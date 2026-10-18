Chế Linh 84 tuổi đứng ở trung tâm TP.HCM: "Tôi không thể tưởng tượng được"

Mới đây, tại chương trình Chế Linh với dòng hồi ức, danh ca Chế Linh đã chia sẻ về lần về nước hiện tại của mình.



Chế Linh

Ông nói: "Tôi đang đứng tại trung tâm Sài Gòn, ở một quán cà phê rất đẹp. Tôi về nước lần này để quay một số hình ảnh trên quê hương đất nước, đi tới một số nơi mang tính văn hóa tâm linh.

Vinh dự nhất của tôi khi về nước lần này là hai lần được mời tham dự lễ cúng Tổ nghề ở hai nơi khác nhau.

Điều giá trị nhất tôi thấy là Sài Gòn đang thay đổi rất hiện đại, đẹp. Các bạn trẻ ở trong nước đã làm được những điều rất giá trị, tôi không thể tưởng tượng được.

Đó là các bạn làm được nhiều quán xá mang tính văn hóa cổ truyền của dân tộc, đưa được các giá trị đó vào kinh doanh, dựng lên được những hình ảnh cổ.

Ở Sài Gòn bây giờ cao ốc mọc lên rất nhiều, hiện đại, nhưng các bạn trẻ vẫn tạo dựng được những hình ảnh truyền thống, cổ truyền để khách nước ngoài tới chiêm ngưỡng.

Riêng ở góc nhìn của tôi, tôi đánh giá cao các bạn trẻ này và thấy các bạn rất tâm huyết với văn hóa truyền thống. Không ai bắt các bạn phải làm, nhưng các bạn vẫn làm giữa thành phố hiện đại này. Các bạn tự thấy mình có trách nhiệm với nghĩa vụ thiêng liêng mà mình đang gánh vác.

Chưa kể, các bạn trẻ còn có góc nhìn, ý niệm riêng, làm được những sắc thái riêng mang tính văn minh chứ không chỉ là cổ xưa, cũ kỹ.

Tôi rất vui mừng vì được trời đất ban cho sức khỏe để ở tuổi này vẫn đi lại được. Tôi còn đi được thì vẫn cứ đi. Dù tuổi tôi đã cao nhưng tôi vẫn ráng đi, tìm đến những nơi mà trước đây tôi chưa có cơ hội đi được.

Tôi đi từ Nam ra Bắc, từ Bắc vào Nam và cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì được đi, được ngắm, được ghi lại nhiều hình ảnh giá trị.

Tôi mong rằng sẽ đem lại được những hình ảnh đó tới quý vị khán giả theo dõi tôi. Cũng có nhiều bạn trẻ đã quan tâm theo dõi chặng đường của tôi để hỏi han tôi có đi chỗ này chỗ kia không".