Cháy lớn tại khu xưởng sản xuất ô dù rộng hàng trăm m2

Ngày 6-9, Công an phường Việt Hưng (TP Hà Nội) đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại một kho xưởng vào tối cùng ngày.



Hiện trường đám cháy rộng hàng trăm m2. Ảnh: T.N.

Theo đó, khoảng 18 giờ 15 phút ngày 6-9, tại công ty cho thuê làm nơi sản xuất ô dù và kho chứa đồ cũ có địa chỉ ngõ 638 Ngô Gia Tự, phường Việt Hưng, vụ cháy bất ngờ bùng phát. Nhận được tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động nhiều xe chữa cháy, cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa.

Tại thời điểm xảy ra vụ cháy, ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt, cột khói đen cao hàng trăm mét khiến nhiều người dân lo lắng. Lực lượng chức năng đã huy động xe nâng, máy xúc phá tôn, tường… bơm phun nước dập lửa, ngăn không cho lửa lan rộng và ảnh hưởng tới nhà dân khu vực giáp ranh.

Đến 20 giờ 20 phút cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, do khu kho xưởng có 2 lớp tường bao, vòi phun không bơm nước được vào bên trong nhà xưởng nên lửa vẫn cháy âm ỉ bên trong kho, xưởng. Đến khoảng 21 giờ, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy không gây thương vong. Tuy nhiên, toàn bộ máy móc sản xuất ô dù, hàng hóa, vật liệu sản xuất trong kho xưởng đã bị thiêu rụi.