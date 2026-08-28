Cháy lớn xưởng nhựa ở Hà Nội

Hiện trường vụ cháy.

Khoảng 8h cùng ngày cơ quan chức năng nhận được tin báo cháy tại xưởng nhựa một tầng có tổng diện tích gần 1.000 m2 ở phường Chương Mỹ.

Do cơ sở chứa nhiều vật liệu dễ cháy, đám cháy bùng phát dữ dội tạo cột khói đen lớn, có nguy cơ lan sang các khu vực xung quanh.

Nhiều xe chữa cháy có mặt tại hiện trường.

Công an thành phố Hà Nội huy động lực lượng, phương tiện từ nhiều đơn vị, cùng máy xúc, máy ủi và robot chữa cháy đến chi viện.

Ghi nhận tại hiện trường, có khoảng 10 xe chữa cháy, cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ PCCC làm nhiệm vụ.

Khói đen cuồn cuộn bốc lên.

Đến 8h30, chưa ghi nhận người bị nạn. Bước đầu xác định diện tích cháy khoảng 100 m2.

Các lực lượng đang tiếp tục khống chế, dập tắt đám cháy.

Trước đó, sáng 19/8, trên địa bàn phường Chương Mỹ cũng xảy ra vụ cháy xưởng tại Cụm công nghiệp Ngọc Hòa, làm 3 người tử vong và 3 người bị thương.