chính sự co cơ này giúp tăng nhu động ruột , kích thích tiêu hóa và giảm tình trạng đầy hơi, khó tiêu, đặc biệt là với dân văn phòng ngồi nhiều.

2. Bảo vệ tim mạch, giảm mỡ máu

Một nghiên cứu chỉ ra rằng, khi thay một phần thời gian ngồi bằng đứng , các chỉ số cholesterol, triglyceride và chức năng mạch máu đều được cải thiện rõ rệt. Nói cách khác, đứng nhiều hơn, tim mạch khỏe hơn .

3. Tăng sức mạnh xương khớp và cơ bắp

Khi đứng, cơ thể phải liên tục dùng lực ở chân, hông và vùng lõi (core) . Đây là hình thức “tập nhẹ” giúp củng cố hệ cơ xương , duy trì mật độ xương và giảm nguy cơ loãng xương, thoái hóa khớp .

Cảnh báo 4 kiểu “đứng sai cách” khiến cơ thể mệt thêm

Không phải cứ đứng là tốt. Nếu đứng sai tư thế, hiệu quả không những “bốc hơi” mà còn gây hại cho cột sống và khớp . Tư thế đúng là tai - vai - hông - đầu gối - mắt cá chân nằm trên một đường thẳng , người thẳng như cây tùng, không gồng, không nghiêng.

Còn đây là 4 kiểu đứng sai mà nhiều người hay mắc phải:

- Còng lưng, rụt vai: Làm cổ gù, lưng cong, khiến áp lực dồn lên cổ và vai .

- Ưỡn mông quá đà: Nhiều người tưởng “đẹp dáng”, nhưng thực ra khiến đốt sống thắt lưng chịu lực tăng 40% , dễ gây đau lưng và thoát vị đĩa đệm.

- Khóa gối (đứng gối ưỡn ngược): Làm khớp gối nhanh mòn, tăng nguy cơ ngã, trượt chân .

- Bàn chân lệch (đứng lệch trong hoặc ngoài): Gây mất cân bằng lực , lâu ngày dẫn đến sụp vòm chân, viêm khớp cổ chân .

2 tư thế đứng cực tốt, dễ làm, hiệu quả cao

- Đứng dựa tường: Áp đầu, vai, mông và gót chân sát tường, tưởng tượng như có sợi dây kéo bạn thẳng lên. Chỉ vài phút mỗi lần đã giúp cột sống thẳng hơn, cơ lưng khỏe hơn , rất hữu ích cho người gù lưng hoặc lệch khung chậu .

2. Đứng nhón chân: Hai chân mở rộng bằng vai, nhẹ nhàng nhón gót, đứng bằng mũi chân rồi hạ xuống chậm rãi. Động tác này giúp kích hoạt cơ bắp chân , đẩy máu về tim , giảm phù nề chân và hỗ trợ tim mạch, đặc biệt hữu ích với dân văn phòng ngồi nhiều, ít vận động.

Nguồn và ảnh: QQ

Theo Mỹ Diệu

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người phụ nữ mất lắc tay 21 chỉ vàng trị giá 166 triệu đồng khi qua cửa an ninh: 48 giờ tìm kiếm và hành động gây ngỡ ngàng của người lao công

Người phụ nữ mất lắc tay 21 chỉ vàng trị giá 166 triệu đồng khi qua cửa an ninh: 48 giờ tìm kiếm và hành động gây ngỡ ngàng của người lao công Nổi bật

Cửa hàng vàng mới mở ế khách nhưng vẫn đạt doanh thu hơn 37 tỷ đồng/tháng: Cơ quan chức năng phải vào cuộc điều tra dòng tiền bất thường

Cửa hàng vàng mới mở ế khách nhưng vẫn đạt doanh thu hơn 37 tỷ đồng/tháng: Cơ quan chức năng phải vào cuộc điều tra dòng tiền bất thường Nổi bật

Gia đình có 3 người cùng mắc 1 loại ung thư, người đàn ông kinh hoàng phát hiện...

Gia đình có 3 người cùng mắc 1 loại ung thư, người đàn ông kinh hoàng phát hiện...

00:18 , 15/10/2025
Hari Won từ hồi trẻ đến khi làm vợ Trấn Thành chỉ si mê món rẻ bèo này

Hari Won từ hồi trẻ đến khi làm vợ Trấn Thành chỉ si mê món rẻ bèo này

22:59 , 14/10/2025
Chăm ông 5 năm, cháu "hờ" được chia 17 triệu, cháu ruột ngồi không hưởng 3 căn biệt thự: Cuộc gọi đảo ngược tình thế!

Chăm ông 5 năm, cháu "hờ" được chia 17 triệu, cháu ruột ngồi không hưởng 3 căn biệt thự: Cuộc gọi đảo ngược tình thế!

22:30 , 14/10/2025
Công an Hà Nội nói về tình trạng hôn nhân của Shark Bình và Phương Oanh

Công an Hà Nội nói về tình trạng hôn nhân của Shark Bình và Phương Oanh

22:22 , 14/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên