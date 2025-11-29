Chen chân 'săn sale' Black Friday từ sáng đến đêm
Trong ngày 28/11 dòng người liên tục đổ về các trung tâm thương mại, cửa hàng thời trang tại Hà Nội để săn hàng giảm giá trong dịp Black Friday. Không khí nhộn nhịp, các bạn trẻ nườm nượp kéo vào các cửa hàng khiến nhiều địa điểm trở nên quá tải, cảnh tượng đông đúc không khác gì lễ hội.
- 29-11-2025Thêm một mẫu xe Nhật sắp rút khỏi thị trường Việt Nam?
- 29-11-2025Nhà sản xuất xe điện top đầu thế giới vừa ra mắt mẫu phiên bản PHEV của mẫu EV đang bán tại Việt Nam
- 29-11-2025Chủ biệt thự 2 triệu USD ở VN có thể ở một lâu đài 20 triệu USD tại Pháp: 'Cha đẻ' của ThirdHome tiết lộ cơ chế trao đổi độc nhất thế giới
Tiền phong
Theo Tiền phong Copy link
Link bài gốc Lấy link! https://tienphong.vn/chen-chan-san-sale-black-friday-tu-sang-den-dem-post1800397.tpo
Từ Khóa: