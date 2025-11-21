Chỉ 172 sản phẩm giới hạn, bộ sưu tập dinh thự độc bản của Noble Palace Long Bien có gì đáng chú ý?

Từ "luxury" đến "couture": Hành trình tái định nghĩa không gian sống thượng lưu

Ý niệm Haute Couture trong bất động sản không chỉ là tạo ra sự xa xỉ, mà là nâng tầm không gian sống lên cấp độ tinh tuyển vượt trên sự "luxury" thông thường. Giống như những bộ đầm được chế tác thủ công trên thảm đỏ Met Gala hay Oscar, không gian sống Haute Couture tôn vinh sự cá nhân hóa tuyệt đối, sự tinh xảo của bàn tay nghệ nhân và câu chuyện riêng của mỗi gia chủ tinh hoa.

Trên thế giới, những dự án mang DNA của các thương hiệu xa xỉ như Aman Residences Tokyo tôn vinh kỹ nghệ thủ công Nhật Bản ở mức tinh xảo, Mercedes-Benz Places tái hiện triết lý "Sensual Purity" trong mọi đường nét nội ngoại thất, hay Bentley Residences Miami với thang máy đưa siêu xe lên thẳng phòng khách đều gặp nhau ở một điểm chung: sự độc bản không thể sao chép.

Bất động sản hạng sang đang tập trung vào những giá trị độc bản, mang đậm dấu ấn cá nhân.

Tại Việt Nam, tinh thần đó đang được khai mở bởi những nhà phát triển tiên phong, trong đó nổi bật là Sunshine Group với Noble Palace Long Bien, bộ sưu tập dinh thự phiên bản "limited" tại khu Đông Hà Nội. Với số lượng hữu hạn, kiến trúc tinh xảo, vật liệu tinh tuyển và chuẩn vận hành 5 sao, nơi đây mang đến trải nghiệm sống hiếm gặp: xa xỉ tối thượng nhưng vẫn kín đáo, tinh tế nhưng cũng đầy uy quyền.

Noble Palace Long Bien - Dinh thự nghệ thuật chế tác độc bản tại khu Đông Hà Nội

Hồi sinh những nền văn minh rực rỡ trong từng góc kiến trúc, Noble Palace Long Bien tái hiện một Châu Âu vừa uy nghi trang trọng vừa hoa lệ duyên dáng ngay giữa lòng Hà Nội: Từ những mái vòm bán nguyệt phảng phất tinh thần Roman, những thức cột Hy Lạp đăng đối như biểu tượng của tri thức và quyền lực, cho tới các phào chỉ, phù điêu được chạm khắc thủ công hay hệ mái Mansard mang đậm âm hưởng Baroque… Mỗi chi tiết được tạo tác bởi chất liệu thượng hạng, dẫn dắt gia chủ chạm vào chiều sâu văn minh châu Âu – một thế giới di sản được tái sinh tinh tế và sống động giữa Long Biên hôm nay.

100 % dinh thự tại Noble Palace Long Bien đều sở hữu bể bơi riêng và vườn tư gia biệt lập.

Điểm khác biệt khiến Noble Palace Long Bien thực sự "hiếm" trên thị trường là việc 100% dinh thự đều sở hữu hồ bơi riêng, vườn tư gia biệt lập và không gian đa năng có thể linh hoạt tùy biến. Diện tích đất từ khoảng 116 đến 465 m², tổng diện tích sàn từ hơn 210 đến gần 780 m² cho phép chủ nhân thoải mái thiết kế bar thư giãn, không gian thưởng lãm rượu, phòng chiếu phim tại gia, phòng gym hay phòng nghệ thuật ngay trong chính ngôi nhà của mình. Thiết kế bốn tầng nổi mở ra biên độ sáng tạo rất lớn: mỗi dinh thự giống như một "khung canvas" để gia chủ phóng tác không gian, biến từng góc nhỏ thành một tác phẩm đậm dấu ấn cá nhân. Tại đây, chủ nhân có thể bắt đầu ngày mới trong làn nước mát, nhâm nhi tách cà phê giữa khu vườn phủ xanh, rồi kết thúc một ngày bằng buổi tiệc ấm cúng bên bạn bè trong không gian chỉ thuộc về riêng mình.

