Chỉ 2 tháng nữa, trung tâm thương mại AEON dự kiến sẽ khởi công tại tỉnh Ninh Bình

20-11-2025 - 15:55 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Dự kiến, AEON Ninh Bình sẽ khởi công dự án trong tháng 1/2026 và nỗ lực khánh thành dự án ngay trong quý I năm 2027

Chiều 18/11, tại Trụ sở Tỉnh ủy, ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp xã giao ông Nishida Shuhei, Giám đốc phát triển dự án cùng Đoàn công tác Công ty TNHH AEON Việt Nam.

Phát biểu tại buổi tiếp, ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Sau sáp nhập, tỉnh Ninh Bình mới trở thành một trong những địa phương có quy mô kinh tế và dân số lớn của cả nước. Đây là điều kiện thuận lợi để Ninh Bình thu hút mạnh mẽ các dòng vốn đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ. Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Ninh Bình khẳng định tỉnh luôn sẵn sàng đón tiếp, đồng hành cùng các nhà đầu tư, nhất là những doanh nghiệp mạnh, có tiềm lực lớn và có tầm nhìn chiến lược. Đồng thời tỉnh cũng chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư triển khai dự án trên địa bàn.

 “Thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của tỉnh. Doanh nghiệp đến với tỉnh cũng là công dân của tỉnh và chúng tôi luôn có trách nhiệm với công dân của mình”, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh.

Chỉ 2 tháng nữa, trung tâm thương mại AEON dự kiến sẽ khởi công tại tỉnh Ninh Bình- Ảnh 1.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp xã giao Đoàn công tác Công ty TNHH AEON Việt Nam

Chỉ 2 tháng nữa, trung tâm thương mại AEON dự kiến sẽ khởi công tại tỉnh Ninh Bình- Ảnh 2.Ông Đặng Xuân Phong cho biết: Đối với Công ty TNHH AEON Việt Nam, tỉnh đã cấp phép đầu tư dự án xây dựng Trung tâm thương mại tại phường Phủ Lý, đề nghị Công ty khẩn trương hoàn tất các thủ tục để khởi công dự án trong tháng 1/2026 và nỗ lực khánh thành dự án ngay trong quý I năm 2027. Ông cũng mong muốn Công ty TNHH AEON Việt Nam tiếp tục khảo sát và xem xét đầu tư thêm các trung tâm thương mại tại phường Nam Định và phường Hoa Lư - hai khu vực có quy mô dân số lớn, nhu cầu tiêu dùng cao của tỉnh.

Ông Nishida Shuhei, Giám đốc phát triển dự án Công ty TNHH AEON Việt Nam cho biết, qua tìm hiểu, AEON nhận thấy Ninh Bình có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển, nhất là phát triển kinh tế. Ngoài dự án đang triển khai tại phường Phủ Lý, Công ty cũng đã khảo sát để tiếp tục nghiên cứu có hướng quyết định đầu tư các trung tâm thương mại tại phường Hoa Lư, phường Nam Định. 

Thời gian tới, Công ty mong muốn tiếp tục được hợp tác với tỉnh Ninh Bình; đồng thời tin tưởng với định hướng phát triển đúng đắn cùng sự quyết tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Ninh Bình sẽ đạt được nhiều thành tựu nổi bật hơn nữa trong tương lai.

AEON hiện là một trong những tập đoàn thương mại bán lẻ lớn nhất trên thế giới với 179 liên doanh trong và ngoài nước Nhật Bản. Được thành lập từ năm 1758, với lịch sử trải dài trên 250 năm, Tập đoàn AEON là một trong những nhà bán lẻ lâu đời nhất tại Nhật Bản. AEON chính thức bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 2009 dưới hình thức Văn phòng Đại diện (01/12/2009 – 10/07/2012). 

Công ty TNHH AEON Việt Nam chủ yếu đầu tư cho các hoạt động về xây dựng, tổ chức, quản lý và kinh doanh các mô hình Trung tâm thương mại, Trung tâm bách hóa tổng hợp và Siêu thị hiện đại; đến nay Việt Nam là nước AEON đầu tư lớn nhất trên thế giới, với hơn 1,18 tỷ USD. AEON đã mở 6 trung tâm thương mại tại các tỉnh, thành phố lớn của Việt Nam như Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Thừa Thiên Huế….

Ngọc Khánh

An Ninh Tiền Tệ

