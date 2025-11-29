Chen chân 'săn sale' Black Friday từ sáng đến đêm

Khi trời tối dần, dòng người vẫn tiếp tục đổ về mua sắm, mang theo những túi đồ lớn nhỏ với tâm trạng đầy hào hứng. Với nhiều người, Black Friday﻿ không chỉ là cơ hội săn sale mà còn là một trải nghiệm vui vẻ, nhộn nhịp giữa lòng Thủ đô trong không khí lễ hội cuối năm.