Không gian mỗi dinh thự được sắp đặt tinh tế, tối ưu ánh sáng và công năng, mang đến trải nghiệm sống đúng chất thượng lưu.

Bên trong khuôn viên dự án, Noble Palace Long Bien tiếp tục kể câu chuyện Haute Couture bằng ngôn ngữ cảnh quan mỹ lệ, với những khu vườn lấy cảm hứng từ cung điện Versailles – chốn thưởng lãm của Vua Louis XIV và Hoàng gia Pháp. Đó là những đường dạo bộ gấp khúc vuông vắn, các cụm hoa cỏ được cắt tỉa đối xứng một cách trau chuốt, kết hợp cùng đài phun nước sang trọng và những tượng điêu khắc cổ điển, tạo nên vẻ đẹp tinh xảo đậm chất cung đình.

Hoàn thiện bức tranh thượng lưu ấy là hệ tiện ích nội khu khép kín, với Clubhouse hoàng gia, vườn thư giãn tắm nắng, hồ bơi sinh thái với quầy bar chìm và lounge bar trong nhà…. Từ nội khu, cư dân còn kết nối liền mạch với chuỗi tiện ích 5 sao của hai dự án Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences và Sunshine Green Iconic ngay kề bên. Sự cộng hưởng hiếm có này kiến tạo nên một cụm đô thị xa xỉ tại khu Đông Hà Nội – nơi đặc quyền hưởng thụ, chuẩn sống tinh hoa và giá trị thượng lưu được nâng lên một chuẩn mực mới.

Noble Palace Long Bien sở hữu một hệ sinh thái xanh đắt giá, mang đến cho cư dân những đặc quyền tận hưởng không gian sống trong lành, biệt lập và đậm chất nghỉ dưỡng.

Tại Noble Palace Long Bien, an ninh bảo mật và sự riêng tư cá nhân được đặt ở vị trí trung tâm như một chuẩn mực sống tiên quyết của giới thượng lưu. Hệ thống kiểm soát ra vào nhiều lớp, camera AI giám sát theo thời gian thực, bảo an 24/7 cùng giải pháp Smart home – Smart living tiên tiến, kết hợp concierge, dịch vụ quản gia…, tất cả tạo nên một "lớp an ninh vô hình" hoạt động liền mạch, giúp kiểm soát toàn bộ khu dinh thự mà vẫn giữ trọn sự kín đáo riêng tư – giá trị mà giới tinh hoa xem như thước đo của đẳng cấp.

Toạ lạc trong Khu đô thị Công viên công nghệ phần mềm Hà Nội và được bao quanh bởi khoảng 20ha mặt nước trong bán kính chỉ 2km – một hệ sinh thái xanh đắt giá hiếm có giữa đô thị, Noble Palace Long Bien thụ hưởng những ưu thế mà phần lớn khu vực nội đô hiện nay khó có thể đáp ứng. Khi siêu cầu Trần Hưng Đạo hoàn thành, kết nối thẳng tới Hồ Gươm và phố cổ, mỗi dinh thự tại đây không chỉ là chốn an cư lý tưởng mà còn là tuyên ngôn về vị thế, là tài sản truyền đời bền vững trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày một khan hiếm.

Bộ sưu tập 172 dinh thự độc bản tại Noble Palace Long Bien đang là tâm điểm chú ý của giới thượng lưu Thủ đô.

Về tiến độ, dự án đang trong giai đoạn tăng tốc thi công tại cả hai phân khu, với trên 70% dinh thự đã cất nóc và trên 80% căn bước vào giai đoạn thi công xây tường và hoàn thiện mặt ngoài. Theo kế hoạch, các dinh thự sẽ bắt đầu được bàn giao từ quý 1/2026; song song đó, khách hàng có thể lựa chọn các gói nội thất hàng hiệu do S-Decoro (đơn vị thành viên của Sunshine Group) tư vấn và cung cấp, bảo đảm từng không gian được hoàn thiện trọn vẹn theo tinh thần "bespoke", đồng nhất về thẩm mỹ, tối ưu về công năng và sẵn sàng để chủ nhân bước vào tận hưởng ngay từ những giây phút đầu tiên.



