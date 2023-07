Chế độ ăn uống để "tránh bệnh tật và sống lâu" của 1 bác sĩ trường thọ: Kết hợp độc đáo các loại thực phẩm

Tiến sĩ William Li, là một bác sĩ, nhà khoa học và là tác giả bán chạy nhất của Thời báo New York. 2 cuốn sách nổi tiếng của ông là "Eat to Beat Your Diet: Burn Fat, Heal Your Metabolism, and Live Longer" and "Eat to Beat Disease: The New Science of How Your Body Can Heal Itself". Cả 2 đều liên quan đến ăn uống để chữa lành cơ thể và khỏe mạnh, sống lâu hơn.

Ông cũng là người góp phần dẫn đến sự phát triển của hơn 40 phương pháp điều trị y tế mới và tác động chăm sóc cho hơn 70 bệnh bao gồm ung thư, tiểu đường, mù lòa, bệnh tim và béo phì.