Chen chân 'săn sale' Black Friday từ sáng đến đêm

29-11-2025 - 15:58 PM | Thị trường

Trong ngày 28/11 dòng người liên tục đổ về các trung tâm thương mại, cửa hàng thời trang tại Hà Nội để săn hàng giảm giá trong dịp Black Friday. Không khí nhộn nhịp, các bạn trẻ nườm nượp kéo vào các cửa hàng khiến nhiều địa điểm trở nên quá tải, cảnh tượng đông đúc không khác gì lễ hội.

Chen chân 'săn sale' Black Friday từ sáng đến đêm- Ảnh 1.

Ngay từ sáng sớm, đã có rất nhiều người đến trung tâm thương mại để "canh" giờ vàng giảm giá.

Chen chân 'săn sale' Black Friday từ sáng đến đêm- Ảnh 2.

Khắp các cửa hàng thời trang, mỹ phẩm, giày dép đến đồ gia dụng, biển giảm giá đỏ rực treo kín từ cửa ra vào đến lối đi. Mức giảm giá được công bố “khủng” chưa từng có, phổ biến từ 30-50%, nhiều thương hiệu mạnh tay giảm tới 70-80%, thậm chí có sản phẩm bán ra chỉ vài trăm nghìn đồng.

Chen chân 'săn sale' Black Friday từ sáng đến đêm- Ảnh 3.

Tại một trung tâm thương mại lớn, ngay khi vừa mở cửa, dòng người lập tức ùa vào các gian hàng thời trang. Những giá treo đồ ken đặc sản phẩm đã nhanh chóng trở nên lộn xộn vì khách liên tục thử, lựa chọn.

Chen chân 'săn sale' Black Friday từ sáng đến đêm- Ảnh 4.

“Tôi đã để dành tiền từ đầu tháng với hy vọng mua được chiếc túi hàng hiệu giảm giá. Bình thường hơn 2 triệu, nay còn gần 1,2 triệu đồng nên tôi phải tranh thủ chốt sớm trước khi hết mẫu,” chị Lê Hà My (Cầu Giấy) chia sẻ.

Chen chân 'săn sale' Black Friday từ sáng đến đêm- Ảnh 5.

Ở một gian hàng khác, khách nườm nượp, chen nhau đợi thử đồ. Chị Phương Mai nhân viên văn phòng, cười tươi khoe mấy chiếc áo mới mua giảm gần nửa giá: “Đi làm cả năm cũng phải tự thưởng cho bản thân. Sale thế này thì tiếc gì mà không xuống tiền!”.

Chen chân 'săn sale' Black Friday từ sáng đến đêm- Ảnh 6.

Không chỉ người trẻ, các gia đình cũng tham gia “cuộc đua mua sắm﻿” cho mùa đông.

Chen chân 'săn sale' Black Friday từ sáng đến đêm- Ảnh 7.

Chị Thu Hương (Cầu Giấy) chia sẻ tranh thủ dịp sale lớn để sắm áo khoác và giày dép cho hai con: “Nếu mua ngày thường tốn kém lắm, còn hôm nay cùng số tiền đó mà mua được nhiều hơn, thiết thực cho gia đình”.

Chen chân 'săn sale' Black Friday từ sáng đến đêm- Ảnh 8.

Một số gian hàng cũng “vỡ trận”, hết size, hết màu nhanh chỉ trong buổi sáng, nhân viên phải liên tục xếp lại đồ, hỗ trợ khách, thu ngân hoạt động hết công suất.

Chen chân 'săn sale' Black Friday từ sáng đến đêm- Ảnh 9.

Chen chân 'săn sale' Black Friday từ sáng đến đêm- Ảnh 10.

Mới đầu tối, nhiều cửa hàng thời trang trên đường Cầu Giấy đã chật kín chỗ đỗ xe.

Chen chân 'săn sale' Black Friday từ sáng đến đêm- Ảnh 11.

Nhiều chuyên gia cho rằng, Black Friday năm nay của Hà Nội thể hiện rõ hai xu hướng: Nhu cầu mua sắm vẫn lớn, nhưng người tiêu dùng đã thông minh và tỉnh táo hơn. Họ không còn mua theo cảm xúc mà cân nhắc kỹ lưỡng, chỉ lựa chọn những sản phẩm thật sự cần thiết và giá trị.

Chen chân 'săn sale' Black Friday từ sáng đến đêm- Ảnh 12.

Chen chân 'săn sale' Black Friday từ sáng đến đêm- Ảnh 13.

Khi trời tối dần, dòng người vẫn tiếp tục đổ về mua sắm, mang theo những túi đồ lớn nhỏ với tâm trạng đầy hào hứng. Với nhiều người, Black Friday﻿ không chỉ là cơ hội săn sale mà còn là một trải nghiệm vui vẻ, nhộn nhịp giữa lòng Thủ đô trong không khí lễ hội cuối năm.

Sau Philippines, Indonesia, thêm một quốc gia vừa dừng nhập khẩu gạo trong 1 tháng, Ấn Độ ngay lập tức bị ảnh hưởng

Theo Lâm Thuỳ Dương - Đức Nguyễn

Tiền phong

Từ Khóa:
Black Friday

